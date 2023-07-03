https://sputnikarabic.ae/20230703/مقتل-9-فلسطينيين-وإصابة-أكثر-من-100-في-الهجوم-الإسرائيلي-على-جنين-1078702536.html
مقتل 9 فلسطينيين وإصابة أكثر من 100 في الهجوم الإسرائيلي على جنين
مقتل 9 فلسطينيين وإصابة أكثر من 100 في الهجوم الإسرائيلي على جنين
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، مقتل 9 فلسطينيين وإصابة 100 آخرين بينهم 20 بجروح خطيرة، جراء الهجوم الإسرائيلي المتواصل، منذ فجر أمس الاثنين، على... 03.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-03T22:46+0000
2023-07-03T22:46+0000
2023-07-03T22:47+0000
العالم العربي
جنين
وزارة الصحة الفلسطينية
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رام الله - سبوتنيك. وجاء في بيان لوزارة الصحة، "9 فلسطينيين ارتقوا جراء عدوان الاحتلال على جنين، ونحو 100 جريحا، بينهم 20 بحالة خطيرة، وارتقاء شاب في البيرة".وفي السياق أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمه استلمت جثمان شهيد من قوات الاحتلال في مخيم جنين وتم نقله إلى مستشفى جنين، كما أشار إلى أن طواقمه تعاملت حتى الآن مع 105 إصابات في مخيم جنين.واندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي، ليل الاثنين/ الثلاثاء، في عدة أحياء ومخيمات في الضفة الغربية.ودفعت قوات الجيش الإسرائيلي، قبيل منتصف ليلة الاثنين، بمزيد من تعزيزاتها العسكرية لمدينة جنين ومخيمها وسط اندلاع مواجهات.وحشدت قوات الجيش الإسرائيلي تعزيزات عسكرية بعشرات الآليات العسكرية لمدينة جنين ومخيمها، وذلك عبر شارعي جنين – الناصرة، وجنين - حيفا .وما تزال أن المواجهات مستمرة في جنين ومخيمها بين الشبان والقوات الإسرائيلية وسط تحليق مكثف للطائرات المروحية وطائرات الرصد والتي لم تفارق سماء المحافظة.خلال اليوم الاثنين، نفذت مقاتلات ومسيّرات إسرائيلية عملية قصف واسع النطاق لمخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية المحتلة.وشهدت العملية اقتحام قوات خاصة من الجيش الإسرائيلي للمخيم بشكل غير مسبوق منذ 20 عاما، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.من جانبها، أعلنت السلطة الفلسطينية، "وقف جميع الاتصالات والتنسيق الأمني مع إسرائيل".وقال المتحدث باسم السلطة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن "القيادة الفلسطينية قررت وقف جميع الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي ووقف التنسيق الأمني"، مشددا على "ضرورة توحيد الصف لمواجهة العدوان الإسرائيلي"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا.
https://sputnikarabic.ae/20230703/مواجهات-عنيفة-بين-شبان-فلسطينيين-والقوات-الإسرائيلية-في-مناطق-متفرقة-من-الضفة-فيديو-1078702176.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, جنين, وزارة الصحة الفلسطينية
العالم العربي, جنين, وزارة الصحة الفلسطينية
مقتل 9 فلسطينيين وإصابة أكثر من 100 في الهجوم الإسرائيلي على جنين
22:46 GMT 03.07.2023 (تم التحديث: 22:47 GMT 03.07.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، مقتل 9 فلسطينيين وإصابة 100 آخرين بينهم 20 بجروح خطيرة، جراء الهجوم الإسرائيلي المتواصل، منذ فجر أمس الاثنين، على مدينة جنين ومخيمها.
رام الله - سبوتنيك. وجاء في بيان لوزارة الصحة، "9 فلسطينيين ارتقوا جراء عدوان الاحتلال على جنين
، ونحو 100 جريحا، بينهم 20 بحالة خطيرة، وارتقاء شاب في البيرة".
وفي السياق أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمه استلمت جثمان شهيد من قوات الاحتلال في مخيم جنين وتم نقله إلى مستشفى جنين، كما أشار إلى أن طواقمه تعاملت حتى الآن مع 105 إصابات في مخيم جنين.
واندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي، ليل الاثنين/ الثلاثاء، في عدة أحياء ومخيمات في الضفة الغربية.
ودفعت قوات الجيش الإسرائيلي، قبيل منتصف ليلة الاثنين، بمزيد من تعزيزاتها العسكرية لمدينة جنين ومخيمها وسط اندلاع مواجهات.
وحشدت قوات الجيش الإسرائيلي تعزيزات عسكرية بعشرات الآليات العسكرية لمدينة جنين ومخيمها، وذلك عبر شارعي جنين – الناصرة، وجنين - حيفا .
وما تزال أن المواجهات مستمرة في جنين ومخيمها بين الشبان والقوات الإسرائيلية وسط تحليق مكثف للطائرات المروحية وطائرات الرصد والتي لم تفارق سماء المحافظة.
خلال اليوم الاثنين، نفذت مقاتلات ومسيّرات إسرائيلية عملية قصف واسع النطاق لمخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وشهدت العملية اقتحام قوات خاصة من الجيش الإسرائيلي للمخيم بشكل غير مسبوق منذ 20 عاما، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.
وقال المتحدث باسم السلطة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن "القيادة الفلسطينية قررت وقف جميع الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي ووقف التنسيق الأمني"، مشددا على "ضرورة توحيد الصف لمواجهة العدوان الإسرائيلي"، حسب وكالة
الأنباء الفلسطينية- وفا.