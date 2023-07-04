https://sputnikarabic.ae/20230704/بوتين-المؤشرات-الاقتصادية-لروسيا-أفضل-من-المتوقع-1078740356.html

بوتين: المؤشرات الاقتصادية لروسيا أفضل من المتوقع

بوتين: المؤشرات الاقتصادية لروسيا أفضل من المتوقع

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح اليوم الأربعاء، عن أمله في حل جميع المهام المطروحة، حيث أكد أن النتائج الاقتصادية لروسيا أفضل من المتوقع. 04.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-04T22:19+0000

2023-07-04T22:19+0000

2023-07-04T22:22+0000

فلاديمير بوتين

روسيا

أخبار روسيا اليوم

العالم

الاقتصاد الروسي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/04/1078709707_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_1f1d4f0a123122f958bb1a3b95003ba6.jpg

وقال بوتين، خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين:"لدينا نتائج أفضل من المتوقع حتى الآن، بشكل حذر نقول ذلك".وأضاف: "إنها أفضل من التوقعات. هذا يعطينا الأمل في أن سنحقق جميع المهام التي وضعناها على الأقل".يذكر أن المصرف المركزي الروسي أعلن، في وقت سابق، أن الاحتياطيات الدولية الروسية ارتفعت في الفترة من 2 إلى 9 يونيو/حزيران 2023، بنسبة 0.1 في المئة وبلغت 585.7 مليار دولار.كما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن:وفرضت الولايات المتحدة والدول الغربية ودول أخرى عقوبات اقتصادية أحادية، على عدد من دول العالم، على رأسها روسيا وإيران وفنزويلا وبيلاروسيا، وشركات وأفراد صينيين، وغيرها.

https://sputnikarabic.ae/20230620/الاقتصاد-الروسي-يتعافى-ويقترب-من-العودة-إلى-مستويات-عام-2021-1078309116.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, الاقتصاد الروسي