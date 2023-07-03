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الجزائر تخفض إنتاج النفط بمقدار 20 ألف برميل يوميا
الجزائر تخفض إنتاج النفط بمقدار 20 ألف برميل يوميا
أعلنت وزارة الطاقة الجزائرية، اليوم الاثنين، خفض إنتاج النفط طوعيا بمقدار 20 ألف برميل يوميا، في الفترة بين 1 و31 أغسطس/آب المقبل، وذلك دعما لجهود السعودية... 03.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-03T18:01+0000
2023-07-03T18:01+0000
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وقالت وزارة الطاقة الجزائرية: "كجزء من الجهود المشتركة التي تقودها بلدان "أوبك +" ودعما للتخفيضات الإضافية التي أعلنتها المملكة العربية السعودية وروسيا لدعم استقرار وتوازن أسواق النفط، تقرر الجزائر تخفيض إنتاجها بمقدار 20 ألف برميل يوميا في الفترة بين 1 و31 أغسطس 2023".وبيّنت أن هذا التخفيض الإضافي يأتي زيادة إلى التخفيض الطوعي بمقدار 48 ألف برميل يوميًا الذي تم تحديده في أبريل/نيسان الماضي.وأكدت أن إنتاج الجزائر سيصبح، بالنسبة لشهر أغسطس 2023، 940 ألف برميل يوميا.وفي وقت سابق من اليوم، صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، بأن روسيا ستخفض طواعية صادراتها النفطية في أغسطس بمقدار 500 ألف برميل يوميا لتحقيق التوازن في سوق النفط.وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الطاقة السعودية، أن المملكة ستقوم بتمديد الخفض التطوعي البالغ مليون برميل نفط يوميًا، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو/تموز الجاري لشهر آخر، ليشمل شهر أغسطس، مع إمكانية تمديده.
https://sputnikarabic.ae/20230703/السعودية-تقرر-تمديد-خفض-الإنتاج-النفطي-الطوعي-ليشمل-شهر-أغسطس-1078679684.html
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العالم العربي, الجزائر, السعودية, روسيا
العالم العربي, الجزائر, السعودية, روسيا

الجزائر تخفض إنتاج النفط بمقدار 20 ألف برميل يوميا

18:01 GMT 03.07.2023
© AFP 2023 / Ryad Kramdiعلم الجزائر
علم الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2023
© AFP 2023 / Ryad Kramdi
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أعلنت وزارة الطاقة الجزائرية، اليوم الاثنين، خفض إنتاج النفط طوعيا بمقدار 20 ألف برميل يوميا، في الفترة بين 1 و31 أغسطس/آب المقبل، وذلك دعما لجهود السعودية وروسيا لتحقيق الاستقرار في الأسواق.
وقالت وزارة الطاقة الجزائرية: "كجزء من الجهود المشتركة التي تقودها بلدان "أوبك +" ودعما للتخفيضات الإضافية التي أعلنتها المملكة العربية السعودية وروسيا لدعم استقرار وتوازن أسواق النفط، تقرر الجزائر تخفيض إنتاجها بمقدار 20 ألف برميل يوميا في الفترة بين 1 و31 أغسطس 2023".
وبيّنت أن هذا التخفيض الإضافي يأتي زيادة إلى التخفيض الطوعي بمقدار 48 ألف برميل يوميًا الذي تم تحديده في أبريل/نيسان الماضي.
وأكدت أن إنتاج الجزائر سيصبح، بالنسبة لشهر أغسطس 2023، 940 ألف برميل يوميا.
النفط السعودي - مواقع إنتاج النفط في السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2023
السعودية تقرر تمديد خفض الإنتاج النفطي الطوعي ليشمل شهر أغسطس
10:43 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، بأن روسيا ستخفض طواعية صادراتها النفطية في أغسطس بمقدار 500 ألف برميل يوميا لتحقيق التوازن في سوق النفط.
وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الطاقة السعودية، أن المملكة ستقوم بتمديد الخفض التطوعي البالغ مليون برميل نفط يوميًا، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو/تموز الجاري لشهر آخر، ليشمل شهر أغسطس، مع إمكانية تمديده.
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