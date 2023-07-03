https://sputnikarabic.ae/20230703/حماس-العدوان-على-جنين-سيفشل-ولن-يحقق-أهدافه-1078667230.html
حماس: "العدوان" على جنين سيفشل ولن يحقق أهدافه
حماس: "العدوان" على جنين سيفشل ولن يحقق أهدافه
أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، أن العملية العسكرية الإسرائيلية على مدينة القسام ستفشل ولن تحقق أهدافها. 03.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-03T00:34+0000
2023-07-03T00:34+0000
2023-07-03T00:34+0000
حركة حماس
أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي
جنين
معركة جنين
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غزة - سبوتنيك. وقال قاسم في بيان صحفي، إن "العدوان الواسع على جنين القسام لن يحقق أهدافه وسيفشل العدو الصهيوني".. مشيرًا إلى أن "حكومة العدو الفاشية المتطرفة وعلى رأسها نتنياهو المجرم يتحملون كافة المسئولية عما يجري من عدوان ضد جنين".ووجه قاسم التحية إلى المسلحين الفلسطينيين في جنين، الذي "يخوضون هذه المعركة بكل بسالة وبطولة أمام العدوان الصهيوني الهمجي".وأشار أن القوات الإسرائيلية لن تستطيع أن تحسم المعركة ضد الشعب الفلسطيني الذي يواصل نضاله وقتاله حتى تحقيق أهدافه بالحرية والاستقلال.وأكد قاسم، إلى أن جنين ومعها كل مدن فلسطين التاريخية "ستواصل ثورتها وانتفاضتها بالرغم من جرائم الاحتلال. إرادة الصمود لدى شعبنا هي أقوى من الآلة العسكرية للاحتلال" حسب بيان حازم قاسم.وأعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم عن عملية عسكرية في مدينة ومخيم جنين تحت اسم "الحديقة والمنزل"، وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن العملية قد تستغرق ساعات أو أيام.وأضاف البيان أن أكثر من 150 آلية إسرائيلية تشارك في العملية العسكرية، إضافة للمروحيات العسكرية التي تواصل قصف أهدافا في جنينوقصفت طائرات عسكرية إسرائيلية عدة منازل في مخيم جنين، أدت إلى مقتل فلسطيني وإصابة آخرين حسب وزارة الصحة الفلسطينية.
https://sputnikarabic.ae/20230702/الجيش-الإسرائيلي-يقتل-فلسطينيا-ويصيب-آخر-في-اقتحام-جنين-ومخيمها--عاجل-1078667034.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, جنين, معركة جنين
حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, جنين, معركة جنين
حماس: "العدوان" على جنين سيفشل ولن يحقق أهدافه
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أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، أن العملية العسكرية الإسرائيلية على مدينة القسام ستفشل ولن تحقق أهدافها.
غزة - سبوتنيك. وقال قاسم في بيان صحفي، إن "العدوان الواسع على جنين القسام لن يحقق أهدافه وسيفشل العدو الصهيوني".. مشيرًا إلى أن "حكومة العدو الفاشية المتطرفة وعلى رأسها نتنياهو المجرم يتحملون كافة المسئولية عما يجري من عدوان ضد جنين
".
وأضاف، إن "جنين أثبتت على مر التاريخ أنها عصية على الكسر ولديها قدرة عظيمة على الصمود في وجه العدو".
ووجه قاسم التحية إلى المسلحين الفلسطينيين في جنين، الذي "يخوضون هذه المعركة بكل بسالة وبطولة أمام العدوان الصهيوني الهمجي".
وأشار أن القوات الإسرائيلية لن تستطيع أن تحسم المعركة ضد الشعب الفلسطيني الذي يواصل نضاله وقتاله حتى تحقيق أهدافه بالحرية والاستقلال.
وأكد قاسم، إلى أن جنين ومعها كل مدن فلسطين التاريخية "ستواصل ثورتها وانتفاضتها بالرغم من جرائم الاحتلال. إرادة الصمود لدى شعبنا هي أقوى من الآلة العسكرية للاحتلال" حسب بيان حازم قاسم.
وأعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم عن عملية عسكرية في مدينة ومخيم جنين تحت اسم "الحديقة والمنزل"، وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن العملية قد تستغرق ساعات أو أيام.
وأضاف البيان أن أكثر من 150 آلية إسرائيلية تشارك في العملية العسكرية، إضافة للمروحيات العسكرية التي تواصل قصف أهدافا في جنين
وقصفت طائرات عسكرية إسرائيلية عدة منازل في مخيم جنين، أدت إلى مقتل فلسطيني وإصابة آخرين حسب وزارة الصحة الفلسطينية.