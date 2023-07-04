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https://sputnikarabic.ae/20230704/الولايات-المتحدة-4-قتلى-وإصابة-آخرين-في-إطلاق-نار-في-فيلادلفيا-1078703673.html
الولايات المتحدة.. 4 قتلى وإصابة آخرين في إطلاق نار بفيلادلفيا
الولايات المتحدة.. 4 قتلى وإصابة آخرين في إطلاق نار بفيلادلفيا
لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون في إطلاق نار وقع، ليل الاثنين، في فيلادلفيا الأمريكية وتم احتجاز المشتبه به. 04.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-04T03:42+0000
2023-07-04T03:43+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
الشرطة الأمريكية
مقتل أشخاص
فلادلفيا
العالم
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واشنطن - سبوتنيك. وذكرت وسائل إعلام محلية، أن ثمانية أشخاص أصيبوا وقتل أربعة في إطلاق نار في فيلادلفيا.وجاء إطلاق النار بعد يوم من مقتل شخصين وإصابة 28 آخرين، نصفهم تقريبًا من الأطفال، في إطلاق نار في حفلة في بالتيمور بولاية ماريلاند.
https://sputnikarabic.ae/20230702/قتلى-وعشرات-الجرحى-بحادث-إطلاق-نار-في-ولاية-ميريلاند-الأمريكية-فيديو-1078657515.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, الشرطة الأمريكية, مقتل أشخاص, فلادلفيا, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, الشرطة الأمريكية, مقتل أشخاص, فلادلفيا, العالم

الولايات المتحدة.. 4 قتلى وإصابة آخرين في إطلاق نار بفيلادلفيا

03:42 GMT 04.07.2023 (تم التحديث: 03:43 GMT 04.07.2023)
© AFP 2023 / FREDERIC J. BROWNالشرطة الأمريكية في موقع إطلاق نار بمدينة مونتيري بارك في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، 22 يناير/ كانون الثاني 2023
الشرطة الأمريكية في موقع إطلاق نار بمدينة مونتيري بارك في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، 22 يناير/ كانون الثاني 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2023
© AFP 2023 / FREDERIC J. BROWN
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لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون في إطلاق نار وقع، ليل الاثنين، في فيلادلفيا الأمريكية وتم احتجاز المشتبه به.
واشنطن - سبوتنيك. وذكرت وسائل إعلام محلية، أن ثمانية أشخاص أصيبوا وقتل أربعة في إطلاق نار في فيلادلفيا.
الشرطة الأمريكية تكشف هوية مطلق النار في شيكاغو 4 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2023
قتلى وعشرات الجرحى بحادث إطلاق نار في ولاية ميريلاند الأمريكية... فيديو
2 يوليو, 09:49 GMT
وجاء إطلاق النار بعد يوم من مقتل شخصين وإصابة 28 آخرين، نصفهم تقريبًا من الأطفال، في إطلاق نار في حفلة في بالتيمور بولاية ماريلاند.
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