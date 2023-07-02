https://sputnikarabic.ae/20230702/قائد-البحرية-الإيرانية-وجهنا-6-صفعات-للأمريكيين-في-الخليج-1078662963.html
قائد البحرية الإيرانية: وجهنا 6 صفعات للأمريكيين في الخليج
قائد البحرية الإيرانية: وجهنا 6 صفعات للأمريكيين في الخليج
قال الأدميرال علي رضا تنكسيري، قائد سلاح البحرية في الحرس الثوري الإيراني، إن طهران وجهت 6 صفعات للأمريكيين في الخليج، بينما تم تدمير عدد من معداتهم العسكرية. 02.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-02T16:47+0000
2023-07-02T16:47+0000
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جاء ذلك في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، حسبما ذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.وقال تنكسيري إن "بحرية الحرس الثوري قدمت أكثر من 800 شهيد في الدفاع عن الثورة الإسلامية"، مؤكدا أنهم "وجهوا ضربة قوية للاستكبار الأمريكي".وتابع: "شهدت منطقة الخليج توجيه الحرس الثوري 6 صفعات للأمريكيين في الخليج تضمنت تدمير العديد من عتادهم العسكري"، مشيرا إلى أن "الشباب الإيراني يجب أن يدرك هذه الإنجازات".وأوضح تنكسيري: "إذا لم يكن لدينا الصواريخ، فإن أمننا القومي سيكون في خطر، خاصة أن نحو 90 في المئة من صادرات إيران تتم عبر البحر".وقال قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني إنه لا توجد مياه دولية في منطقة الخليج كما يعتقد الأمريكيون وإنما هو ممر مائي دولي.وقال علي تنكسيري إن "إيران تواجه حربا هجينة لكنها ستنتصر في النهاية لأن أعداءها يصبحون أكثر عزلة مع مرور الوقت".
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قائد البحرية الإيرانية: وجهنا 6 صفعات للأمريكيين في الخليج
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قال الأدميرال علي رضا تنكسيري، قائد سلاح البحرية في الحرس الثوري الإيراني، إن طهران وجهت 6 صفعات للأمريكيين في الخليج، بينما تم تدمير عدد من معداتهم العسكرية.
جاء ذلك في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، حسبما ذكرت
وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.
وقال تنكسيري إن "بحرية الحرس الثوري
قدمت أكثر من 800 شهيد في الدفاع عن الثورة الإسلامية"، مؤكدا أنهم "وجهوا ضربة قوية للاستكبار الأمريكي".
وتابع: "شهدت منطقة الخليج توجيه الحرس الثوري 6 صفعات للأمريكيين في الخليج تضمنت تدمير العديد من عتادهم العسكري"، مشيرا إلى أن "الشباب الإيراني يجب أن يدرك هذه الإنجازات".
وأوضح تنكسيري: "إذا لم يكن لدينا الصواريخ
، فإن أمننا القومي سيكون في خطر، خاصة أن نحو 90 في المئة من صادرات إيران تتم عبر البحر".
وقال قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني إنه لا توجد مياه دولية في منطقة الخليج
كما يعتقد الأمريكيون وإنما هو ممر مائي دولي.
وقال علي تنكسيري إن "إيران تواجه حربا هجينة لكنها ستنتصر في النهاية لأن أعداءها يصبحون أكثر عزلة مع مرور الوقت".