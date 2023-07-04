https://sputnikarabic.ae/20230704/روسيا-تعرب-عن-قلقها-حيال-انتهاك-التحالف-الدولي-بروتوكولات-تجنب-الصدام-في-سوريا-1078739086.html
روسيا تعرب عن قلقها حيال انتهاك التحالف الدولي بروتوكولات تجنب الصدام في سوريا
روسيا تعرب عن قلقها حيال انتهاك التحالف الدولي بروتوكولات تجنب الصدام في سوريا
صرّح العميد أوليغ غورينوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أن روسيا قلقة من الانتهاكات المنهجية لبروتوكولات عدم التضارب... 04.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-04T20:17+0000
2023-07-04T20:17+0000
2023-07-04T20:18+0000
روسيا
أخبار سوريا اليوم
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وقال غورينوف للصحفيين: "يعرب الجانب الروسي مجددًا عن القلق حيال الخروقات المنهجية لبروتوكولات تجنب الصدام فيما يتعلق بطلعات المركبات الجوية غير المأهولة التابعة للتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب في المجال الجوي فوق مناطق شمالي سوريا، حيث تم تسجيل 9 خروقات اليوم".وأشار إلى أن زيادة عدد الطلعات غير المنسقة للطائرات المسيرة التابعة للتحالف الدولي من شأنه تصعيد التوتر، وليس تعزيز التعاون المتبادل والبنّاء، وأن الجانب الروسي غير مسؤول عن سلامة الطلعات غير المنسقة للطائرات المسيرة التابعة للتحالف.وقي وقت سابق من اليوم، صرّح غورينوف أن التدريبات العسكرية الروسية السورية المشتركة ستبدأ في 5 تموز/ يوليو في سوريا، وتستمر 6 أيام.
https://sputnikarabic.ae/20230704/تدريبات-عسكرية-روسية-سورية-مشتركة-تبدأ-5-يوليو-في-سوريا-وتستمر-6-أيام-1078738167.html
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روسيا, أخبار سوريا اليوم
روسيا تعرب عن قلقها حيال انتهاك التحالف الدولي بروتوكولات تجنب الصدام في سوريا
20:17 GMT 04.07.2023 (تم التحديث: 20:18 GMT 04.07.2023) تابعنا عبر
صرّح العميد أوليغ غورينوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أن روسيا قلقة من الانتهاكات المنهجية لبروتوكولات عدم التضارب المتعلقة بتحليقات طائرات "التحالف" دون طيار فوق شمالي سوريا.
وقال غورينوف للصحفيين: "يعرب الجانب الروسي مجددًا عن القلق حيال الخروقات المنهجية لبروتوكولات تجنب الصدام فيما يتعلق بطلعات المركبات الجوية غير المأهولة التابعة للتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب في المجال الجوي فوق مناطق شمالي سوريا، حيث تم تسجيل 9 خروقات اليوم".
وأشار إلى أن زيادة عدد الطلعات غير المنسقة للطائرات المسيرة التابعة للتحالف الدولي من شأنه تصعيد التوتر، وليس تعزيز التعاون المتبادل والبنّاء، وأن الجانب الروسي غير مسؤول عن سلامة الطلعات غير المنسقة للطائرات المسيرة التابعة للتحالف.
وقي وقت سابق من اليوم، صرّح غورينوف أن التدريبات العسكرية الروسية السورية المشتركة ستبدأ في 5 تموز/ يوليو في سوريا، وتستمر 6 أيام.