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https://sputnikarabic.ae/20230704/تدريبات-عسكرية-روسية-سورية-مشتركة-تبدأ-5-يوليو-في-سوريا-وتستمر-6-أيام-1078738167.html
تدريبات عسكرية روسية سورية مشتركة تبدأ 5 يوليو في سوريا وتستمر 6 أيام
تدريبات عسكرية روسية سورية مشتركة تبدأ 5 يوليو في سوريا وتستمر 6 أيام
صرّح العميد أوليغ غورينوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أن التدريبات العسكرية الروسية السورية المشتركة ستبدأ في 5 تموز/... 04.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-04T19:43+0000
2023-07-04T19:43+0000
روسيا
أخبار سوريا اليوم
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وقال للصحفيين: "ستبدأ المناورات الروسية السورية المشتركة على الأراضي السورية اعتبارًا من 5 تموز / يوليو الجاري، وتستمر 6 أيام، ومن المخطط العمل على المسائل المتعلقة بالتحركات المشتركة للطيران ووسائل الدفاع الجوي وقوات الحرب الإلكترونية بغرض صد الهجمات الجوية".وأوضح غورينوف أنه تم خلال اليوم الماضي، في منطقة خفض التصعيد في إدلب، تسجيل ثلاث هجمات على مواقع القوات الحكومية من قبل الجماعات الإرهابية ـ جبهة النصرة والحزب الإسلامي التركستاني (محظورين في روسيا).
https://sputnikarabic.ae/20230703/مركز-المصالحة-الروسي-تسجيل-14-حالة-انتهاك-من-قبل-التحالف-الأمريكي-في-سوريا-1078701490.html
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روسيا, أخبار سوريا اليوم
روسيا, أخبار سوريا اليوم

تدريبات عسكرية روسية سورية مشتركة تبدأ 5 يوليو في سوريا وتستمر 6 أيام

19:43 GMT 04.07.2023
© sokolov9686قوات من الجيش الروسي في سوريا
قوات من الجيش الروسي في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2023
© sokolov9686
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صرّح العميد أوليغ غورينوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أن التدريبات العسكرية الروسية السورية المشتركة ستبدأ في 5 تموز/ يوليو في سوريا، وتستمر 6 أيام.
وقال للصحفيين: "ستبدأ المناورات الروسية السورية المشتركة على الأراضي السورية اعتبارًا من 5 تموز / يوليو الجاري، وتستمر 6 أيام، ومن المخطط العمل على المسائل المتعلقة بالتحركات المشتركة للطيران ووسائل الدفاع الجوي وقوات الحرب الإلكترونية بغرض صد الهجمات الجوية".
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أمس, 20:25 GMT
وأوضح غورينوف أنه تم خلال اليوم الماضي، في منطقة خفض التصعيد في إدلب، تسجيل ثلاث هجمات على مواقع القوات الحكومية من قبل الجماعات الإرهابية ـ جبهة النصرة والحزب الإسلامي التركستاني (محظورين في روسيا).
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