عربي
https://sputnikarabic.ae/20230703/تعيين-نائب-الأمين-العام-لرابطة-الدول-المستقلة-سفيرا-لكازاخستان-لدى-روسيا-1078668130.html
تعيين نائب الأمين العام لرابطة الدول المستقلة سفيرا لكازاخستان لدى روسيا
تعيين نائب الأمين العام لرابطة الدول المستقلة سفيرا لكازاخستان لدى روسيا
وقع رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، مرسوما بتعيين داورين أباييف، الذي يعمل حاليا نائبا للأمين العام لرابطة الدول المستقلة، سفيرا لدى روسيا. 03.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-03T03:52+0000
2023-07-03T03:52+0000
كازاخستان
روسيا
رابطة الدول المستقلة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/0e/1067703589_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_c011a0bb3336493077d67aab25699947.jpg
آستانا - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي التابع لرئيس كازاخستان، "بموجب مرسوم صادر عن رئيس الدولة، تم تعيين داورين أسكيربيكوفيتش أباييف، سفيرا فوق العادة ومفوضا لجمهورية كازاخستان لدى روسيا الاتحادية".
كازاخستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/0e/1067703589_46:0:1167:841_1920x0_80_0_0_e7c43c6fb4086276250e3986c69bb500.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
كازاخستان, روسيا, رابطة الدول المستقلة
كازاخستان, روسيا, رابطة الدول المستقلة

تعيين نائب الأمين العام لرابطة الدول المستقلة سفيرا لكازاخستان لدى روسيا

03:52 GMT 03.07.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالمؤتمر السابع لزعماء الأديان العالمية والتقليدية بمشاركة رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف
المؤتمر السابع لزعماء الأديان العالمية والتقليدية بمشاركة رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2023
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
وقع رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، مرسوما بتعيين داورين أباييف، الذي يعمل حاليا نائبا للأمين العام لرابطة الدول المستقلة، سفيرا لدى روسيا.
آستانا - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي التابع لرئيس كازاخستان، "بموجب مرسوم صادر عن رئيس الدولة، تم تعيين داورين أسكيربيكوفيتش أباييف، سفيرا فوق العادة ومفوضا لجمهورية كازاخستان لدى روسيا الاتحادية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريعأمس, 11:35 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 10:54 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة1 يوليو, 10:46 GMTСамоходная артиллерийская установка (САУ) Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة30 يونيو, 14:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала