https://sputnikarabic.ae/20230703/تعيين-نائب-الأمين-العام-لرابطة-الدول-المستقلة-سفيرا-لكازاخستان-لدى-روسيا-1078668130.html
تعيين نائب الأمين العام لرابطة الدول المستقلة سفيرا لكازاخستان لدى روسيا
تعيين نائب الأمين العام لرابطة الدول المستقلة سفيرا لكازاخستان لدى روسيا
وقع رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، مرسوما بتعيين داورين أباييف، الذي يعمل حاليا نائبا للأمين العام لرابطة الدول المستقلة، سفيرا لدى روسيا. 03.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-03T03:52+0000
2023-07-03T03:52+0000
2023-07-03T03:52+0000
كازاخستان
روسيا
رابطة الدول المستقلة
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آستانا - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي التابع لرئيس كازاخستان، "بموجب مرسوم صادر عن رئيس الدولة، تم تعيين داورين أسكيربيكوفيتش أباييف، سفيرا فوق العادة ومفوضا لجمهورية كازاخستان لدى روسيا الاتحادية".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
كازاخستان, روسيا, رابطة الدول المستقلة
كازاخستان, روسيا, رابطة الدول المستقلة
تعيين نائب الأمين العام لرابطة الدول المستقلة سفيرا لكازاخستان لدى روسيا
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وقع رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، مرسوما بتعيين داورين أباييف، الذي يعمل حاليا نائبا للأمين العام لرابطة الدول المستقلة، سفيرا لدى روسيا.
آستانا - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي التابع لرئيس كازاخستان، "بموجب مرسوم صادر عن رئيس الدولة
، تم تعيين داورين أسكيربيكوفيتش أباييف، سفيرا فوق العادة ومفوضا لجمهورية كازاخستان لدى روسيا الاتحادية".