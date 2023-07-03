https://sputnikarabic.ae/20230703/الإمارات-تحذر-من-عدم-استقرار-في-حال-تراكم-المخزون-النفطي-العالمي-1078678769.html

الإمارات تحذر من عدم استقرار في حال تراكم المخزون النفطي العالمي

الإمارات تحذر من عدم استقرار في حال تراكم المخزون النفطي العالمي

قال وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، سهيل المزروعي، إن أي تراكم في المخزون النفطي العالمي، قد يؤدي إلى عدم الاستقرار وارتفاع نسبة المضاربات في الأسواق... 03.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-03T10:41+0000

2023-07-03T10:41+0000

2023-07-03T10:41+0000

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وأكد في هذا السياق، أن منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وحلفاءها من خارج المنظمة "أوبك+"، تسعى دائما إلى تحقيق التوازن في أساسيات السوق بين العرض والطلب لتجنب أي تراكم في المخزون النفطي العالمي، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".وتابع موضحا، أن الفريق الفني في "أوبك" يراقب المتغيرات في أسواق النفط العالمية بشكل مستمر، ثم يرفع توصياته إلى اللجنة الوزارية، لاتخاذ ما هو مناسب من القرارات التي من شأنها أن تعزز استقرار الأسواق والنمو المستدام.تأتي تصريحات وزير الطاقة الإماراتي تزامنًا مع فعاليات مؤتمر "أوبك" الدولي الثامن، الذي يعقد في العاصمة النمساوية فيينا، بعد غد الأربعاء.وفي الشهر الماضي، أعلنت منظمة "أوبك+" عن "ضبط مستوى إجمالي إنتاج النفط للدول الأعضاء في "أوبك" والدول غير الأعضاء في "أوبك" إلى 40.46 مليون برميل يوميا، من 1 يناير/ كانون الثاني 2024 إلى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2024".وأضافت المجموعة في بيانها: "تعمل "أوبك +" بالفعل على خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا حتى نهاية 2023 إلى 41.856 مليون برميل يوميًا. وبالتالي، ستصل التخفيضات في العام الجديد إلى 1.396 مليون برميل يوميًا".وتابع البيان: "يتعيّن على روسيا ضبط حجم إنتاج النفط عند 9.828 مليون برميل يوميا بدءا من عام 2024".وأشار البيان إلى أن "مجموعة "أوبك+" اتخذت قرار تعديل حجم إنتاج النفط للحفاظ على استقرار سوق النفط، وإرساء قدرة طويلة الأمد على التنبؤ بحركته"، ونوّه البيان إلى أن الاجتماع المقبل لرؤساء وفود "أوبك +" سيعقد في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني في فيينا.

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