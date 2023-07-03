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- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230703/مشاهد-لتدمير-وحدة-أوكرانية-ضخمة-بعد-محاولتها-تنفيذ-هجوم-ليلي--قرب-سوليدار-فيديو-1078675042.html
مشاهد لتدمير وحدة أوكرانية ضخمة بعد محاولتها تنفيذ هجوم ليلي قرب سوليدار... فيديو
مشاهد لتدمير وحدة أوكرانية ضخمة بعد محاولتها تنفيذ هجوم ليلي قرب سوليدار... فيديو
أحبط جنود من مجموعة "الجنوب" للقوات المسلحة الروسية، محاولات القوات المسلحة الأوكرانية للتقدم قرب سوليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية. 03.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-03T08:55+0000
2023-07-03T08:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقال قائد المدفعية: "كشفت الطائرات دون طيار تقدم العدو، والتقدم باتجاه المنطقة للهجوم والتخفي في الغابات. العدو يتقدم ليبدأ بالهجوم في الصباح الباكر، تم قصفهم بإطلاق القذائف، وتم تحييد ما يصل إلى 50 جنديا".وبحسب القائد، بعد ساعات قليلة تقدمت مجموعة ثانية معادية، التي يصل مجموعها إلى 20 شخصًا، والتي كانت تقترب من سوليدار لشن هجوم.وأظهرت المشاهد التي تم تصويرها ليلًا من طائرة دون طيار، تدمير المجموعة الثانية أيضا.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الأحد، أن مجموعة "الجنوب" في القوات المسلحة الروسية في اتجاه دونيتسك، صدت 11 هجومًا للقوات المسلحة الأوكرانية، ما أدى إلى تحييد نحو 360 جنديًا أوكرانيًا و22 قطعة من المعدات، ومستودعين للذخيرة".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

مشاهد لتدمير وحدة أوكرانية ضخمة بعد محاولتها تنفيذ هجوم ليلي قرب سوليدار... فيديو

08:55 GMT 03.07.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورنظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
/
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أحبط جنود من مجموعة "الجنوب" للقوات المسلحة الروسية، محاولات القوات المسلحة الأوكرانية للتقدم قرب سوليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقال قائد المدفعية: "كشفت الطائرات دون طيار تقدم العدو، والتقدم باتجاه المنطقة للهجوم والتخفي في الغابات. العدو يتقدم ليبدأ بالهجوم في الصباح الباكر، تم قصفهم بإطلاق القذائف، وتم تحييد ما يصل إلى 50 جنديا".
وبحسب القائد، بعد ساعات قليلة تقدمت مجموعة ثانية معادية، التي يصل مجموعها إلى 20 شخصًا، والتي كانت تقترب من سوليدار لشن هجوم.
وأظهرت المشاهد التي تم تصويرها ليلًا من طائرة دون طيار، تدمير المجموعة الثانية أيضا.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الأحد، أن مجموعة "الجنوب" في القوات المسلحة الروسية في اتجاه دونيتسك، صدت 11 هجومًا للقوات المسلحة الأوكرانية، ما أدى إلى تحييد نحو 360 جنديًا أوكرانيًا و22 قطعة من المعدات، ومستودعين للذخيرة".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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