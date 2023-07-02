https://sputnikarabic.ae/20230702/رئيس-المجلس-الأعلى-للدولة-يرفض-قرار-مجلس-النواب-بإنشاء-محكمة-دستورية-عليا-في-بنغازي-1078654665.html

رئيس المجلس الأعلى للدولة يرفض قرار مجلس النواب بإنشاء محكمة دستورية عليا في بنغازي

رئيس المجلس الأعلى للدولة يرفض قرار مجلس النواب بإنشاء محكمة دستورية عليا في بنغازي

رفض رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، قرار مجلس النواب الليبي بشأن تسمية أعضاء المحكمة الدستورية العليا، مؤكداً على تمسكه بقرار الدائرة الدستورية... 02.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-02T03:22+0000

2023-07-02T03:22+0000

2023-07-02T03:22+0000

أخبار ليبيا اليوم

رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح

خالد المشري

العالم العربي

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بنغازي – سبوتنيك. وقال المشري في خطاباً وجه لرئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح "لقد فوجئنا أثناء عطلة العيد بصدور قرار مجلس النواب رقم 16/2023 بشأن تسمية أعضاء المحكمة الدستورية، ونذكركم بأن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا كانت قد حكمت في الطعن المقدم من قبلنا رقم 5/70،المشري".وداعا في خطابه مجلس النواب الليبي "للعمل جميعاً من أجل إنجاز الاستحقاق الانتخابي من خلال الإسراع بإصدار القوانين المتفق عليها بين لجنة 6+6 وفق خارطة طريق واضحة".يذكر أن البرلمان الليبي قد صوت الاثنين الماض ، على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، وذلك رغم صدور حكم من المحكمة العليا بعدم دستوريته، وذلك في خطوة من شأنها أن تثير خلافات جديدة مع المجلس الأعلى للدولة وتهدد بانقسام السلطة القضائية.ومن المتوقع أن تجدد هذه الخطوة الخلافات مع المحكمة العليا بالعاصمة طرابلس التي أكدت سابقا عدم دستورية قانون المحكمة الدستورية الذي أصدره البرلمان، وكذلك مع المجلس الأعلى للدولة الذي يرفض القانون، ويعتبر أن إحداث المحكمة شأن دستوري ولا يدخل ضمن الصلاحيات التشريعية.وتعتبر المحكمة الدستورية محور نزاع بين الأطراف السياسية والقضائية في ليبيا، منذ أن أقر البرلمان قانونا لإنشاء محكمة دستورية تتكون من 13عضوا في مدينة بنغازي بدلا من الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في طرابلس، ينص على عدم جواز بعدم دستورية القوانين إلا من رئيس البرلمان، أو رئيس الحكومة، أو 10 نواب، أو 10 وزراء، ولم يتضمن أي إشارة لأعضاء مجلس الدولة.

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أخبار ليبيا اليوم, رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح, خالد المشري, العالم العربي