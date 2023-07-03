https://sputnikarabic.ae/20230703/إعلام-الجيش-الإسرائيلي-مستعد-لسيناريو-إطلاق-صواريخ-من-غزة-على-خلفية-العملية-في-جنين-1078667403.html
إعلام: الجيش الإسرائيلي مستعد لسيناريو إطلاق صواريخ من غزة على خلفية العملية في جنين
إعلام: الجيش الإسرائيلي مستعد لسيناريو إطلاق صواريخ من غزة على خلفية العملية في جنين
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن الجيش مستعد لسيناريو إطلاق صواريخ من غزة على المدن الإسرائيلية على خلفية العملية العسكرية في مدينة جنين... 03.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-03T01:31+0000
2023-07-03T01:31+0000
2023-07-03T01:31+0000
جنين
معركة جنين
العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم
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غزة - سبوتنيك. وقالت قناة "كان" الإسرائيلية، إن "اقتحام جنين قد يستمر يوم أو يومين، والجيش مستعد لاحتمال إطلاق صواريخ من قطاع غزة".وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي يهدف إلى عملية قصيرة لمدة يوم أو يومين لإلحاق الضرر بالبنية التحتية للمسحلين في جنين، "ولكن من الواضح للجميع أن هذا قد يتطور إلى أكثر من ذلك لتشارك ساحات أخرى أيضاً"، حسب بين الجيش الإسرائيلي.وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلاً عن مسؤول أمني، أن استمرار العملية العسكرية في جنين، يعتمد على القدرة على تحقيق الأهداف خلال الساعات القليلة القادمة.وأكدت الإذاعة أن العملية العسكرية في جنين هي نشاط مشترك لسلاح الجو والقوات البرية. حاليًا العملية تركز على جنين وأهدافها محددة وواضحة ولن تتوسع إلى خارجها.وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين، عن بدء عملية عسكرية واسعة في مدينة ومخيم جنين تحت اسم "الحديقة والمنزل"، وتشمل دخول آليات عسكرية وقوات جوية وبرية إلى المدينة.
https://sputnikarabic.ae/20230702/الجيش-الإسرائيلي-يقتل-فلسطينيا-ويصيب-آخر-في-اقتحام-جنين-ومخيمها--عاجل-1078667034.html
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جنين, معركة جنين, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم
جنين, معركة جنين, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم
إعلام: الجيش الإسرائيلي مستعد لسيناريو إطلاق صواريخ من غزة على خلفية العملية في جنين
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن الجيش مستعد لسيناريو إطلاق صواريخ من غزة على المدن الإسرائيلية على خلفية العملية العسكرية في مدينة جنين ومخيمها.
غزة - سبوتنيك. وقالت قناة "كان" الإسرائيلية، إن "اقتحام جنين قد يستمر يوم أو يومين،
والجيش مستعد لاحتمال إطلاق صواريخ من قطاع غزة".
وأضافت، أن "عدد القوات التي دخلت جنين بعد الغارات الجوية هو الأكبر منذ عملية السور الواقي".
وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي يهدف إلى عملية قصيرة لمدة يوم أو يومين لإلحاق الضرر بالبنية التحتية للمسحلين في جنين، "ولكن من الواضح للجميع أن هذا قد يتطور إلى أكثر من ذلك لتشارك ساحات أخرى أيضاً"، حسب بين الجيش الإسرائيلي.
وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلاً عن مسؤول أمني، أن استمرار العملية العسكرية في جنين، يعتمد على القدرة على تحقيق الأهداف خلال الساعات القليلة القادمة.
وأكدت الإذاعة أن العملية العسكرية في جنين هي نشاط مشترك لسلاح الجو والقوات البرية. حاليًا العملية تركز على جنين وأهدافها محددة وواضحة ولن تتوسع إلى خارجها.
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين، عن بدء عملية عسكرية واسعة في مدينة ومخيم جنين تحت اسم "الحديقة والمنزل"، وتشمل دخول آليات عسكرية وقوات جوية وبرية إلى المدينة.