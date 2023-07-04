https://sputnikarabic.ae/20230704/الخارجية-التركية-تدين-بشدة-العملية-العسكرية-الإسرائيلية-في-جنين-1078703774.html

الخارجية التركية تدين بشدة العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين

الخارجية التركية تدين بشدة العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين

أدانت وزارة الخارجية التركية، الاثنين، بشدة العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة. 04.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-04T04:34+0000

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العالم

الخارجية التركية

جنين

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أنقرة - سبوتنيك. وعبّرت الخارجية التركية في بيان صحفي، عن قلقها العميق من أن يؤدي التوتر الحالي في المنطقة إلى "إطلاق دوامة جديدة من العنف"، وجدّدت دعواتها إلى السلطات الإسرائيلية للتحلي "بالحسّ السليم ووقف هذه العمليات".وبدأت القوات الإسرائيلية عمليتها العسكرية على مدينة جنين ومخيمها، بقصف جوي أعقبه اقتحام قوات كبيرة من الجيش، تقدر بـ150 آلية عسكرية ترافقها جرافات مدرعة، مدينة جنين من عدة محاور كما حاصرت مخيم جنين.وقطعت القوات الإسرائيلية الطرق التي تربط بين المدينة والمخيم، واستولت على عدد من المنازل والبنايات المطلة عليه ونشرت قناصتها فوق أسطحها، وقطعت التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة من المخيم.

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