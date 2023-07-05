https://sputnikarabic.ae/20230705/أوبك-روسيا-حليف-مهم-للحفاظ-على-استقرار-أسواق-النفط--1078769314.html
"أوبك": روسيا حليف مهم للحفاظ على استقرار أسواق النفط
"أوبك": روسيا حليف مهم للحفاظ على استقرار أسواق النفط
كشف أمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، هيثم الغيص، أنه يعتزم زيارة روسيا، ومن المرجح أن يشارك في أسبوع الطاقة الروسي في موسكو في أكتوبر/ تشرين الأول. 05.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-05T17:39+0000
2023-07-05T17:39+0000
2023-07-05T17:39+0000
روسيا
العالم
اوبك
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وقال الغيص: "أخطط لزيارة روسيا، ربما في أكتوبر، لحضور أسبوع الطاقة الروسي في موسكو".تولى الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"،هيثم الغيص، مهام منصبه في الأول من آب (أغسطس) من العام الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20230705/وزير-النفط-الإماراتي-علاقاتنا-بروسيا-قوية-رغم-ضغوط-الغرب-1078768990.html
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روسيا, العالم, اوبك
"أوبك": روسيا حليف مهم للحفاظ على استقرار أسواق النفط
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كشف أمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، هيثم الغيص، أنه يعتزم زيارة روسيا، ومن المرجح أن يشارك في أسبوع الطاقة الروسي في موسكو في أكتوبر/ تشرين الأول.
وقال الغيص: "أخطط لزيارة روسيا، ربما في أكتوبر، لحضور أسبوع الطاقة الروسي في موسكو".
وأضاف: "روسيا دولة مهمة في اتفاق "أوبك+" (المتعلق بالخفض الطوعي لإنتاج النفط)، وعملت مع دول "أوبك" منذ عام 2017، وهي ترأس مع السعودية اللجنة الوزارية لمراقبة الإنتاج، وبالتالي روسيا حليف في هذا الاتفاق للمحافظة على استقرار أسواق النفط".
تولى الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"،هيثم الغيص، مهام منصبه في الأول من آب (أغسطس) من العام الماضي.