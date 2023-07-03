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الدفاع الروسية: قوات "الجنوب" تستهدف القوات الأوكرانية بضربات صاروخية وقنابل على 3 محاور -عاجل
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230703/الدفاع-الروسية-قوات-الجنوب-تستهدف-القوات-الأوكرانية-بضربات-صاروخية-وقنابل-على-3-محاور--عاجل-1078667914.html
الدفاع الروسية: قوات "الجنوب" تستهدف القوات الأوكرانية بضربات صاروخية وقنابل على 3 محاور -عاجل
الدفاع الروسية: قوات "الجنوب" تستهدف القوات الأوكرانية بضربات صاروخية وقنابل على 3 محاور -عاجل
صرح رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات الجنوب "يوغ" الروسية، فاديم أستافيف، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، بأن الطيران الحربي للمجموعة الجنوبية من القوات... 03.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-03T03:33+0000
2023-07-03T03:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية
روسيا
وزارة الدفاع الروسية
قصف مدفعي
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موسكو - سبوتنيك. وقال أستافيف، "نفذ الطيران التابع لقوات المجموعة "الجنوبية" ضربات بالصواريخ والقنابل على حشد قوة بشرية ومعدات للعدو على محاور ليسيتشانسك، سوليدار - أرتيوموفسك وأليكساندر كالينوفسك".وأضاف، "حقق طاقم منظومة راجمات الصواريخ "تورنادو-إس" إصابات مباشرة بمركز قيادة اللواء الميكانيكي 53 للقوات الأوكرانية في منطقة بلدة بريدتيتشينو"زوتابع، رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات الجنوب "يوغ" الروسية، "دمرت مدفعية قوات التجمع مخزن ذخيرة للعدو في منطقة بلدة كراسنوي".
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القوات الأوكرانية, روسيا, وزارة الدفاع الروسية, قصف مدفعي
القوات الأوكرانية, روسيا, وزارة الدفاع الروسية, قصف مدفعي

الدفاع الروسية: قوات "الجنوب" تستهدف القوات الأوكرانية بضربات صاروخية وقنابل على 3 محاور -عاجل

03:33 GMT 03.07.2023 (تم التحديث: 03:35 GMT 03.07.2023)
© Sputnikصورة عاجل "سبوتنيك" الجديدة
صورة عاجل سبوتنيك الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2023
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يتبع
صرح رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات الجنوب "يوغ" الروسية، فاديم أستافيف، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، بأن الطيران الحربي للمجموعة الجنوبية من القوات الروسية شن ضربات بالصواريخ والقنابل على حشد قوة بشرية ومعدات للقوات الأوكرانية على محاور ليسيتشانسك، سوليدار - أرتيوموفسك وأليكساندر كالينوفسك.
موسكو - سبوتنيك. وقال أستافيف، "نفذ الطيران التابع لقوات المجموعة "الجنوبية" ضربات بالصواريخ والقنابل على حشد قوة بشرية ومعدات للعدو على محاور ليسيتشانسك، سوليدار - أرتيوموفسك وأليكساندر كالينوفسك".
وأضاف، "حقق طاقم منظومة راجمات الصواريخ "تورنادو-إس" إصابات مباشرة بمركز قيادة اللواء الميكانيكي 53 للقوات الأوكرانية في منطقة بلدة بريدتيتشينو"ز
وتابع، رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات الجنوب "يوغ" الروسية، "دمرت مدفعية قوات التجمع مخزن ذخيرة للعدو في منطقة بلدة كراسنوي".
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