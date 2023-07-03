https://sputnikarabic.ae/20230703/بوتين-يدعو-رئيس-المجلس-الرئاسي-الليبي-للمشاركة-في-أعمال-قمة-روسيا-1078674061.html
بوتين يدعو رئيس المجلس الرئاسي الليبي للمشاركة في أعمال قمة روسيا
بوتين يدعو رئيس المجلس الرئاسي الليبي للمشاركة في أعمال قمة روسيا
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم المجلس الرئاسي الليبي، نجوى وهيبة، أن الرئيس محمد المنفي، تلقى دعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للمشاركة في قمة روسيا ... 03.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-03T08:22+0000
2023-07-03T08:22+0000
2023-07-03T08:22+0000
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي
الأخبار
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طرابلس - سبوتنيك. وأعربت وهيبة عن ترحيب المجلس الرئاسي الليبي بالعودة المرتقبة لسفارة روسيا للعمل بالكامل في طرابلس، وشجعت جميع البعثات على العمل من هناك، وأكدت أن العلاقات بين ليبيا وروسيا تعود لفترة طويلة وتقليدية، وأن ليبيا لم تتخل عن هذه العلاقة وتحرص على تعزيزها.وأوضحت نجوى وهيبة، أن قبول أوراق اعتماد السفير الروسي إيدار أغانين، من قبل الرئيس محمد المنفي، يأتي في إطار الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الثنائية وبما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.وأشارت وهيبة إلى أن العودة المرتقبة للسفارة الروسية للعمل بالكامل في طرابلس، تعكس اهتمام الدول الصديقة والشقيقة بتعزيز استقرار ليبيا، وأن دولة روسيا الاتحادية تربطها بليبيا علاقات تعاون وطيدة في مجالات مهمة.وأضافت وهيبة أن ليبيا اليوم منفتحة على الجميع وترحب ببناء علاقات مع الدول كافة على أساس الاحترام المتبادل، وأنها تتطلع إلى تطوير العلاقات الثنائية مع روسيا في مختلف المجالات.وقدّم السفير الروسي الجديد في طرابلس، إيدار أغانين، يوم الاثنين الماضي الموافق 26 يونيو/ حزيران، أوراق اعتماده إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، في العاصمة الليبية طرابلس.وأعرب السفير الروسي عن سعادته بعودة الدبلوماسيين الروس إلى ليبيا، وأشار إلى أن الظروف الأمنية في البلاد أصبحت أفضل بكثير، وأن البلد انتقل إلى مرحلة التطور السلمي، التي يتم فيها تسوية الاختلافات بين السياسيين الليبيين عبر الحوار.وأضاف السفير الروسي، في مقابلته الأولى مع وسائل الإعلام، أن التواجد الدبلوماسي الروسي في ليبيا استؤنف بالكامل، وأن السفارة الروسية ستعمل على تعزيز علاقات الصداقة التقليدية بين روسيا وليبيا.
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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي, الأخبار
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي, الأخبار
بوتين يدعو رئيس المجلس الرئاسي الليبي للمشاركة في أعمال قمة روسيا
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أعلنت المتحدثة الرسمية باسم المجلس الرئاسي الليبي، نجوى وهيبة، أن الرئيس محمد المنفي، تلقى دعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للمشاركة في قمة روسيا - أفريقيا المقررة في نهاية الشهر الجاري، وأشارت وهيبة إلى أن القمة ستكون فرصة لعقد لقاءات مهمة وبحث الملفات السياسية والاقتصادية على المستويين الثنائي والإقليمي.
طرابلس - سبوتنيك. وأعربت وهيبة عن ترحيب المجلس الرئاسي الليبي بالعودة المرتقبة لسفارة روسيا للعمل بالكامل في طرابلس، وشجعت جميع البعثات على العمل من هناك، وأكدت أن العلاقات بين ليبيا وروسيا
تعود لفترة طويلة وتقليدية، وأن ليبيا لم تتخل عن هذه العلاقة وتحرص على تعزيزها.
وأوضحت نجوى وهيبة، أن قبول أوراق اعتماد السفير الروسي إيدار أغانين، من قبل الرئيس محمد المنفي، يأتي في إطار الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الثنائية وبما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.
وأشارت وهيبة إلى أن العودة المرتقبة للسفارة الروسية للعمل بالكامل في طرابلس، تعكس اهتمام الدول الصديقة والشقيقة بتعزيز استقرار ليبيا، وأن دولة روسيا الاتحادية تربطها بليبيا علاقات تعاون وطيدة في مجالات مهمة.
وأضافت وهيبة أن ليبيا اليوم منفتحة على الجميع وترحب ببناء علاقات مع الدول كافة على أساس الاحترام المتبادل، وأنها تتطلع إلى تطوير العلاقات الثنائية مع روسيا في مختلف المجالات.
وقدّم السفير الروسي الجديد في طرابلس، إيدار أغانين، يوم الاثنين الماضي الموافق 26 يونيو/ حزيران، أوراق اعتماده إلى رئيس المجلس الرئاسي
الليبي، محمد المنفي، في العاصمة الليبية طرابلس.
وأعرب السفير الروسي عن سعادته بعودة الدبلوماسيين الروس إلى ليبيا، وأشار إلى أن الظروف الأمنية في البلاد أصبحت أفضل بكثير، وأن البلد انتقل إلى مرحلة التطور السلمي، التي يتم فيها تسوية الاختلافات بين السياسيين الليبيين عبر الحوار.
وأضاف السفير الروسي، في مقابلته الأولى مع وسائل الإعلام، أن التواجد الدبلوماسي الروسي في ليبيا استؤنف بالكامل، وأن السفارة الروسية ستعمل على تعزيز علاقات الصداقة التقليدية بين روسيا وليبيا.