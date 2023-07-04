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https://sputnikarabic.ae/20230704/رصد-مشهد-غريب-لسرطان-يستخدم-قبعة-من-قنديل-البحر-فيديو-1078711917.html
رصد مشهد غريب لسرطان يستخدم "قبعة" من قنديل البحر... فيديو
رصد مشهد غريب لسرطان يستخدم "قبعة" من قنديل البحر... فيديو
تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريفا لسرطان ماكر، يحمل قبعة قنديل البحر فوق رأسه، من أجل حماية نفسه من الهجمات الجوية من الحيوانات... 04.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-04T10:00+0000
2023-07-04T10:00+0000
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والتقط المشهد النادر الغواص يوري إيفانوف، خلال قيامه برحلة غوص ليلية قبالة جزيرة بالي الإندونيسية.وتُظهر لقطات رائعة - شوهدت أكثر من 1.5 مليون مرة - سرطانا يحمل قنديل البحر مقلوبا على ظهره، للاختباء من الحيوانات التي تهاجمه، وفقا لموقع "نيوز فلير".وعن المشهد الغريب، قال يوري: "كان هذا مشهدا نادرا للغاية، لقد قمت بأكثر من 12 ألف ساعة من الغوص تحت الماء، ولم أر مثل هذا السلوك في حياتي سوى مرتين".وجرت العادة أن تحمل سرطانات البحر قنافذ البحر على ظهورها لأغراض الحماية، ولكن في حالات قليلة تستخدم قناديل البحر كتمويه بدلا من ذلك.
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نادي الفيديو, الأخبار, أخبار إندونيسيا, العالم
نادي الفيديو, الأخبار, أخبار إندونيسيا, العالم

رصد مشهد غريب لسرطان يستخدم "قبعة" من قنديل البحر... فيديو

10:00 GMT 04.07.2023
© Photo / pixabay/wurliburliراس سرطان (سلطعون) كبير في المياه
راس سرطان (سلطعون) كبير في المياه - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2023
راس سرطان (سلطعون) كبير في المياه
© Photo / pixabay/wurliburli
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تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريفا لسرطان ماكر، يحمل قبعة قنديل البحر فوق رأسه، من أجل حماية نفسه من الهجمات الجوية من الحيوانات المفترسة.
والتقط المشهد النادر الغواص يوري إيفانوف، خلال قيامه برحلة غوص ليلية قبالة جزيرة بالي الإندونيسية.
وتُظهر لقطات رائعة - شوهدت أكثر من 1.5 مليون مرة - سرطانا يحمل قنديل البحر مقلوبا على ظهره، للاختباء من الحيوانات التي تهاجمه، وفقا لموقع "نيوز فلير".
وعن المشهد الغريب، قال يوري: "كان هذا مشهدا نادرا للغاية، لقد قمت بأكثر من 12 ألف ساعة من الغوص تحت الماء، ولم أر مثل هذا السلوك في حياتي سوى مرتين".
وجرت العادة أن تحمل سرطانات البحر قنافذ البحر على ظهورها لأغراض الحماية، ولكن في حالات قليلة تستخدم قناديل البحر كتمويه بدلا من ذلك.
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