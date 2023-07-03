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الكرملين يعلن مشاركة بوتين في اجتماع مجلس رؤساء منظمة "شنغهاي" للتعاون
https://sputnikarabic.ae/20230703/الكرملين-يعلن-مشاركة-بوتين-في-اجتماع-مجلس-رؤساء-منظمة-شنغهاي-للتعاون--عاجل-1078676732.html
الكرملين يعلن مشاركة بوتين في اجتماع مجلس رؤساء منظمة "شنغهاي" للتعاون
الكرملين يعلن مشاركة بوتين في اجتماع مجلس رؤساء منظمة "شنغهاي" للتعاون
أعلنت الخدمة الصحفية للكرملين، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيشارك في اجتماع مجلس رؤساء منظمة شنغهاي للتعاون، الذي يُعقد برئاسة الهند. 03.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-03T09:19+0000
2023-07-03T09:40+0000
روسيا
العالم
منظمة شنغهاي للتعاون
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وجاء في الرسالة: "في 4 يوليو، سيشارك الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في اجتماع لمجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون، الذي ترأسه جمهورية الهند عبر تقنية الفيديو".وأشارت الخدمة الصحفية للكرملين إلى أنه خلال الاجتماع سيتم تلخيص نتائج أنشطة منظمة شنغهاي للتعاون خلال العام الماضي، وسيتم تحديد المجالات ذات الأولوية لمواصلة تطوير التعاون متعدد الأوجه والمنفعة المتبادلة داخل المنظمة. كما سيتبادل القادة وجهات النظر حول قضايا الساعة الدولية والإقليمية.وأضافت الصحيفة أنه "من المقرر التوقيع على إعلان نيودلهي وعدد من الوثائق الأخرى في ختام اجتماع مجلس رؤساء منظمة شنغهاي للتعاون".جدير بالذكر، أن منظمة شنغهاي للتعاون منظمة دولية أسسها قادة كازاخستان والصين وقرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان. وفي 9 يونيو/ حزيران 2017، وقعت الدول الأعضاء قرارًا بقبول انضمام الهند وباكستان إلى المنظمة. وفي سبتمبر/ أيلول 2022، بدأت إجراءات انضمام إيران إليها. وفي الوقت نفسه، تم التوقيع على وثيقة بشأن عضوية بيلاروسيا التي تعتبر حاليًا مراقبًا في المنظمة.
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روسيا, العالم, منظمة شنغهاي للتعاون
روسيا, العالم, منظمة شنغهاي للتعاون

الكرملين يعلن مشاركة بوتين في اجتماع مجلس رؤساء منظمة "شنغهاي" للتعاون

09:19 GMT 03.07.2023 (تم التحديث: 09:40 GMT 03.07.2023)
© Sputnik . wasim sulimanالكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022
الكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2023
© Sputnik . wasim suliman
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أعلنت الخدمة الصحفية للكرملين، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيشارك في اجتماع مجلس رؤساء منظمة شنغهاي للتعاون، الذي يُعقد برئاسة الهند.
وجاء في الرسالة: "في 4 يوليو، سيشارك الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في اجتماع لمجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون، الذي ترأسه جمهورية الهند عبر تقنية الفيديو".
وأشارت الخدمة الصحفية للكرملين إلى أنه خلال الاجتماع سيتم تلخيص نتائج أنشطة منظمة شنغهاي للتعاون خلال العام الماضي، وسيتم تحديد المجالات ذات الأولوية لمواصلة تطوير التعاون متعدد الأوجه والمنفعة المتبادلة داخل المنظمة. كما سيتبادل القادة وجهات النظر حول قضايا الساعة الدولية والإقليمية.
وأضافت الصحيفة أنه "من المقرر التوقيع على إعلان نيودلهي وعدد من الوثائق الأخرى في ختام اجتماع مجلس رؤساء منظمة شنغهاي للتعاون".
16 سبتمبر 2022. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول - المراقبون في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون. المنظمات الدولية المدعوة. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2023
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جدير بالذكر، أن منظمة شنغهاي للتعاون منظمة دولية أسسها قادة كازاخستان والصين وقرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان. وفي 9 يونيو/ حزيران 2017، وقعت الدول الأعضاء قرارًا بقبول انضمام الهند وباكستان إلى المنظمة. وفي سبتمبر/ أيلول 2022، بدأت إجراءات انضمام إيران إليها. وفي الوقت نفسه، تم التوقيع على وثيقة بشأن عضوية بيلاروسيا التي تعتبر حاليًا مراقبًا في المنظمة.
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