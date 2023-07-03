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https://sputnikarabic.ae/20230703/مواجهات-عنيفة-بين-شبان-فلسطينيين-والقوات-الإسرائيلية-في-مناطق-متفرقة-من-الضفة-فيديو-1078702176.html
مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين والقوات الإسرائيلية في مناطق متفرقة من الضفة.. فيديو
مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين والقوات الإسرائيلية في مناطق متفرقة من الضفة.. فيديو
اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي، ليل الاثنين/ الثلاثاء، في عدة أحياء ومخيمات في الضفة الغربية. 03.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-03T22:20+0000
2023-07-03T22:20+0000
جنين
معركة جنين
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وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع تجاه الشبان خلال المواجهات قرب مدخل مخيم الجلزون شمال رام الله.، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.على جانب آخر، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الجيش الإسرائيلي، في مدينة البيرة.وفي السياق، دفعت قوات الجيش الإسرائيلي، قبيل منتصف ليلة الاثنين/الثلاثاء، بمزيد من تعزيزاتها العسكرية لمدينة جنين ومخيمها وسط اندلاع مواجهات.وحشدت قوات الجيش الإسرائيلي تعزيزات عسكرية بعشرات الآليات العسكرية لمدينة جنين ومخيمها، وذلك عبر شارعي جنين – الناصرة، وجنين - حيفا .وما تزال أن المواجهات مستمرة في جنين ومخيمها بين الشبان والقوات الإسرائيلية وسط تحليق مكثف للطائرات المروحية وطائرات الرصد والتي لم تفارق سماء المحافظة.جر اليوم الاثنين، نفذت مقاتلات ومسيّرات إسرائيلية عملية قصف واسع النطاق لمخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية المحتلة.وشهدت العملية اقتحام قوات خاصة من الجيش الإسرائيلي للمخيم بشكل غير مسبوق منذ 20 عاما، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.وأسفر الهجوم الذي يقول الجيش الإسرائيلي إنه يستهدف مسلحين فلسطينيين وورش لصنع الأسلحة والعبوات الناسفة، عن مقتل 9 فلسطينيين، وإصابة 27 آخرين بينهم 7 بجروح خطيرة، واعتقال 20 آخرين.من جانبها، أعلنت السلطة الفلسطينية، "وقف جميع الاتصالات والتنسيق الأمني مع إسرائيل".وقال المتحدث باسم السلطة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن "القيادة الفلسطينية قررت وقف جميع الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي ووقف التنسيق الأمني"، مشددا على "ضرورة توحيد الصف لمواجهة العدوان الإسرائيلي"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا.
https://sputnikarabic.ae/20230703/بعثة-فلسطين-في-مجلس-الأمن-التصعيد-الخطير-وتدهور-الوضع-على-الأرض-يستدعي-تحركا-دوليا-فوريا-1078701819.html
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جنين, معركة جنين
جنين, معركة جنين

مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين والقوات الإسرائيلية في مناطق متفرقة من الضفة.. فيديو

22:20 GMT 03.07.2023
© Sputnik . Ajwad Jradatمخيم جنين يتعرض لأكبر عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي منذ 2002
مخيم جنين يتعرض لأكبر عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي منذ 2002 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي، ليل الاثنين/ الثلاثاء، في عدة أحياء ومخيمات في الضفة الغربية.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع تجاه الشبان خلال المواجهات قرب مدخل مخيم الجلزون شمال رام الله.، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.
على جانب آخر، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الجيش الإسرائيلي، في مدينة البيرة.
وذكرت مصادر أمنية، بأن المواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في منطقة جبل الطويل في المدينة، وسط إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات.
وفي السياق، دفعت قوات الجيش الإسرائيلي، قبيل منتصف ليلة الاثنين/الثلاثاء، بمزيد من تعزيزاتها العسكرية لمدينة جنين ومخيمها وسط اندلاع مواجهات.
وحشدت قوات الجيش الإسرائيلي تعزيزات عسكرية بعشرات الآليات العسكرية لمدينة جنين ومخيمها، وذلك عبر شارعي جنين – الناصرة، وجنين - حيفا .
وما تزال أن المواجهات مستمرة في جنين ومخيمها بين الشبان والقوات الإسرائيلية وسط تحليق مكثف للطائرات المروحية وطائرات الرصد والتي لم تفارق سماء المحافظة.
جر اليوم الاثنين، نفذت مقاتلات ومسيّرات إسرائيلية عملية قصف واسع النطاق لمخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وشهدت العملية اقتحام قوات خاصة من الجيش الإسرائيلي للمخيم بشكل غير مسبوق منذ 20 عاما، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.
وأسفر الهجوم الذي يقول الجيش الإسرائيلي إنه يستهدف مسلحين فلسطينيين وورش لصنع الأسلحة والعبوات الناسفة، عن مقتل 9 فلسطينيين، وإصابة 27 آخرين بينهم 7 بجروح خطيرة، واعتقال 20 آخرين.
من جانبها، أعلنت السلطة الفلسطينية، "وقف جميع الاتصالات والتنسيق الأمني مع إسرائيل".
مخيم جنين يتعرض لأكبر عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي منذ 2002 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2023
بعثة فلسطين في مجلس الأمن: التصعيد الخطير وتدهور الوضع على الأرض يستدعي تحركا دوليا فوريا
20:43 GMT
وقال المتحدث باسم السلطة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن "القيادة الفلسطينية قررت وقف جميع الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي ووقف التنسيق الأمني"، مشددا على "ضرورة توحيد الصف لمواجهة العدوان الإسرائيلي"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا.
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