https://sputnikarabic.ae/20230703/رئيس-السنغال-يعلن-عدم-ترشحه-لفترة-رئاسية-ثالثة-1078702022.html
رئيس السنغال يعلن عدم ترشحه لفترة رئاسية ثالثة
رئيس السنغال يعلن عدم ترشحه لفترة رئاسية ثالثة
أعلن الرئيس السنغالي ماكي سال، مساء الاثنين، أنه لن يترشح لولاية ثالثة في انتخابات العام المقبل، منهيا سنوات من عدم اليقين بشأن مستقبله السياسي. 03.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-03T21:44+0000
2023-07-03T21:44+0000
2023-07-03T21:44+0000
السنغال
العالم
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وكان زعيم المعارضة عثمان سونكو قد دعا بالفعل إلى مزيد من المظاهرات في جميع أنحاء الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، في حال أعلن سال بدلاً من ذلك عن نيته الترشح مرة أخرى في فبراير/شباط.في خطاب ألقاه على الهواء مباشرة، أكد سال أن دستور السنغال كان سيسمح بترشحه على الرغم من انتخابه بالفعل لولاية ثانية.قال سال:لطالما دعا سونكو الرئيس إلى الانسحاب علنًا من انتخابات 2024، متهمًا حكومة سال برفع دعاوى قضائية ضد زعيم المعارضة في محاولة لتهميش المنافسة قبل انتخابات فبراير.كانت هناك مخاوف واسعة النطاق من أن إعلان سال بشأن مستقبله السياسي قد يثير موجات جديدة من الاضطرابات في جميع أنحاء الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، والتي يُنظر إليها منذ فترة طويلة على أنها معقل للاستقرار في منطقة مضطربة سياسيًا.
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السنغال, العالم
رئيس السنغال يعلن عدم ترشحه لفترة رئاسية ثالثة
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أعلن الرئيس السنغالي ماكي سال، مساء الاثنين، أنه لن يترشح لولاية ثالثة في انتخابات العام المقبل، منهيا سنوات من عدم اليقين بشأن مستقبله السياسي.
وكان زعيم المعارضة عثمان سونكو قد دعا بالفعل إلى مزيد من المظاهرات في جميع أنحاء الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، في حال أعلن سال بدلاً من ذلك عن نيته الترشح مرة أخرى في فبراير/شباط.
في خطاب ألقاه على الهواء مباشرة، أكد سال أن دستور السنغال كان سيسمح بترشحه
على الرغم من انتخابه بالفعل لولاية ثانية.
"حتى لو كان لي الحق، شعرت أن واجبي ليس المساهمة في تدمير ما قمت ببنائه لهذا البلد". "لقد قلت إن ولاية 2019 كانت آخر ولايتي. أعلم أن هذا القرار سيكون مفاجأة لكل من تربطني صداقة. السنغال أكثر من مجرد أنا، فهي مليئة بالأشخاص القادرين على نقل السنغال إلى المستوى التالي".
لطالما دعا سونكو الرئيس إلى الانسحاب علنًا من انتخابات 2024، متهمًا حكومة سال برفع دعاوى قضائية ضد زعيم المعارضة في محاولة لتهميش المنافسة قبل انتخابات فبراير.
كانت هناك مخاوف واسعة النطاق من أن إعلان سال بشأن مستقبله السياسي قد يثير موجات جديدة من الاضطرابات في جميع أنحاء الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، والتي يُنظر إليها منذ فترة طويلة على أنها معقل للاستقرار في منطقة مضطربة سياسيًا.