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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230704/صفارات-الإنذار-تدوي-في-عدة-مقاطعات-من-أوكرانيا-1078703013.html
صفارات الإنذار تدوي في عدة مقاطعات من أوكرانيا
صفارات الإنذار تدوي في عدة مقاطعات من أوكرانيا
أظهرت بيانات الخرائط على الإنترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، إعلان حالة التأهب الجوي ودوي صفارات الإنذار في عدة مقاطعات من أوكرانيا، بما في ذلك كييف. 04.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-04T00:41+0000
2023-07-04T00:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
صفارات الإنذار
كييف
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وبحسب الخريطة، دوت صفارات الإنذار في مقاطعات كييف، تشرنيغيف، سومي وبولتافا، وفي الجزء الذي لا تزال تسيطر عليه قوات كييف في مقاطعة زابوروجيه .يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي يقف خلفه الخدمات الخاصة الأوكرانية.وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230702/الدفاع-القوات-الروسية-تدمر-محطة-اتصالات-ستارلينك-قرب-أرتيوموفسك-1078654423.html
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أخبار أوكرانيا, صفارات الإنذار, كييف, روسيا
أخبار أوكرانيا, صفارات الإنذار, كييف, روسيا

صفارات الإنذار تدوي في عدة مقاطعات من أوكرانيا

00:41 GMT 04.07.2023
© AP Photo / Roman Hrytsynaانفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، 17 أكتوبر 2022
انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، 17 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2023
© AP Photo / Roman Hrytsyna
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أظهرت بيانات الخرائط على الإنترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، إعلان حالة التأهب الجوي ودوي صفارات الإنذار في عدة مقاطعات من أوكرانيا، بما في ذلك كييف.
موسكو - سبوتنيك. وبحسب الخريطة، دوت صفارات الإنذار في مقاطعات كييف، تشرنيغيف، سومي وبولتافا، وفي الجزء الذي لا تزال تسيطر عليه قوات كييف في مقاطعة زابوروجيه .
يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي يقف خلفه الخدمات الخاصة الأوكرانية.
قاذفة اللهب الروسية سولنتسيبيك تقصف معاقل القوات الأوكرانية في اتجاه دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع: القوات الروسية تدمر محطة اتصالات ستارلينك قرب أرتيوموفسك
2 يوليو, 02:11 GMT
وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.
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