https://sputnikarabic.ae/20230703/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-فرض-حصار-على-مسجد-في-مخيم-جنين-بزعم-تحصن-مسلحين-داخله-1078691069.html

الجيش الإسرائيلي يعلن فرض حصار على مسجد في مخيم جنين بزعم تحصن مسلحين داخله

الجيش الإسرائيلي يعلن فرض حصار على مسجد في مخيم جنين بزعم تحصن مسلحين داخله

اقتحم الجيش الإسرائيلي مخيم جنين وفرض حصارا على مسجد بزعم تحصن مسلحين داخله. 03.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-03T14:04+0000

2023-07-03T14:04+0000

2023-07-03T14:15+0000

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وأفاد التلفزيون الفلسطيني، بأن "الجيش الإسرائيلي فرض حصارا على مسجد "الأنصار" في مخيم جنين، بزعم تحصن مسلحين داخله".وفجر اليوم الاثنين، نفذت مقاتلات ومسيّرات إسرائيلية عملية قصف واسع النطاق لمخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية المحتلة.وشهدت العملية اقتحام قوات خاصة من الجيش الإسرائيلي للمخيم بشكل غير مسبوق منذ 20 عاما، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.وأسفر الهجوم الذي يقول الجيش الإسرائيلي إنه يستهدف مسلحين فلسطينيين وورش لصنع الأسلحة والعبوات الناسفة، عن مقتل 9 فلسطينيين، وإصابة 27 آخرين بينهم 7 بجروح خطيرة، واعتقال 20 آخرين.وقال موقع "واللا" العبري، إن آلاف الجنود يشاركون في العملية، لافتا إلى أن القوات تعمل حاليا في قلب مخيم جنين، وتقوم بحفر ثقوب في جداران الشقق السكنية لاستخدامها من قبل القناصين، فيما قامت أكثر من 15 جرافة تابعة للجيش بالعمل على الطرق في المخيم للكشف عن العبوات الناسفة، وقد كشطت الجرافات الطرق وألحقت أضرارا جسيمة في البنية التحتية، وسحقت العديد من السيارات في طريقها.

https://sputnikarabic.ae/20230703/لابيد-عن-العملية-في-جنين-لن-نسمح-ببناء-منظومة-صواريخ-في-الضفة-الغربية-1078683577.html

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