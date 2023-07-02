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https://sputnikarabic.ae/20230702/تحطم-طائرتين-تابعتين-للقوات-الجوية-الكولومبية-وسط-البلاد-فيديو-1078654809.html
تحطم طائرتين تابعتين للقوات الجوية الكولومبية وسط البلاد.. فيديو
تحطم طائرتين تابعتين للقوات الجوية الكولومبية وسط البلاد.. فيديو
تحطمت طائرتان تابعتان لسلاح الجو الكولومبي، يوم السبت، في مقاطعة ميتا بوسط كولومبيا، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية. 02.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-02T04:14+0000
2023-07-02T04:15+0000
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وبحسب وسائل الإعلام المحلية، تحطمت الطائراتان في قرية أبياي.وفي مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، تحطمت طائرتان تابعتان لسلاح الجو الكولومبي، يوم السبت، في مقاطعة ميتا بوسط كولومبيا، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية. على الأرض.ولم ترد تفاصيل عن الضحايا.توجد قاعدة للقوات الجوية الكولومبية في قرية أبياي، استنادًا إلى اللقطات التي نشرت على الإنترنت وقع الحادث في منطقة القاعدة نفسها.
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كولومبيا, أخبار كولومبيا, الجيش الكولومبي, العالم, نادي الفيديو
كولومبيا, أخبار كولومبيا, الجيش الكولومبي, العالم, نادي الفيديو

تحطم طائرتين تابعتين للقوات الجوية الكولومبية وسط البلاد.. فيديو

04:14 GMT 02.07.2023 (تم التحديث: 04:15 GMT 02.07.2023)
© AP Photo / Jaime Saldarriagaرجال الإطفاء يعملون في موقع تحطم طائرة صغيرة سقطت فوق منازل في منطقة سكنية في ميديلين، كولومبيا، 21 نوفمبر 2022.
رجال الإطفاء يعملون في موقع تحطم طائرة صغيرة سقطت فوق منازل في منطقة سكنية في ميديلين، كولومبيا، 21 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2023
© AP Photo / Jaime Saldarriaga
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تحطمت طائرتان تابعتان لسلاح الجو الكولومبي، يوم السبت، في مقاطعة ميتا بوسط كولومبيا، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.
وبحسب وسائل الإعلام المحلية، تحطمت الطائراتان في قرية أبياي.
وفي مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، تحطمت طائرتان تابعتان لسلاح الجو الكولومبي، يوم السبت، في مقاطعة ميتا بوسط كولومبيا، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية. على الأرض.
ولم ترد تفاصيل عن الضحايا.
توجد قاعدة للقوات الجوية الكولومبية في قرية أبياي، استنادًا إلى اللقطات التي نشرت على الإنترنت وقع الحادث في منطقة القاعدة نفسها.
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