https://sputnikarabic.ae/20230702/رئيس-المجلس-الأعلى-للدولة-يرفض-قرار-مجلس-النواب-بإنشاء-محكمة-دستورية-عليا-في-بنغازي-1078654665.html
رئيس المجلس الأعلى للدولة يرفض قرار مجلس النواب بإنشاء محكمة دستورية عليا في بنغازي
رئيس المجلس الأعلى للدولة يرفض قرار مجلس النواب بإنشاء محكمة دستورية عليا في بنغازي
رفض رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، قرار مجلس النواب الليبي بشأن تسمية أعضاء المحكمة الدستورية العليا، مؤكداً على تمسكه بقرار الدائرة الدستورية... 02.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-02T03:22+0000
2023-07-02T03:22+0000
2023-07-02T03:22+0000
أخبار ليبيا اليوم
رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح
خالد المشري
العالم العربي
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بنغازي – سبوتنيك. وقال المشري في خطاباً وجه لرئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح "لقد فوجئنا أثناء عطلة العيد بصدور قرار مجلس النواب رقم 16/2023 بشأن تسمية أعضاء المحكمة الدستورية، ونذكركم بأن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا كانت قد حكمت في الطعن المقدم من قبلنا رقم 5/70،المشري".وداعا في خطابه مجلس النواب الليبي "للعمل جميعاً من أجل إنجاز الاستحقاق الانتخابي من خلال الإسراع بإصدار القوانين المتفق عليها بين لجنة 6+6 وفق خارطة طريق واضحة".يذكر أن البرلمان الليبي قد صوت الاثنين الماض ، على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، وذلك رغم صدور حكم من المحكمة العليا بعدم دستوريته، وذلك في خطوة من شأنها أن تثير خلافات جديدة مع المجلس الأعلى للدولة وتهدد بانقسام السلطة القضائية.ومن المتوقع أن تجدد هذه الخطوة الخلافات مع المحكمة العليا بالعاصمة طرابلس التي أكدت سابقا عدم دستورية قانون المحكمة الدستورية الذي أصدره البرلمان، وكذلك مع المجلس الأعلى للدولة الذي يرفض القانون، ويعتبر أن إحداث المحكمة شأن دستوري ولا يدخل ضمن الصلاحيات التشريعية.وتعتبر المحكمة الدستورية محور نزاع بين الأطراف السياسية والقضائية في ليبيا، منذ أن أقر البرلمان قانونا لإنشاء محكمة دستورية تتكون من 13عضوا في مدينة بنغازي بدلا من الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في طرابلس، ينص على عدم جواز بعدم دستورية القوانين إلا من رئيس البرلمان، أو رئيس الحكومة، أو 10 نواب، أو 10 وزراء، ولم يتضمن أي إشارة لأعضاء مجلس الدولة.
https://sputnikarabic.ae/20230619/عقيلة-صالح-مصر-لم-تتدخل-في-شؤوننا-وزيارة-رئيس-مجلس-النواب-المصري-تاريخية-1078281981.html
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أخبار ليبيا اليوم, رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح, خالد المشري, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح, خالد المشري, العالم العربي
رئيس المجلس الأعلى للدولة يرفض قرار مجلس النواب بإنشاء محكمة دستورية عليا في بنغازي
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رفض رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، قرار مجلس النواب الليبي بشأن تسمية أعضاء المحكمة الدستورية العليا، مؤكداً على تمسكه بقرار الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا القاضي بعدم دستورية قانون مجلس النواب لإنشاء محكمة دستورية جديدة مقرها مدينة بنغازي شرقي البلاد.
بنغازي – سبوتنيك. وقال المشري في خطاباً وجه لرئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح "لقد فوجئنا أثناء عطلة العيد بصدور قرار مجلس النواب رقم 16/2023 بشأن تسمية أعضاء المحكمة الدستورية، ونذكركم بأن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا كانت قد حكمت في الطعن المقدم من قبلنا رقم 5/70،المشري".
وأضاف رئيس مجلس الأعلى للدولة الليبي "لا يخفى عليكم أن حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بات قطعيا وواجب التنفيذ"، مضيفاً "نفيدكم بتمسكنا بحكم الدائرة الدستورية المحكمة العليا".
وداعا في خطابه مجلس النواب الليبي "للعمل جميعاً من أجل إنجاز الاستحقاق الانتخابي من خلال الإسراع بإصدار القوانين المتفق عليها بين لجنة 6+6 وفق خارطة طريق واضحة".
يذكر أن البرلمان الليبي قد صوت الاثنين الماض ، على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، وذلك رغم صدور حكم من المحكمة العليا بعدم دستوريته، وذلك في خطوة من شأنها أن تثير خلافات جديدة مع المجلس الأعلى للدولة وتهدد بانقسام السلطة القضائية.
ومن المتوقع أن تجدد هذه الخطوة الخلافات مع المحكمة العليا بالعاصمة طرابلس التي أكدت سابقا عدم دستورية قانون المحكمة الدستورية الذي أصدره البرلمان، وكذلك مع المجلس الأعلى للدولة الذي يرفض القانون، ويعتبر أن إحداث المحكمة شأن دستوري ولا يدخل ضمن الصلاحيات التشريعية.
وتعتبر المحكمة الدستورية محور نزاع بين الأطراف السياسية والقضائية في ليبيا، منذ أن أقر البرلمان قانونا لإنشاء محكمة دستورية تتكون من 13عضوا في مدينة بنغازي بدلا من الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في طرابلس، ينص على عدم جواز بعدم دستورية القوانين إلا من رئيس البرلمان، أو رئيس الحكومة، أو 10 نواب، أو 10 وزراء، ولم يتضمن أي إشارة لأعضاء مجلس الدولة.