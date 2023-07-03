https://sputnikarabic.ae/20230703/السلطة-الفلسطينية-تقرر-وقف-جميع-الاتصالات-مع-إسرائيل-وتقنين-العلاقة-مع-الإدارة-الأمريكية-1078699328.html

السلطة الفلسطينية تقرر وقف جميع الاتصالات مع إسرائيل وتقنين العلاقة مع الإدارة الأمريكية

السلطة الفلسطينية تقرر وقف جميع الاتصالات مع إسرائيل وتقنين العلاقة مع الإدارة الأمريكية

أعلنت السلطة الفلسطينية، مساء اليوم الاثنين، "وقف جميع الاتصالات والتنسيق الأمني مع إسرائيل". 03.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-03T17:55+0000

2023-07-03T17:55+0000

2023-07-03T17:55+0000

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وقال المتحدث باسم السلطة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن "القيادة الفلسطينية قررت وقف جميع الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي ووقف التنسيق الأمني"، مشددا على "ضرورة توحيد الصف لمواجهة العدوان الإسرائيلي"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا.واتهم أبو ردينة، "إسرائيل بعدم الالتزام بتفاهمات العقبة الأردنية وشرم الشيخ المصرية"، مشيرا إلى أن "القيادة الفلسطينية قررت أن تكون هذه التفاهمات لم تعد قائمة، بالإضافة إلى تقنين العلاقة مع الإدارة الأمريكية".وأكد أنه "سيتم رفع قضايا ضد إسرائيل لما ارتكبته من مذابح وتهجير قرى في فترة النكبة"، داعيا المحكمة الجنائية الدولية بالتعجيل للبت في القضايا المرفوعة أمامها.وأعلن "التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لتنفيذ قرار الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وفرض عقوبات على دولة الاحتلال"، مشيرا إلى "استكمال الانضمام إلى بقية المنظمات الأممية ورفع قضايا ضد أمريكا وبريطانيا بسبب وعد بلفور".وفجر اليوم الاثنين، نفذت مقاتلات ومسيّرات إسرائيلية عملية قصف واسع النطاق لمخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية المحتلة.وشهدت العملية اقتحام قوات خاصة من الجيش الإسرائيلي للمخيم بشكل غير مسبوق منذ 20 عاما، وفق لوسائل إعلام إسرائيلية.وأسفر الهجوم الذي يقول الجيش الإسرائيلي إنه يستهدف مسلحين فلسطينيين وورش لصنع الأسلحة والعبوات الناسفة، عن مقتل 9 فلسطينيين، وإصابة 27 آخرين بينهم 7 بجروح خطيرة، واعتقال 20 آخرين.وقال موقع "واللا" العبري، إن آلاف الجنود يشاركون في العملية، لافتا إلى أن القوات تعمل حاليا في قلب مخيم جنين، وتقوم بحفر ثقوب في جداران الشقق السكنية لاستخدامها من قبل القناصين، فيما قامت أكثر من 15 جرافة تابعة للجيش بالعمل على الطرق في المخيم للكشف عن العبوات الناسفة، وقد كشطت الجرافات الطرق وألحقت أضرارا جسيمة في البنية التحتية، وسحقت العديد من السيارات في طريقها.

https://sputnikarabic.ae/20230703/الرئيس-الفلسطيني-نجدد-مطالبة-المجتمع-الدولي-بإدانة-عدوان-إسرائيل-على-جنين-وفرض-عقوبات-على-قادتها-1078696720.html

https://sputnikarabic.ae/20230703/الجيش-الإسرائيلي-هاجمنا-نحو-20-هدفا-في-أنحاء-مدينة-جنين-ومخيمها-1078698645.html

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