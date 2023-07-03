https://sputnikarabic.ae/20230703/شويغو-أوكرانيا-لم-تحقق-أهداف-هجومها-المضاد-على-أي-محور-من-المحاور--عاجل-1078678008.html

شويغو: أوكرانيا لم تحقق أهداف هجومها المضاد على أي محور من المحاور

شويغو: أوكرانيا لم تحقق أهداف هجومها المضاد على أي محور من المحاور

أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية لم تحقق أي هدف من أهداف هجومها المضاد على أي محور من المحاور. 03.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-03T10:06+0000

2023-07-03T10:06+0000

2023-07-03T10:31+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال شويغو، في مؤتمر عبر تقنية الفيديو مع قيادة القوات المسلحة الروسية: "بشكل عام، لم يحقق العدو أهدافه في أي من الاتجاهات. وهذا يشهد على مهارة مقاتلينا والتوقعات المبالغ فيها بوضوح من الأسلحة الغربية المتبجحة".وأوضح أن عدد دبابات "ليوبارد" المدمرة تقريبًا يتوافق تمامًا مع عدد هذه الدبابات التي سلمتها بولندا والبرتغال إلى أوكرانيا.وأضاف الوزير: "في المجموع، فقدت القوات الأوكرانية منذ 4 يونيو نحو 2.5 ألف وحدة من الأسلحة المختلفة في جميع الاتجاهات".وأفاد شويغو بأن "خلال الشهر الماضي، اعترضت وحدات الدفاع الجوي الروسية 158 صاروخا من طراز"هيمارس" و25 صاروخا من طراز "ستورم شادو" كروز و386 مركبة جوية من دون طيار".وفي الوقت نفسه، تحاول كييف "تعويض عجزها عن ضمان النجاح على الأرض، من خلال الهجمات الإرهابية على الأهداف المدنية وبالتالي تحقيق تأثير دعائي".وقال وزير الدفاع إن "محاولة زعزعة استقرار الوضع في روسيا في الفترة من 23 إلى 25 يونيو فشلت بسبب ولاء جنود القوات المسلحة الروسية للقسم والواجب العسكري".

https://sputnikarabic.ae/20230703/مشاهد-لتدمير-وحدة-أوكرانية-ضخمة-بعد-محاولتها-تنفيذ-هجوم-ليلي--قرب-سوليدار-فيديو-1078675042.html

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