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الاستخبارات الروسية تكشف عن خطة أمريكية لتعطيل التطبيع العربي - السوري
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230703/شويغو-أوكرانيا-لم-تحقق-أهداف-هجومها-المضاد-على-أي-محور-من-المحاور--عاجل-1078678008.html
شويغو: أوكرانيا لم تحقق أهداف هجومها المضاد على أي محور من المحاور
شويغو: أوكرانيا لم تحقق أهداف هجومها المضاد على أي محور من المحاور
أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية لم تحقق أي هدف من أهداف هجومها المضاد على أي محور من المحاور. 03.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-03T10:06+0000
2023-07-03T10:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال شويغو، في مؤتمر عبر تقنية الفيديو مع قيادة القوات المسلحة الروسية: "بشكل عام، لم يحقق العدو أهدافه في أي من الاتجاهات. وهذا يشهد على مهارة مقاتلينا والتوقعات المبالغ فيها بوضوح من الأسلحة الغربية المتبجحة".وأوضح أن عدد دبابات "ليوبارد" المدمرة تقريبًا يتوافق تمامًا مع عدد هذه الدبابات التي سلمتها بولندا والبرتغال إلى أوكرانيا.وأضاف الوزير: "في المجموع، فقدت القوات الأوكرانية منذ 4 يونيو نحو 2.5 ألف وحدة من الأسلحة المختلفة في جميع الاتجاهات".وأفاد شويغو بأن "خلال الشهر الماضي، اعترضت وحدات الدفاع الجوي الروسية 158 صاروخا من طراز"هيمارس" و25 صاروخا من طراز "ستورم شادو" كروز و386 مركبة جوية من دون طيار".وفي الوقت نفسه، تحاول كييف "تعويض عجزها عن ضمان النجاح على الأرض، من خلال الهجمات الإرهابية على الأهداف المدنية وبالتالي تحقيق تأثير دعائي".وقال وزير الدفاع إن "محاولة زعزعة استقرار الوضع في روسيا في الفترة من 23 إلى 25 يونيو فشلت بسبب ولاء جنود القوات المسلحة الروسية للقسم والواجب العسكري".
https://sputnikarabic.ae/20230703/مشاهد-لتدمير-وحدة-أوكرانية-ضخمة-بعد-محاولتها-تنفيذ-هجوم-ليلي--قرب-سوليدار-فيديو-1078675042.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

شويغو: أوكرانيا لم تحقق أهداف هجومها المضاد على أي محور من المحاور

10:06 GMT 03.07.2023 (تم التحديث: 10:31 GMT 03.07.2023)
© Photo / Press Service of the Ministry of Defense of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2023
© Photo / Press Service of the Ministry of Defense of the Russian Federation
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أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية لم تحقق أي هدف من أهداف هجومها المضاد على أي محور من المحاور.
وقال شويغو، في مؤتمر عبر تقنية الفيديو مع قيادة القوات المسلحة الروسية: "بشكل عام، لم يحقق العدو أهدافه في أي من الاتجاهات. وهذا يشهد على مهارة مقاتلينا والتوقعات المبالغ فيها بوضوح من الأسلحة الغربية المتبجحة".

وقال شويغو في المؤتمر: "فقط في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه ودونيتسك، حيث تشن التشكيلات الأوكرانية هجمات فاشلة، دمرت مجموعات من القوات المسلحة الروسية 15 طائرة، و3 مروحيات، و920 عربة مدرعة، بما في ذلك 16 دبابة ليوبارد".

وأوضح أن عدد دبابات "ليوبارد" المدمرة تقريبًا يتوافق تمامًا مع عدد هذه الدبابات التي سلمتها بولندا والبرتغال إلى أوكرانيا.
وأضاف الوزير: "في المجموع، فقدت القوات الأوكرانية منذ 4 يونيو نحو 2.5 ألف وحدة من الأسلحة المختلفة في جميع الاتجاهات".
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مشاهد لتدمير وحدة أوكرانية ضخمة بعد محاولتها تنفيذ هجوم ليلي قرب سوليدار... فيديو
08:55 GMT
وأفاد شويغو بأن "خلال الشهر الماضي، اعترضت وحدات الدفاع الجوي الروسية 158 صاروخا من طراز"هيمارس" و25 صاروخا من طراز "ستورم شادو" كروز و386 مركبة جوية من دون طيار".

وبحسب شويغو، فإن "نظام كييف، بإصرار من الغرب، يطالب قادة القوات الأوكرانية بمواصلة الهجوم، بغض النظر عن الخسائر الكبيرة".

وفي الوقت نفسه، تحاول كييف "تعويض عجزها عن ضمان النجاح على الأرض، من خلال الهجمات الإرهابية على الأهداف المدنية وبالتالي تحقيق تأثير دعائي".
وقال وزير الدفاع إن "محاولة زعزعة استقرار الوضع في روسيا في الفترة من 23 إلى 25 يونيو فشلت بسبب ولاء جنود القوات المسلحة الروسية للقسم والواجب العسكري".
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