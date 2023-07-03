https://sputnikarabic.ae/20230703/صفارات-الإنذار-تدوي-في-10-مناطق-من-أوكرانيا-1078667777.html
صفارات الإنذار تدوي في 10 مناطق من أوكرانيا
صفارات الإنذار تدوي في 10 مناطق من أوكرانيا
انطلقت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في مناطق متعددة من أوكرانيا ليلة الأحد/الاثنين، وفقًا لبيانات الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي في... 03.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-03T02:54+0000
2023-07-03T02:54+0000
2023-07-03T02:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
صفارات الإنذار
روسيا
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أظهرت خريطة الوزارة على الإنترنت، أن إنذارات الغارات الجوية كانت سارية المفعول في منطقتي دنيبروبتروفسك، وميكولايف الأوكرانية، وكذلك الأجزاء التي تسيطر عليها كييف من منطقتي زابوروجيه وخيرسون، في حوالي منتصف الليل.في وقت لاحق من الليل، انطلقت صفارات الإنذار في منطقتي كيروفوغراد وبولتافا.وصدرت تحذيرات من الغارات الجوية خلال الليل في مناطق تشيركاسي، فينيتسيا، أوديسا، وخميلنيتسكي.نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).تُشن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات، ومنذ ذلك الحين، صافرات الإنذار من الغارات الجوية تدوي في المقاطعات الأوكرانية كل يوم، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230702/صفارات-الإنذار-تدوي-في-العاصمة-كييف-و11-مقاطعة-أوكرانية-1078654164.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, صفارات الإنذار, روسيا
أخبار أوكرانيا, صفارات الإنذار, روسيا
صفارات الإنذار تدوي في 10 مناطق من أوكرانيا
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انطلقت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في مناطق متعددة من أوكرانيا ليلة الأحد/الاثنين، وفقًا لبيانات الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي في البلاد.
أظهرت خريطة الوزارة على الإنترنت، أن إنذارات الغارات الجوية كانت سارية المفعول في منطقتي دنيبروبتروفسك، وميكولايف الأوكرانية، وكذلك الأجزاء التي تسيطر عليها كييف من منطقتي زابوروجيه وخيرسون
، في حوالي منتصف الليل.
في وقت لاحق من الليل، انطلقت صفارات الإنذار في منطقتي كيروفوغراد وبولتافا.
وصدرت تحذيرات من الغارات الجوية خلال الليل في مناطق تشيركاسي، فينيتسيا، أوديسا، وخميلنيتسكي.
نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).
تُشن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات، ومنذ ذلك الحين، صافرات الإنذار من الغارات الجوية تدوي في المقاطعات الأوكرانية كل يوم، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.