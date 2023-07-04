https://sputnikarabic.ae/20230704/بوتين-المؤشرات-الاقتصادية-لروسيا-أفضل-من-المتوقع-1078740356.html
بوتين: المؤشرات الاقتصادية لروسيا أفضل من المتوقع
بوتين: المؤشرات الاقتصادية لروسيا أفضل من المتوقع
أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح اليوم الأربعاء، عن أمله في حل جميع المهام المطروحة، حيث أكد أن النتائج الاقتصادية لروسيا أفضل من المتوقع. 04.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-04T22:19+0000
2023-07-04T22:19+0000
2023-07-04T22:22+0000
فلاديمير بوتين
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وقال بوتين، خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين:"لدينا نتائج أفضل من المتوقع حتى الآن، بشكل حذر نقول ذلك".وأضاف: "إنها أفضل من التوقعات. هذا يعطينا الأمل في أن سنحقق جميع المهام التي وضعناها على الأقل".يذكر أن المصرف المركزي الروسي أعلن، في وقت سابق، أن الاحتياطيات الدولية الروسية ارتفعت في الفترة من 2 إلى 9 يونيو/حزيران 2023، بنسبة 0.1 في المئة وبلغت 585.7 مليار دولار.كما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن:وفرضت الولايات المتحدة والدول الغربية ودول أخرى عقوبات اقتصادية أحادية، على عدد من دول العالم، على رأسها روسيا وإيران وفنزويلا وبيلاروسيا، وشركات وأفراد صينيين، وغيرها.
https://sputnikarabic.ae/20230620/الاقتصاد-الروسي-يتعافى-ويقترب-من-العودة-إلى-مستويات-عام-2021-1078309116.html
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فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, الاقتصاد الروسي
فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, الاقتصاد الروسي
بوتين: المؤشرات الاقتصادية لروسيا أفضل من المتوقع
22:19 GMT 04.07.2023 (تم التحديث: 22:22 GMT 04.07.2023) تابعنا عبر
أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح اليوم الأربعاء، عن أمله في حل جميع المهام المطروحة، حيث أكد أن النتائج الاقتصادية لروسيا أفضل من المتوقع.
وقال بوتين، خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين:"لدينا نتائج أفضل من المتوقع حتى الآن، بشكل حذر نقول ذلك".
وأضاف: "إنها أفضل من التوقعات. هذا يعطينا الأمل في أن سنحقق جميع المهام التي وضعناها على الأقل".
يذكر أن المصرف المركزي الروسي أعلن، في وقت سابق، أن الاحتياطيات الدولية الروسية ارتفعت
في الفترة من 2 إلى 9 يونيو/حزيران 2023، بنسبة 0.1 في المئة وبلغت 585.7 مليار دولار.
كما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن:
"التضخم في روسيا الآن أقل بكثير من دول عديدة في الغرب ودول الاتحاد الأوروبي، لافتاً إلى أن التضخم بلغ 2.9 في المئة، في سابقة تاريخية".
وفرضت الولايات المتحدة والدول الغربية ودول أخرى عقوبات اقتصادية أحادية، على عدد من دول العالم، على رأسها روسيا وإيران وفنزويلا وبيلاروسيا، وشركات وأفراد صينيين، وغيرها.