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الدفاع الروسية: قوات "الجنوب" تستهدف القوات الأوكرانية بضربات صاروخية وقنابل على 3 محاور -عاجل
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230703/صفارات-الإنذار-تدوي-في-10-مناطق-من-أوكرانيا-1078667777.html
صفارات الإنذار تدوي في 10 مناطق من أوكرانيا
صفارات الإنذار تدوي في 10 مناطق من أوكرانيا
انطلقت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في مناطق متعددة من أوكرانيا ليلة الأحد/الاثنين، وفقًا لبيانات الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي في... 03.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-03T02:54+0000
2023-07-03T02:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
صفارات الإنذار
روسيا
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أظهرت خريطة الوزارة على الإنترنت، أن إنذارات الغارات الجوية كانت سارية المفعول في منطقتي دنيبروبتروفسك، وميكولايف الأوكرانية، وكذلك الأجزاء التي تسيطر عليها كييف من منطقتي زابوروجيه وخيرسون، في حوالي منتصف الليل.في وقت لاحق من الليل، انطلقت صفارات الإنذار في منطقتي كيروفوغراد وبولتافا.وصدرت تحذيرات من الغارات الجوية خلال الليل في مناطق تشيركاسي، فينيتسيا، أوديسا، وخميلنيتسكي.نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).تُشن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات، ومنذ ذلك الحين، صافرات الإنذار من الغارات الجوية تدوي في المقاطعات الأوكرانية كل يوم، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230702/صفارات-الإنذار-تدوي-في-العاصمة-كييف-و11-مقاطعة-أوكرانية-1078654164.html
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أخبار أوكرانيا, صفارات الإنذار, روسيا
أخبار أوكرانيا, صفارات الإنذار, روسيا

صفارات الإنذار تدوي في 10 مناطق من أوكرانيا

02:54 GMT 03.07.2023
© AP Photo / Efrem Lukatskyانفجارات في وسط كييف، أوكرانيا
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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انطلقت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في مناطق متعددة من أوكرانيا ليلة الأحد/الاثنين، وفقًا لبيانات الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي في البلاد.
أظهرت خريطة الوزارة على الإنترنت، أن إنذارات الغارات الجوية كانت سارية المفعول في منطقتي دنيبروبتروفسك، وميكولايف الأوكرانية، وكذلك الأجزاء التي تسيطر عليها كييف من منطقتي زابوروجيه وخيرسون، في حوالي منتصف الليل.
في وقت لاحق من الليل، انطلقت صفارات الإنذار في منطقتي كيروفوغراد وبولتافا.
انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، 17 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صافرات الإنذار تدوي في العاصمة كييف و11 مقاطعة أوكرانية
أمس, 01:17 GMT
وصدرت تحذيرات من الغارات الجوية خلال الليل في مناطق تشيركاسي، فينيتسيا، أوديسا، وخميلنيتسكي.
نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).
تُشن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات، ومنذ ذلك الحين، صافرات الإنذار من الغارات الجوية تدوي في المقاطعات الأوكرانية كل يوم، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.
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