https://sputnikarabic.ae/20230704/إعلان-إنذار-جوي-في-4-مناطق-من-أوكرانيا-1078740894.html
إعلان حالة التأهب الجوي في 4 مناطق أوكرانية
إعلان حالة التأهب الجوي في 4 مناطق أوكرانية
أعلنت وزارة التحول الرقمي الأوكرانية عبر الإنترنت، صباح اليوم الأربعاء، إعلان حالة الاستنفار الجوي في مناطق دنيبروبتروفسك، وبولتاف، وخاركوف وسوم في أوكرانيا. 04.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-04T23:16+0000
2023-07-04T23:16+0000
2023-07-04T23:24+0000
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ووفقًا للبيانات الواردة في الخريطة، تم إعلان حالة الاستنفار الجوي في تلك المناطق في الفترة من الساعة 00:27 حتى الساعة 00:42.يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر/تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230624/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-عدة-مقاطعات-من-أوكرانيا-1078463987.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
إعلان حالة التأهب الجوي في 4 مناطق أوكرانية
23:16 GMT 04.07.2023 (تم التحديث: 23:24 GMT 04.07.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة التحول الرقمي الأوكرانية عبر الإنترنت، صباح اليوم الأربعاء، إعلان حالة الاستنفار الجوي في مناطق دنيبروبتروفسك، وبولتاف، وخاركوف وسوم في أوكرانيا.
ووفقًا للبيانات الواردة في الخريطة، تم إعلان حالة الاستنفار الجوي في تلك المناطق في الفترة من الساعة 00:27 حتى الساعة 00:42.
يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر/تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم
، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.
وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.