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خلاف ألماني بولندي حول تكاليف إصلاح دبابات "ليوبارد"
خلاف ألماني بولندي حول تكاليف إصلاح دبابات "ليوبارد"
عجزت ألمانيا وبولندا، ممثلتان بمؤسساتهما الدفاعية، عن التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن إنشاء مركز إصلاح لدبابات "ليوبارد" وغيرها من المعدات على الأراضي البولندية،... 02.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-02T17:42+0000
2023-07-02T17:44+0000
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وذكرت تقارير لصحيفة "شبيغل" الألمانية، اليوم الأحد، نقلاً عن مصادرها: "وفقًا لمطلعين من الصناعة العسكرية، فإن مشروع الدبابات الألمانية البولندية لم يتحرك قدمًا بعد، وبدلاً من ذلك، تتجادل برلين ووارسو بلا كلل حول تفاصيل هيكل المشروع المشترك".ووفقا للصحيفة، يوجد بالفعل مشروع اتفاق بشأن بناء مركز مشترك مع ورش العمل بالقرب من مدن غليفيتسه وبوزنان وكان يجب الاتفاق عليه بين الطرفين، وهما مؤسسات الصناعة الحربية "كراوس-مافي" و"يغمان رينميتال" الألمانية، و"بولسكا غروبا زبروجينيوا" البولندية، في نهاية الأسبوع.وأضافت الصحيفة: "هكذا، فإن المطلعين يبلغون عن أسعار مرتفعة للغاية، تزيد عن 100 ألف يورو لصيانة دبابة واحدة كجزء من التشخيص الأولي، بينما في ألمانيا لا تتجاوز تكلفة هذا العمل عادة 12 ألف يورو".وفقًا لـ"شبيغل"، فإن الفرصة الأخيرة لحل هذه المشكلة قبل قمة الناتو في فيلنيوس يومي 11 و12 يوليو/ تموز، ستكون الاجتماع المقبل لوزيري الدفاع البولندي والألماني ماريوس بلاشتشاك وبوريس بيستوريوس، والذي سيعقد يوم الاثنين بالقرب من مدينة زاموسك، حيث يوجد نظام الدفاع الجوي "باتريوت".
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أخبار ألمانيا, بولندا, رصد عسكري
أخبار ألمانيا, بولندا, رصد عسكري

خلاف ألماني بولندي حول تكاليف إصلاح دبابات "ليوبارد"

17:42 GMT 02.07.2023 (تم التحديث: 17:44 GMT 02.07.2023)
© AFP 2023 / Ronny Hartmannدبابة ليوبارد 2
دبابة ليوبارد 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2023
© AFP 2023 / Ronny Hartmann
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عجزت ألمانيا وبولندا، ممثلتان بمؤسساتهما الدفاعية، عن التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن إنشاء مركز إصلاح لدبابات "ليوبارد" وغيرها من المعدات على الأراضي البولندية، بسبب التوقعات الكبيرة من الجانب البولندي فيما يتعلق بالمقابل المادي لإجراء الصيانة.
وذكرت تقارير لصحيفة "شبيغل" الألمانية، اليوم الأحد، نقلاً عن مصادرها: "وفقًا لمطلعين من الصناعة العسكرية، فإن مشروع الدبابات الألمانية البولندية لم يتحرك قدمًا بعد، وبدلاً من ذلك، تتجادل برلين ووارسو بلا كلل حول تفاصيل هيكل المشروع المشترك".
ووفقا للصحيفة، يوجد بالفعل مشروع اتفاق بشأن بناء مركز مشترك مع ورش العمل بالقرب من مدن غليفيتسه وبوزنان وكان يجب الاتفاق عليه بين الطرفين، وهما مؤسسات الصناعة الحربية "كراوس-مافي" و"يغمان رينميتال" الألمانية، و"بولسكا غروبا زبروجينيوا" البولندية، في نهاية الأسبوع.

ومع ذلك، تقول الصحيفة إن بولندا أوقفت المشروع حتى الآن، وقدمت الشركة البولندية أفكارًا غريبة للغاية حول تكلفة العمل (لصيانة) الدبابات.

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وأضافت الصحيفة: "هكذا، فإن المطلعين يبلغون عن أسعار مرتفعة للغاية، تزيد عن 100 ألف يورو لصيانة دبابة واحدة كجزء من التشخيص الأولي، بينما في ألمانيا لا تتجاوز تكلفة هذا العمل عادة 12 ألف يورو".

بالإضافة إلى ذلك، لا يرغب الطرف البولندي في تقديم أي ضمانات للإصلاحات، وهو أمر غير معتاد أيضًا (بالنسبة لألمانيا)".

وفقًا لـ"شبيغل"، فإن الفرصة الأخيرة لحل هذه المشكلة قبل قمة الناتو في فيلنيوس يومي 11 و12 يوليو/ تموز، ستكون الاجتماع المقبل لوزيري الدفاع البولندي والألماني ماريوس بلاشتشاك وبوريس بيستوريوس، والذي سيعقد يوم الاثنين بالقرب من مدينة زاموسك، حيث يوجد نظام الدفاع الجوي "باتريوت".
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