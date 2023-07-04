عربي
إيران عضوا في منظمة "شنغهاي للتعاون" بشكل رسمي
https://sputnikarabic.ae/20230704/بوتين-أكثر-من-80-من-التجارة-بين-روسيا-والصين-تتم-بالروبل-واليوان-1078712140.html
بوتين: أكثر من 80% من التجارة بين روسيا والصين تتم بالروبل واليوان
بوتين: أكثر من 80% من التجارة بين روسيا والصين تتم بالروبل واليوان
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 80 في المئة من التجارة بين روسيا والصين تتم بالروبل الروسي واليوان الصيني، مشيرًا إلى أن مستوى... 04.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-04T10:07+0000
2023-07-04T10:07+0000
روسيا
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/1a/1078526609_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f622910d837ab7dd2c9373a016f06f65.jpg
وقال بوتين متحدثا في قمة مجلس رؤساء دول منظمة "شنغهاي للتعاون": "أكثر من 80 في المئة، من المعاملات التجارية بين روسيا وجمهورية الصين الشعبية تتم بالفعل بالروبل واليوان".وأشار إلى أن تجارة روسيا مع الدول الأعضاء في المنظمة، زادت أكثر من الثلث، خلال العام الماضي، لتصل إلى رقم قياسي بلغ 263 مليار دولار.ووفقًا للجمارك الصينية، فقد نمت التجارة بين روسيا والصين بنسبة 29.3 في المئة، في عام 2022، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 190.271 مليار دولار.وخلال هذه الفترة، صدّرت الصين بضائع إلى روسيا بقيمة 76.122 مليار دولار، بزيادة قدرها 12.8 في المئة مقارنة بعام 2021، بينما زادت الشحنات من روسيا إلى الصين بنسبة 43.4 في المئة، لتصل قيمتها إلى 114.149 مليار دولار.
https://sputnikarabic.ae/20230524/شي-جين-بينغ-على-روسيا-والصين-رفع-مستوى-التعاون-التجاري-والاقتصادي-بينهما-1077392981.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/1a/1078526609_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c1857299ea618fd6d9d42398a7601e45.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, اقتصاد
روسيا, اقتصاد

بوتين: أكثر من 80% من التجارة بين روسيا والصين تتم بالروبل واليوان

10:07 GMT 04.07.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يعقد اجتماعا مع رؤساء المؤسسات الأمنية والعسكرية
الرئيس فلاديمير بوتين يعقد اجتماعا مع رؤساء المؤسسات الأمنية والعسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2023
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 80 في المئة من التجارة بين روسيا والصين تتم بالروبل الروسي واليوان الصيني، مشيرًا إلى أن مستوى التجارة بين روسيا ودول منظمة شنغهاي ازداد خلال العام الماضي.
وقال بوتين متحدثا في قمة مجلس رؤساء دول منظمة "شنغهاي للتعاون": "أكثر من 80 في المئة، من المعاملات التجارية بين روسيا وجمهورية الصين الشعبية تتم بالفعل بالروبل واليوان".
وأشار إلى أن تجارة روسيا مع الدول الأعضاء في المنظمة، زادت أكثر من الثلث، خلال العام الماضي، لتصل إلى رقم قياسي بلغ 263 مليار دولار.
انتخاب الرئيس الصيني شي جين بينغ أمينا عاما للحزب الشيوعي الصيني لولاية ثالثة الأحد 23 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2023
شي جين بينغ: على روسيا والصين رفع مستوى التعاون التجاري والاقتصادي بينهما
24 مايو, 13:06 GMT
ووفقًا للجمارك الصينية، فقد نمت التجارة بين روسيا والصين بنسبة 29.3 في المئة، في عام 2022، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 190.271 مليار دولار.
وخلال هذه الفترة، صدّرت الصين بضائع إلى روسيا بقيمة 76.122 مليار دولار، بزيادة قدرها 12.8 في المئة مقارنة بعام 2021، بينما زادت الشحنات من روسيا إلى الصين بنسبة 43.4 في المئة، لتصل قيمتها إلى 114.149 مليار دولار.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:04 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع2 يوليو, 11:35 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала