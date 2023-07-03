عربي
الكرملين يعلن مشاركة بوتين في اجتماع مجلس رؤساء منظمة "شنغهاي" للتعاون
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230703/اكتشاف-صخرة-غريبة-الشكل-على-المريخ-صور-1078675547.html
اكتشاف صخرة غريبة الشكل على المريخ... صور
اكتشاف صخرة غريبة الشكل على المريخ... صور
اكتشف المسبار المتجول التابع لـ"ناسا" صخرة غريبة على شكل كعكة دائرية على سطح المريخ، الصخرة على شكل "دونات" (كعك دائري الشكل). 03.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-03T09:01+0000
2023-07-03T09:01+0000
مجتمع
كوكب المريخ
معلومات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/1b/1071646879_0:90:2880:1710_1920x0_80_0_0_1f0a59c89a6c033f5475cd13e744463c.jpg
تم رصد هذه الصخرة بالذات من قبل المسبار المتجول التابع لـ"ناسا"، والذي يواصل استكشاف حفرة "جيزيرو" في نصف الكرة الشمالي للمريخ. والتي من المحتمل أن تكون نيزكا تحطم على الكوكب الأحمر.تم التقاط الصورة بواسطة جهاز التصوير المجهري البعيد (RMI)، وهو جزء من أداة "SuperCam"، على مسافة نحو 100 متر (328 قدمًا) من العربة الجوالة، في 22 يونيو/ حزيران 2023.والصخور ذات الشكل الغريب هي سمة شائعة على كوكب المريخ، وهي نتيجة لفترات طويلة من التعرية، كما هو الحال على الأرض. ومع ذلك، فإن الظروف على كوكب المريخ تمنع التعرية التي تنقلها المياه، ما يعني أن معظم العوامل الجوية ناتجة عن عواصف الرياح والغبار.وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها العثور على مثل هذه الصخور والتكوينات الغريبة المظهر على سطح المريخ، بواسطة المركبات الجوالة الحالية والسابقة على المريخ.وبحسب صحيفة "ساينز أليرت" العلمية، تشير إلى أن صخرة الدونات "يمكن أن تكون نيزكًا كبيرًا إلى جانب قطع أصغر".
https://sputnikarabic.ae/20230703/أفضل-10-سيارات-جديدة-مبيعا-في-روسيا-1078673262.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/1b/1071646879_240:0:2640:1800_1920x0_80_0_0_895c9951a858213b7e38fbf4558e7339.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
كوكب المريخ, معلومات
كوكب المريخ, معلومات

اكتشاف صخرة غريبة الشكل على المريخ... صور

09:01 GMT 03.07.2023
© Photo / NASA/JPL-Caltech/University of Arizona منظر للحافة المغطاة بالجليد لحفرة على كوكب المريخ
منظر للحافة المغطاة بالجليد لحفرة على كوكب المريخ - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2023
© Photo / NASA/JPL-Caltech/University of Arizona
تابعنا عبرTelegramNabd
اكتشف المسبار المتجول التابع لـ"ناسا" صخرة غريبة على شكل كعكة دائرية على سطح المريخ، الصخرة على شكل "دونات" (كعك دائري الشكل).
تم رصد هذه الصخرة بالذات من قبل المسبار المتجول التابع لـ"ناسا"، والذي يواصل استكشاف حفرة "جيزيرو" في نصف الكرة الشمالي للمريخ. والتي من المحتمل أن تكون نيزكا تحطم على الكوكب الأحمر.
تم التقاط الصورة بواسطة جهاز التصوير المجهري البعيد (RMI)، وهو جزء من أداة "SuperCam"، على مسافة نحو 100 متر (328 قدمًا) من العربة الجوالة، في 22 يونيو/ حزيران 2023.
والصخور ذات الشكل الغريب هي سمة شائعة على كوكب المريخ، وهي نتيجة لفترات طويلة من التعرية، كما هو الحال على الأرض. ومع ذلك، فإن الظروف على كوكب المريخ تمنع التعرية التي تنقلها المياه، ما يعني أن معظم العوامل الجوية ناتجة عن عواصف الرياح والغبار.
شركات جديدة تتشارك سوق السيارات الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2023
وسائط متعددة
أفضل 10 سيارات جديدة مبيعا في روسيا
08:46 GMT
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها العثور على مثل هذه الصخور والتكوينات الغريبة المظهر على سطح المريخ، بواسطة المركبات الجوالة الحالية والسابقة على المريخ.
وبحسب صحيفة "ساينز أليرت" العلمية، تشير إلى أن صخرة الدونات "يمكن أن تكون نيزكًا كبيرًا إلى جانب قطع أصغر".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:37 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريعأمس, 11:35 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала