https://sputnikarabic.ae/20230704/الولايات-المتحدة-4-قتلى-وإصابة-آخرين-في-إطلاق-نار-في-فيلادلفيا-1078703673.html
الولايات المتحدة.. 4 قتلى وإصابة آخرين في إطلاق نار بفيلادلفيا
الولايات المتحدة.. 4 قتلى وإصابة آخرين في إطلاق نار بفيلادلفيا
لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون في إطلاق نار وقع، ليل الاثنين، في فيلادلفيا الأمريكية وتم احتجاز المشتبه به. 04.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-04T03:42+0000
2023-07-04T03:42+0000
2023-07-04T03:43+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
الشرطة الأمريكية
مقتل أشخاص
فلادلفيا
العالم
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واشنطن - سبوتنيك. وذكرت وسائل إعلام محلية، أن ثمانية أشخاص أصيبوا وقتل أربعة في إطلاق نار في فيلادلفيا.وجاء إطلاق النار بعد يوم من مقتل شخصين وإصابة 28 آخرين، نصفهم تقريبًا من الأطفال، في إطلاق نار في حفلة في بالتيمور بولاية ماريلاند.
https://sputnikarabic.ae/20230702/قتلى-وعشرات-الجرحى-بحادث-إطلاق-نار-في-ولاية-ميريلاند-الأمريكية-فيديو-1078657515.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, الشرطة الأمريكية, مقتل أشخاص, فلادلفيا, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, الشرطة الأمريكية, مقتل أشخاص, فلادلفيا, العالم
الولايات المتحدة.. 4 قتلى وإصابة آخرين في إطلاق نار بفيلادلفيا
03:42 GMT 04.07.2023 (تم التحديث: 03:43 GMT 04.07.2023) تابعنا عبر
لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون في إطلاق نار وقع، ليل الاثنين، في فيلادلفيا الأمريكية وتم احتجاز المشتبه به.
واشنطن - سبوتنيك. وذكرت وسائل إعلام محلية، أن ثمانية أشخاص أصيبوا وقتل أربعة في إطلاق نار في فيلادلفيا
.
وجاء إطلاق النار بعد يوم من مقتل شخصين وإصابة 28 آخرين، نصفهم تقريبًا من الأطفال، في إطلاق نار في حفلة في بالتيمور بولاية ماريلاند.