https://sputnikarabic.ae/20230704/القوات-الروسية-تدمر-مستودعا-لذخيرة-اللواء-54-وتوجه-ضربات-للواءين-21-و67-الأوكرانيين--1078719402.html
القوات الروسية تدمر مستودعا لذخيرة اللواء 54 وتوجه ضربات للواءين 21 و67 الأوكرانيين
القوات الروسية تدمر مستودعا لذخيرة اللواء 54 وتوجه ضربات للواءين 21 و67 الأوكرانيين
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية دمرت تدمر مستودعا لذخيرة اللواء الأوكراني 54 في جمهورية دونيتسك الشعبية، ووجهت ضربات للواءين 21... 04.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-04T11:37+0000
2023-07-04T11:37+0000
2023-07-04T12:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه كراسني ليمان، استهدفت الضربات الجوية ونيران المدفعية لوحدات قوات "المركز" التابعة للقوات الروسية، وحدات من الألوية الآلية 21 و 67 الأوكرانيين في مناطق نيفسكي وشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية".كما تم تدمير مستودع ذخيرة ميداني للواء الميكانيكي الأوكراني 54 في منطقة فيمكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأضاف البيان: "على اتجاه دونيتسك، نجحت الإجراءات النشطة لوحدات مجموعة قوات "الجنوب" في صد عشرة هجمات للعدو في مناطق بيلوغوروفكا وأوريخوفو فاسيليفكا وياغودنوي وكليشيفكا وبيرفومايسك وأوبيتني وفوديان في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 290 جنديا أوكرانيا، ومركبتين قتاليتين للمشاة، وتسع سيارات، وشاحنتين بيك آب، ومدفع "أكاسيا"، ومدفع هاوتزر "مستا-بي"، ومدفع "دي-30"، ومدفع "كراب" بولندي.وتابع البيان: "على اتجاه جنوبي دونيتسك، صدت نيران المدفعية وأنظمة قاذف اللهب الثقيلة لواحدات مجموعة قوات "فوستوك" هجومين للعدو في منطقة أوروغنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتم قمع أنشطة مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية في منطقة بريوتنوي في مقاطعة زابوروجيه.وأضاف البيان: "على اتجاه كوبيانسك، استهدفت الضربات الجوية للجيش ونيران المدفعية لقوات التجمع "الغربي" التابعة للقوات الروسية، وحدات العدو في في مناطق بيريستوف وتيمكوفكا في مقاطعة خاركوف".وتم صد هجوم للعدو بالقرب من قرية نوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية.وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 30 جنديا أوكرانيا، وثلاث مركبات، ومدفع هاوتزر من طراز "دي-20" ، بالإضافة إلى مدفع من طراز "إم 777" الأمريكي الصنع.وتم تدمير مستودع ذخيرة للواء الدفاع الإقليمي 67 بالقرب من قرية بيشانوي في مقاطعة خاركوف.
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روسيا
القوات الروسية تدمر مستودعا لذخيرة اللواء 54 وتوجه ضربات للواءين 21 و67 الأوكرانيين
11:37 GMT 04.07.2023 (تم التحديث: 12:02 GMT 04.07.2023) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية دمرت تدمر مستودعا لذخيرة اللواء الأوكراني 54 في جمهورية دونيتسك الشعبية، ووجهت ضربات للواءين 21 و67 الأوكرانيين جمهورية لوغانسك الشعبية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه كراسني ليمان، استهدفت الضربات الجوية ونيران المدفعية لوحدات قوات "المركز" التابعة للقوات الروسية، وحدات من الألوية الآلية 21 و 67 الأوكرانيين في مناطق نيفسكي وشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية".
كما تم تدمير مستودع ذخيرة ميداني للواء الميكانيكي الأوكراني 54 في منطقة فيمكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأضاف البيان: "على اتجاه دونيتسك، نجحت الإجراءات النشطة لوحدات مجموعة قوات "الجنوب" في صد عشرة هجمات للعدو في مناطق بيلوغوروفكا وأوريخوفو فاسيليفكا وياغودنوي وكليشيفكا وبيرفومايسك وأوبيتني وفوديان في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 290 جنديا أوكرانيا، ومركبتين قتاليتين للمشاة، وتسع سيارات، وشاحنتين بيك آب، ومدفع "أكاسيا"، ومدفع هاوتزر "مستا-بي"، ومدفع "دي-30"، ومدفع "كراب" بولندي.
وتابع البيان: "على اتجاه جنوبي دونيتسك، صدت نيران المدفعية وأنظمة قاذف اللهب الثقيلة لواحدات مجموعة قوات "فوستوك" هجومين للعدو في منطقة أوروغنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وتم قمع أنشطة مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية في منطقة بريوتنوي في مقاطعة زابوروجيه.
وأضاف البيان: "على اتجاه كوبيانسك، استهدفت الضربات الجوية للجيش ونيران المدفعية لقوات التجمع "الغربي" التابعة للقوات الروسية، وحدات العدو في في مناطق بيريستوف وتيمكوفكا في مقاطعة خاركوف".
وتم صد هجوم للعدو بالقرب من قرية نوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 30 جنديا أوكرانيا، وثلاث مركبات، ومدفع هاوتزر من طراز "دي-20" ، بالإضافة إلى مدفع من طراز "إم 777" الأمريكي الصنع.
وتم تدمير مستودع ذخيرة للواء الدفاع الإقليمي 67 بالقرب من قرية بيشانوي في مقاطعة خاركوف.