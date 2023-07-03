https://sputnikarabic.ae/20230703/ولايتي-استئناف-العلاقات-بين-إيران-ومصر-لتقوية-العالم-الإسلامي-1078674203.html

ولايتي: استئناف العلاقات بين إيران ومصر لتقوية العالم الإسلامي

ولايتي: استئناف العلاقات بين إيران ومصر لتقوية العالم الإسلامي

قال علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الأعلى الإيراني للشؤون الدولية، اليوم الاثنين، إن استئناف العلاقات بين طهران والقاهرة مهم لكلا البلدين والمنطقة والعالم... 03.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-03T08:17+0000

2023-07-03T08:17+0000

2023-07-03T08:17+0000

مصر

إيران

أخبار إيران

العالم

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102203/82/1022038272_0:0:3200:1801_1920x0_80_0_0_dc125db5dc35ed8a1f44dd5ee72e6bdf.jpg

وأضاف، في تصريحات لشبكة "الجزيرة" التلفزيونية في مقابلة، أن "استئناف العلاقات مع مصر، سيؤدي على الأرجح إلى توازن إقليمي جديد، بمشاركة المملكة العربية السعودية"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".كما اعتبر ولايتي أن "العلاقات الاستراتيجية بين إيران والصين وروسيا تتشكل تدريجيا".وأوضح المسؤول الإيراني أن علاقات إيران مع روسيا استراتيجية، مضيفا أن الخلافات في بعض القضايا ليس لها تأثير سلبي عليها.من ناحية أخرى، أشار علي أكبر ولايتي في تصريحاته المتلفزة إلى العلاقات بين طهران وباكو، معربا في هذا السياق عن أمله في أن يدرك المسؤولون في جمهورية أذربيجان عمق العلاقات الأخوية بين البلدين.وقال: "لا نقبل أي توتر في العلاقات بين طهران وباكو".وأعلن رئيس اتحاد مكاتب السياحة والسفر في إيران، حرمة الله رفيعي، أمس الأحد، أن مدير عام وزارة السياحة المصرية سيزور طهران الأسبوع المقبل، على رأس وفد من نشطاء صناعة السياحة في مصر.وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، قال رفيعي في مؤتمر صحفي، إنه "في الأسبوع الماضي، أجرينا خلال زيارة مصر مباحثات مع المسؤولين الحكوميين حول مجال السياحة".وأضاف أن محادثات تعزيز وتنشيط السياحية مع مصر تمت بوساطة العراق.وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، بأن هناك قنوات مباشرة ورسمية بين إيران ومصر، معبرا عن أمله في حدوث انفتاح جاد في العلاقات بين البلدين.وتوترت العلاقات بين القاهرة وطهران منذ انطلاق الثورة الإيرانية عام 1979، عندما قبل الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، استضافة شاه إيران، رضا شاه بهلوي، في مصر رغم مطالبة طهران بعدم استقباله، ومنذ ذلك الوقت، مرت العلاقات بين البلدين بمحطات مختلفة، وشهدت محاولات متكررة للتقارب.

https://sputnikarabic.ae/20230529/خامنئي-ليست-لدى-إيران-مشكلة-في-استعادة-العلاقة-مع-مصر-1077542686.html

https://sputnikarabic.ae/20230621/رئيسي-سلطان-عمان-أبلغنا-أن-مصر-تريد-استئناف-العلاقات-مع-إيران-فرحبنا-بذلك-فيديو-1078325036.html

مصر

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, إيران, أخبار إيران, العالم, العالم العربي