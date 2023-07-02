https://sputnikarabic.ae/20230702/الجيش-الإسرائيلي-يقتل-فلسطينيا-ويصيب-آخر-في-اقتحام-جنين-ومخيمها--عاجل-1078667034.html
الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيا ويصيب آخر في اقتحام جنين ومخيمها.. فيديو
الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيا ويصيب آخر في اقتحام جنين ومخيمها.. فيديو
قتل شاب فلسطيني، ليل الأحد/الاثنين، وأصيب شاب آخر بجروح حرجة، جراء قصف طائرات الجيش الإسرائيلي، منزلا وسط مخيم جنين، شمال الضفة الغربية. 02.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-02T23:56+0000
2023-07-02T23:56+0000
2023-07-03T00:00+0000
جنين
معركة جنين
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وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن طائرات الجيش الإسرائيلي قصفت بثلاثة صواريخ على الأقل منزلا وسط مخيم جنين، ما أدى إلى اشتعال النار فيه، واستشهاد الشاب سميح أبو الوفا (21 عاما)، وإصابة آخر بجروح حرجة.وفي أعقاب عملية القصف، اقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي ترافقها جرافات عسكرية مدينة جنين من عدة محاور، وحاصرت مخيم جنين، وقطعت الطرق التي تربط بين المدينة والمخيم.وتشهد سماء جنين ومخيمها تحليقا مكثفا لطائرات الاحتلال الإسرائيلي سواء "الأباتشي" أو طائرات الاستطلاع، بسحب وكالة "وفا".كانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بأن الجيش الإسرائيلي بدء عملية عسكرية واسعة النطاق في مخيم جنين.وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن دوي انفجارات كبيرة سمع في جنين بعد غارات إسرائيلية.وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن قرار الشروع بعملية عسكرية واسعة في جنين اتخذ قبل أسبوعين، وقرر المستوى الأمني تأجيلها إلى ما بعد عيد الأضحى.وأفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن فرق القناصة الإسرائيلية تنتشر على أسطح المباني في محيط مخيّم جنين.وبحسب إعلام محلي، انقطعت الكهرباء في جنين جراء القصف الإسرائيلي المتواصل.وأكد مراسل سبوتنيك"، أن الجيش الإسرائيلي يرسل رسائل هاتفية إلى أهالي جنين تطالبهم بالبقاء في منازلهم.
https://sputnikarabic.ae/20230702/إعلام-الجيش-الإسرائيلي-يعلن-بدء-عملية-عسكرية-واسعة-النطاق-في-جنين--عاجل-1078666641.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
جنين, معركة جنين, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
جنين, معركة جنين, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيا ويصيب آخر في اقتحام جنين ومخيمها.. فيديو
23:56 GMT 02.07.2023 (تم التحديث: 00:00 GMT 03.07.2023) تابعنا عبر
قتل شاب فلسطيني، ليل الأحد/الاثنين، وأصيب شاب آخر بجروح حرجة، جراء قصف طائرات الجيش الإسرائيلي، منزلا وسط مخيم جنين، شمال الضفة الغربية.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن طائرات الجيش الإسرائيلي قصفت بثلاثة صواريخ على الأقل منزلا وسط مخيم جنين، ما أدى إلى اشتعال النار فيه، واستشهاد الشاب سميح أبو الوفا (21 عاما)، وإصابة آخر بجروح حرجة
.
وفي أعقاب عملية القصف، اقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي ترافقها جرافات عسكرية مدينة جنين من عدة محاور، وحاصرت مخيم جنين، وقطعت الطرق التي تربط بين المدينة والمخيم.
وتشهد سماء جنين ومخيمها تحليقا مكثفا لطائرات الاحتلال الإسرائيلي سواء "الأباتشي" أو طائرات الاستطلاع، بسحب وكالة "وفا".
كانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بأن الجيش الإسرائيلي بدء عملية عسكرية واسعة النطاق في مخيم جنين.
وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن دوي انفجارات كبيرة سمع في جنين
بعد غارات إسرائيلية.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن قرار الشروع بعملية عسكرية واسعة في جنين اتخذ قبل أسبوعين، وقرر المستوى الأمني تأجيلها إلى ما بعد عيد الأضحى.
وأفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن فرق القناصة الإسرائيلية تنتشر على أسطح المباني في محيط مخيّم جنين.
وبحسب إعلام محلي، انقطعت الكهرباء في جنين جراء القصف الإسرائيلي المتواصل.
وأكد مراسل سبوتنيك"، أن الجيش الإسرائيلي يرسل رسائل هاتفية إلى أهالي جنين تطالبهم بالبقاء في منازلهم.