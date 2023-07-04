https://sputnikarabic.ae/20230704/بوتين-أكثر-من-80-من-التجارة-بين-روسيا-والصين-تتم-بالروبل-واليوان-1078712140.html
بوتين: أكثر من 80% من التجارة بين روسيا والصين تتم بالروبل واليوان
بوتين: أكثر من 80% من التجارة بين روسيا والصين تتم بالروبل واليوان
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 80 في المئة من التجارة بين روسيا والصين تتم بالروبل الروسي واليوان الصيني، مشيرًا إلى أن مستوى... 04.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-04T10:07+0000
2023-07-04T10:07+0000
2023-07-04T10:07+0000
روسيا
اقتصاد
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وقال بوتين متحدثا في قمة مجلس رؤساء دول منظمة "شنغهاي للتعاون": "أكثر من 80 في المئة، من المعاملات التجارية بين روسيا وجمهورية الصين الشعبية تتم بالفعل بالروبل واليوان".وأشار إلى أن تجارة روسيا مع الدول الأعضاء في المنظمة، زادت أكثر من الثلث، خلال العام الماضي، لتصل إلى رقم قياسي بلغ 263 مليار دولار.ووفقًا للجمارك الصينية، فقد نمت التجارة بين روسيا والصين بنسبة 29.3 في المئة، في عام 2022، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 190.271 مليار دولار.وخلال هذه الفترة، صدّرت الصين بضائع إلى روسيا بقيمة 76.122 مليار دولار، بزيادة قدرها 12.8 في المئة مقارنة بعام 2021، بينما زادت الشحنات من روسيا إلى الصين بنسبة 43.4 في المئة، لتصل قيمتها إلى 114.149 مليار دولار.
https://sputnikarabic.ae/20230524/شي-جين-بينغ-على-روسيا-والصين-رفع-مستوى-التعاون-التجاري-والاقتصادي-بينهما-1077392981.html
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روسيا, اقتصاد
بوتين: أكثر من 80% من التجارة بين روسيا والصين تتم بالروبل واليوان
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 80 في المئة من التجارة بين روسيا والصين تتم بالروبل الروسي واليوان الصيني، مشيرًا إلى أن مستوى التجارة بين روسيا ودول منظمة شنغهاي ازداد خلال العام الماضي.
وقال بوتين متحدثا في قمة مجلس رؤساء دول منظمة "شنغهاي للتعاون": "أكثر من 80 في المئة، من المعاملات التجارية بين روسيا وجمهورية الصين الشعبية تتم بالفعل بالروبل واليوان".
وأشار إلى أن تجارة روسيا مع الدول الأعضاء في المنظمة، زادت أكثر من الثلث، خلال العام الماضي، لتصل إلى رقم قياسي بلغ 263 مليار دولار.
ووفقًا للجمارك الصينية، فقد نمت التجارة بين روسيا والصين بنسبة 29.3 في المئة، في عام 2022، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 190.271 مليار دولار.
وخلال هذه الفترة، صدّرت الصين بضائع إلى روسيا بقيمة 76.122 مليار دولار، بزيادة قدرها 12.8 في المئة مقارنة بعام 2021، بينما زادت الشحنات من روسيا إلى الصين بنسبة 43.4 في المئة، لتصل قيمتها إلى 114.149 مليار دولار.