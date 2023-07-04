https://sputnikarabic.ae/20230704/الخرق-الحراري-لأشباه-الموصلات-وحقنة-الذاكرة-وحديث-الماء-مع-إلكترونات-الجرافين-1078728029.html
الخرق الحراري لأشباه الموصلات وحقنة الذاكرة وحديث الماء مع إلكترونات الجرافين
الخرق الحراري لأشباه الموصلات وحقنة الذاكرة وحديث الماء مع إلكترونات الجرافين
إحراز تقدم كبير في تكنولوجيا الإدارة الحرارية يمكن أن يحسن موثوقية وطول عمر أجهزة أشباه الموصلات الحديثة. 04.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-04T13:51+0000
2023-07-04T13:51+0000
2023-07-04T13:51+0000
راديو
مرايا العلوم
الماء
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الخرق الحراري لأشباه الموصلات وحقنة الذاكرة وحديث الماء مع إلكترونات الجرافين
الخرق الحراري لأشباه الموصلات وحقنة الذاكرة وحديث الماء مع إلكترونات الجرافين
تشير دراسة أجريت على القرود إلى أن كلوثو وهو هرمون يتضاءل في الأشخاص مع تقدمهم في السن، قد يوفر طريقة لتحسين الوظيفة الإدراكية في وقت لاحق من الحياة. ودحض أسطورة حصر الصيد على الرجال عبر التاريخ..تكست الحلقة:ويوفر هذا دليلًا على أحد أكبر الألغاز في علم الكونيات: لماذا توجد مادة أكثر من المادة المضادة؟وجد تحليل لمجتمعات البحث عن الغذاء من جميع أنحاء العالم أن النساء كن يصطدن في الغالبية العظمى من أولئك الذين تجري عليهم الدراسة، ما يؤكد أن فكرة التقسيم بين الجنسين في توفير الغذاء هي أسطورة تم ترسيخها عبر تاريخ المجتمعات والثقافات..حقق المهندسون طفرة كبيرة في الإدارة الحرارية لأشباه الموصلات من خلال اكتشاف وضع جديد لنقل الحرارة باستخدام بولاريتون بلازمون السطح. (SPP) تعمل هذه الطريقة الجديدة على تحسين تشتت الحرارة بنسبة 25% ويمكن أن تكون حيوية في معالجة مشكلات ارتفاع درجة الحرارة في أجهزة أشباه الموصلات المصغرة، لتصير أكثر موثوقية ومتانة.الحلقة بالكامل في ملف الصوت المرفقالإعداد والتقديم: أحمد أحمد
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مرايا العلوم, الماء, аудио
مرايا العلوم, الماء, аудио
الخرق الحراري لأشباه الموصلات وحقنة الذاكرة وحديث الماء مع إلكترونات الجرافين
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إحراز تقدم كبير في تكنولوجيا الإدارة الحرارية يمكن أن يحسن موثوقية وطول عمر أجهزة أشباه الموصلات الحديثة.
تشير دراسة أجريت على القرود إلى أن كلوثو وهو هرمون يتضاءل في الأشخاص مع تقدمهم في السن، قد يوفر طريقة لتحسين الوظيفة الإدراكية في وقت لاحق من الحياة. ودحض أسطورة حصر الصيد على الرجال عبر التاريخ..
اكتشف علماء الفلك، لأول مرة، أدلة على حدوث انتهاك ضروري للتناظر في فجر الكون من خلال دراسة ملايين التوائم المجريّة، وتوصلوا إلى أن الكون فضل أشكالًا معينة على صورها المطابقة، وهي ظاهرة معروفة باعتبارها انتهاكًا لتماثل التكافؤ.
ويوفر هذا دليلًا على أحد أكبر الألغاز في علم الكونيات: لماذا توجد مادة أكثر من المادة المضادة؟
وجد باحثون أن الماء والكربون يصنعان زوجًا كميًا: تدفق الماء على سطح الكربون تحكمه ظاهرة غير عادية يطلق عليها الاحتكاك الكمي. وتقدم دراسة حديثة إثباتًا تجريبيًا لهذه الظاهرة - التي تم التنبؤ بها مسبقًا من خلال البحث النظري - والتي تحدث عند السطح البيني للماء السائل والجرافين، وهو طبقة أحادية من ذرات الكربون
. تم إجراء البحث باستخدام تقنيات فائقة السرعة.
وجد تحليل لمجتمعات البحث عن الغذاء من جميع أنحاء العالم أن النساء كن يصطدن في الغالبية العظمى من أولئك الذين تجري عليهم الدراسة، ما يؤكد أن فكرة التقسيم بين الجنسين في توفير الغذاء
هي أسطورة تم ترسيخها عبر تاريخ المجتمعات والثقافات..
تشير دراسة أجريت على القرود إلى أن كلوثو، وهو هرمون يتضاءل في الأشخاص مع تقدمهم في السن، قد يوفر طريقة لتحسين الوظيفة الإدراكية في وقت لاحق من الحياة. حقنة واحدة من المركب طورت نتائج اختبارات الذاكرة لمدة أسبوعين على الأقل في قرود المكاك الأكبر سنًا.
حقق المهندسون طفرة كبيرة في الإدارة الحرارية لأشباه الموصلات من خلال اكتشاف وضع جديد لنقل الحرارة باستخدام بولاريتون بلازمون السطح. (SPP) تعمل هذه الطريقة الجديدة على تحسين تشتت الحرارة بنسبة 25% ويمكن أن تكون حيوية في معالجة مشكلات ارتفاع درجة الحرارة
في أجهزة أشباه الموصلات المصغرة، لتصير أكثر موثوقية ومتانة.
الحلقة بالكامل في ملف الصوت المرفق
الإعداد والتقديم: أحمد أحمد