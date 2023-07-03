https://sputnikarabic.ae/20230703/مشاهد-لتدمير-وحدة-أوكرانية-ضخمة-بعد-محاولتها-تنفيذ-هجوم-ليلي--قرب-سوليدار-فيديو-1078675042.html
مشاهد لتدمير وحدة أوكرانية ضخمة بعد محاولتها تنفيذ هجوم ليلي قرب سوليدار... فيديو
مشاهد لتدمير وحدة أوكرانية ضخمة بعد محاولتها تنفيذ هجوم ليلي قرب سوليدار... فيديو
أحبط جنود من مجموعة "الجنوب" للقوات المسلحة الروسية، محاولات القوات المسلحة الأوكرانية للتقدم قرب سوليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية. 03.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-03T08:55+0000
2023-07-03T08:55+0000
2023-07-03T08:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقال قائد المدفعية: "كشفت الطائرات دون طيار تقدم العدو، والتقدم باتجاه المنطقة للهجوم والتخفي في الغابات. العدو يتقدم ليبدأ بالهجوم في الصباح الباكر، تم قصفهم بإطلاق القذائف، وتم تحييد ما يصل إلى 50 جنديا".وبحسب القائد، بعد ساعات قليلة تقدمت مجموعة ثانية معادية، التي يصل مجموعها إلى 20 شخصًا، والتي كانت تقترب من سوليدار لشن هجوم.وأظهرت المشاهد التي تم تصويرها ليلًا من طائرة دون طيار، تدمير المجموعة الثانية أيضا.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الأحد، أن مجموعة "الجنوب" في القوات المسلحة الروسية في اتجاه دونيتسك، صدت 11 هجومًا للقوات المسلحة الأوكرانية، ما أدى إلى تحييد نحو 360 جنديًا أوكرانيًا و22 قطعة من المعدات، ومستودعين للذخيرة".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
سبوتنيك عربي
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2023
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
مشاهد لتدمير وحدة أوكرانية ضخمة بعد محاولتها تنفيذ هجوم ليلي قرب سوليدار... فيديو
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أحبط جنود من مجموعة "الجنوب" للقوات المسلحة الروسية، محاولات القوات المسلحة الأوكرانية للتقدم قرب سوليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقال قائد المدفعية: "كشفت الطائرات دون طيار تقدم العدو، والتقدم باتجاه المنطقة للهجوم والتخفي في الغابات. العدو يتقدم ليبدأ بالهجوم في الصباح الباكر، تم قصفهم بإطلاق القذائف، وتم تحييد ما يصل إلى 50 جنديا".
وبحسب القائد، بعد ساعات قليلة تقدمت مجموعة ثانية معادية، التي يصل مجموعها إلى 20 شخصًا، والتي كانت تقترب من سوليدار لشن هجوم.
وأظهرت المشاهد التي تم تصويرها ليلًا من طائرة دون طيار، تدمير المجموعة الثانية أيضا.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الأحد، أن مجموعة "الجنوب" في القوات المسلحة الروسية في اتجاه دونيتسك، صدت 11 هجومًا للقوات المسلحة الأوكرانية، ما أدى إلى تحييد نحو 360 جنديًا أوكرانيًا و22 قطعة من المعدات، ومستودعين للذخيرة".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.