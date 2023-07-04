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الخارجية التركية تدين بشدة العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين
الخارجية التركية تدين بشدة العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين
أدانت وزارة الخارجية التركية، الاثنين، بشدة العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة. 04.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-04T04:34+0000
2023-07-04T05:09+0000
العالم
الخارجية التركية
جنين
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أنقرة - سبوتنيك. وعبّرت الخارجية التركية في بيان صحفي، عن قلقها العميق من أن يؤدي التوتر الحالي في المنطقة إلى "إطلاق دوامة جديدة من العنف"، وجدّدت دعواتها إلى السلطات الإسرائيلية للتحلي "بالحسّ السليم ووقف هذه العمليات".وبدأت القوات الإسرائيلية عمليتها العسكرية على مدينة جنين ومخيمها، بقصف جوي أعقبه اقتحام قوات كبيرة من الجيش، تقدر بـ150 آلية عسكرية ترافقها جرافات مدرعة، مدينة جنين من عدة محاور كما حاصرت مخيم جنين.وقطعت القوات الإسرائيلية الطرق التي تربط بين المدينة والمخيم، واستولت على عدد من المنازل والبنايات المطلة عليه ونشرت قناصتها فوق أسطحها، وقطعت التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة من المخيم.
https://sputnikarabic.ae/20230703/مقتل-9-فلسطينيين-وإصابة-أكثر-من-100-في-الهجوم-الإسرائيلي-على-جنين-1078702536.html
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العالم, الخارجية التركية, جنين
العالم, الخارجية التركية, جنين

الخارجية التركية تدين بشدة العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين

04:34 GMT 04.07.2023 (تم التحديث: 05:09 GMT 04.07.2023)
© AFP 2023 / Sheimo Ugluمبنى الوزارة الخارجية التركية
مبنى الوزارة الخارجية التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2023
© AFP 2023 / Sheimo Uglu
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أدانت وزارة الخارجية التركية، الاثنين، بشدة العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.
أنقرة - سبوتنيك. وعبّرت الخارجية التركية في بيان صحفي، عن قلقها العميق من أن يؤدي التوتر الحالي في المنطقة إلى "إطلاق دوامة جديدة من العنف"، وجدّدت دعواتها إلى السلطات الإسرائيلية للتحلي "بالحسّ السليم ووقف هذه العمليات".
وبدأت القوات الإسرائيلية عمليتها العسكرية على مدينة جنين ومخيمها، بقصف جوي أعقبه اقتحام قوات كبيرة من الجيش، تقدر بـ150 آلية عسكرية ترافقها جرافات مدرعة، مدينة جنين من عدة محاور كما حاصرت مخيم جنين.
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أمس, 22:46 GMT
وقطعت القوات الإسرائيلية الطرق التي تربط بين المدينة والمخيم، واستولت على عدد من المنازل والبنايات المطلة عليه ونشرت قناصتها فوق أسطحها، وقطعت التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة من المخيم.
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