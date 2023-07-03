https://sputnikarabic.ae/20230703/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-فرض-حصار-على-مسجد-في-مخيم-جنين-بزعم-تحصن-مسلحين-داخله-1078691069.html
الجيش الإسرائيلي يعلن فرض حصار على مسجد في مخيم جنين بزعم تحصن مسلحين داخله
الجيش الإسرائيلي يعلن فرض حصار على مسجد في مخيم جنين بزعم تحصن مسلحين داخله
اقتحم الجيش الإسرائيلي مخيم جنين وفرض حصارا على مسجد بزعم تحصن مسلحين داخله. 03.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-03T14:04+0000
2023-07-03T14:04+0000
2023-07-03T14:15+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
أخبار الضفة الغربية
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/08/1074475579_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_128a6b416517a7b001c6628f79bf4935.jpg
وأفاد التلفزيون الفلسطيني، بأن "الجيش الإسرائيلي فرض حصارا على مسجد "الأنصار" في مخيم جنين، بزعم تحصن مسلحين داخله".وفجر اليوم الاثنين، نفذت مقاتلات ومسيّرات إسرائيلية عملية قصف واسع النطاق لمخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية المحتلة.وشهدت العملية اقتحام قوات خاصة من الجيش الإسرائيلي للمخيم بشكل غير مسبوق منذ 20 عاما، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.وأسفر الهجوم الذي يقول الجيش الإسرائيلي إنه يستهدف مسلحين فلسطينيين وورش لصنع الأسلحة والعبوات الناسفة، عن مقتل 9 فلسطينيين، وإصابة 27 آخرين بينهم 7 بجروح خطيرة، واعتقال 20 آخرين.وقال موقع "واللا" العبري، إن آلاف الجنود يشاركون في العملية، لافتا إلى أن القوات تعمل حاليا في قلب مخيم جنين، وتقوم بحفر ثقوب في جداران الشقق السكنية لاستخدامها من قبل القناصين، فيما قامت أكثر من 15 جرافة تابعة للجيش بالعمل على الطرق في المخيم للكشف عن العبوات الناسفة، وقد كشطت الجرافات الطرق وألحقت أضرارا جسيمة في البنية التحتية، وسحقت العديد من السيارات في طريقها.
https://sputnikarabic.ae/20230703/لابيد-عن-العملية-في-جنين-لن-نسمح-ببناء-منظومة-صواريخ-في-الضفة-الغربية-1078683577.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/08/1074475579_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c1070bf22b0d247d7ca04d8e4f666eee.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الجيش الإسرائيلي يعلن فرض حصار على مسجد في مخيم جنين بزعم تحصن مسلحين داخله
14:04 GMT 03.07.2023 (تم التحديث: 14:15 GMT 03.07.2023) تابعنا عبر
اقتحم الجيش الإسرائيلي مخيم جنين وفرض حصارا على مسجد بزعم تحصن مسلحين داخله.
وأفاد التلفزيون الفلسطيني، بأن "الجيش الإسرائيلي فرض حصارا على مسجد "الأنصار" في مخيم جنين، بزعم تحصن مسلحين داخله".
وفجر اليوم الاثنين، نفذت مقاتلات ومسيّرات إسرائيلية عملية قصف واسع النطاق لمخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وشهدت العملية اقتحام قوات خاصة من الجيش الإسرائيلي
للمخيم بشكل غير مسبوق منذ 20 عاما، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.
وأسفر الهجوم الذي يقول الجيش الإسرائيلي إنه يستهدف مسلحين فلسطينيين وورش لصنع الأسلحة والعبوات الناسفة، عن مقتل 9 فلسطينيين، وإصابة 27 آخرين بينهم 7 بجروح خطيرة، واعتقال 20 آخرين.
وقال موقع
"واللا" العبري، إن آلاف الجنود يشاركون في العملية، لافتا إلى أن القوات تعمل حاليا في قلب مخيم جنين، وتقوم بحفر ثقوب في جداران الشقق السكنية لاستخدامها من قبل القناصين، فيما قامت أكثر من 15 جرافة تابعة للجيش بالعمل على الطرق في المخيم للكشف عن العبوات الناسفة، وقد كشطت الجرافات الطرق وألحقت أضرارا جسيمة في البنية التحتية، وسحقت العديد من السيارات في طريقها.