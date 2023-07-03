https://sputnikarabic.ae/20230703/عرين-الأسود-تتوعد-إسرائيل-سنريكم-أرضا-محروقة-تحت-أقدامكم-وسماء-سوداء-من-فوقكم-1078701123.html
"عرين الأسود" تتوعد إسرائيل: سنريكم أرضا محروقة تحت أقدامكم وسماء سوداء من فوقكم
"عرين الأسود" تتوعد إسرائيل: سنريكم أرضا محروقة تحت أقدامكم وسماء سوداء من فوقكم
دعت مجموعات "عرين الأسود" في فلسطين، "جميع الفلسطينيين داخل البلاد وخارجها، للخروج في مسيرات نصرة لجنين ومخيمها". 03.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-03T19:57+0000
2023-07-03T19:57+0000
2023-07-03T19:57+0000
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وقالت مجموعة "عرين الأسود"، في بيان لها، إن "مجموعة من مقاتليها وصلت مخيم جنين فجر اليوم، للمشاركة في القتال"، مشددة على "ضرورة أن يصل صوت الجميع إلى كل مقاتل حر".وتوعدت "عرين الأسود"، إسرائيل قائلة: "ليس للعدو بإذن الله إلا الدمار والسواد، سنريكم أرضا محروقة بإذن الله تحت أقدامكم وسماء سوداء من فوقكم في كل مكان وموقع، لا نريد من مقاتلينا ومن أبناء شعبنا أن يرى العدو اليوم لونا إلا السواد سنشعل النار في كل شي لن نترك جنين وحيدة".وفجر اليوم الاثنين، نفذت مقاتلات ومسيّرات إسرائيلية عملية قصف واسع النطاق لمخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية المحتلة.وشهدت العملية اقتحام قوات خاصة من الجيش الإسرائيلي للمخيم بشكل غير مسبوق منذ 20 عاما، وفق لوسائل إعلام إسرائيلية.وأسفر الهجوم الذي يقول الجيش الإسرائيلي إنه يستهدف مسلحين فلسطينيين وورش لصنع الأسلحة والعبوات الناسفة، عن مقتل 9 فلسطينيين، وإصابة 27 آخرين بينهم 7 بجروح خطيرة، واعتقال 20 آخرين.من جانبها، أعلنت السلطة الفلسطينية، "وقف جميع الاتصالات والتنسيق الأمني مع إسرائيل".وقال المتحدث باسم السلطة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن "القيادة الفلسطينية قررت وقف جميع الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي ووقف التنسيق الأمني"، مشددا على "ضرورة توحيد الصف لمواجهة العدوان الإسرائيلي"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا.
https://sputnikarabic.ae/20230703/السلطة-الفلسطينية-تقرر-وقف-جميع-الاتصالات-مع-إسرائيل-وتقنين-العلاقة-مع-الإدارة-الأمريكية-1078699328.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار الضفة الغربية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار الضفة الغربية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
"عرين الأسود" تتوعد إسرائيل: سنريكم أرضا محروقة تحت أقدامكم وسماء سوداء من فوقكم
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دعت مجموعات "عرين الأسود" في فلسطين، "جميع الفلسطينيين داخل البلاد وخارجها، للخروج في مسيرات نصرة لجنين ومخيمها".
وقالت مجموعة "عرين الأسود"، في بيان لها، إن "مجموعة من مقاتليها وصلت مخيم جنين فجر اليوم، للمشاركة في القتال"، مشددة على "ضرورة أن يصل صوت الجميع إلى كل مقاتل حر".
وتوعدت "عرين الأسود"، إسرائيل قائلة: "ليس للعدو بإذن الله إلا الدمار والسواد، سنريكم أرضا محروقة بإذن الله تحت أقدامكم وسماء سوداء من فوقكم في كل مكان وموقع، لا نريد من مقاتلينا ومن أبناء شعبنا أن يرى العدو اليوم لونا إلا السواد سنشعل النار في كل شي لن نترك جنين وحيدة".
وفجر اليوم الاثنين، نفذت مقاتلات ومسيّرات إسرائيلية عملية قصف واسع النطاق لمخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وشهدت العملية اقتحام قوات خاصة من الجيش الإسرائيلي
للمخيم بشكل غير مسبوق منذ 20 عاما، وفق لوسائل إعلام إسرائيلية.
وأسفر الهجوم الذي يقول الجيش الإسرائيلي إنه يستهدف مسلحين فلسطينيين وورش لصنع الأسلحة والعبوات الناسفة، عن مقتل 9 فلسطينيين، وإصابة 27 آخرين بينهم 7 بجروح خطيرة، واعتقال 20 آخرين.
وقال المتحدث باسم السلطة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن "القيادة الفلسطينية قررت وقف جميع الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي ووقف التنسيق الأمني"، مشددا على "ضرورة توحيد الصف لمواجهة العدوان الإسرائيلي"، حسب وكالة
الأنباء الفلسطينية- وفا.