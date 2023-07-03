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الاستخبارات الروسية تكشف عن خطة أمريكية لتعطيل التطبيع العربي - السوري
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230703/شويغو-يكشف-عدد-دبابات-ليوبارد-المدمرة-خلال-شهر-يونيو-1078680135.html
شويغو يكشف عدد دبابات "ليوبارد" المدمرة خلال شهر يونيو
شويغو يكشف عدد دبابات "ليوبارد" المدمرة خلال شهر يونيو
أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الاثنين، أن القوات المسلحة الروسية دمرت، خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي، 920 وحدة من المركبات المدرعة، بما فيها 16... 03.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-03T10:59+0000
2023-07-03T10:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال شويغو، خلال اجتماع مع كبار قادة القوات المسلحة الروسية عبر تقنية الفيديو: "دمرت القوات المسلحة الروسية 15 طائرة وثلاث مروحيات و920 وحدة من المركبات المدرعة، بما فيها 16 دبابة ليوبارد فقط على محاور جنوب دونيتسك، وزابوروجيه، ودونيتسك، ولم تنجح الوحدات الأوكرانية في شن هجمات".وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العملية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، محذرةً من أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.
https://sputnikarabic.ae/20230702/خلاف-ألماني-بولندي-حول-تكاليف-إصلاح-دبابات-ليوبارد-1078664080.html
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روسيا

شويغو يكشف عدد دبابات "ليوبارد" المدمرة خلال شهر يونيو

10:59 GMT 03.07.2023
© AFP 2023 / WOJTEK RADWANSKIجنود بولنديون وأوكرانيون في دبابة "ليوبارد 2" في تدريب عسكري غربي بولندا بتاريخ 13 فبراير 2023
جنود بولنديون وأوكرانيون في دبابة ليوبارد 2 في تدريب عسكري غربي بولندا بتاريخ 13 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2023
© AFP 2023 / WOJTEK RADWANSKI
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أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الاثنين، أن القوات المسلحة الروسية دمرت، خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي، 920 وحدة من المركبات المدرعة، بما فيها 16 دبابة "ليوبارد"، بالإضافة إلى 15 طائرة وثلاث مروحيات، في مقاطعتي دونباس وزابوروجيه.
وقال شويغو، خلال اجتماع مع كبار قادة القوات المسلحة الروسية عبر تقنية الفيديو: "دمرت القوات المسلحة الروسية 15 طائرة وثلاث مروحيات و920 وحدة من المركبات المدرعة، بما فيها 16 دبابة ليوبارد فقط على محاور جنوب دونيتسك، وزابوروجيه، ودونيتسك، ولم تنجح الوحدات الأوكرانية في شن هجمات".
دبابة ليوبارد 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2023
خلاف ألماني بولندي حول تكاليف إصلاح دبابات "ليوبارد"
أمس, 17:42 GMT
وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العملية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، محذرةً من أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.
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