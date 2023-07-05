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"أوبك": روسيا حليف مهم للحفاظ على استقرار أسواق النفط
"أوبك": روسيا حليف مهم للحفاظ على استقرار أسواق النفط
كشف أمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، هيثم الغيص، أنه يعتزم زيارة روسيا، ومن المرجح أن يشارك في أسبوع الطاقة الروسي في موسكو في أكتوبر/ تشرين الأول. 05.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-05T17:39+0000
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وقال الغيص: "أخطط لزيارة روسيا، ربما في أكتوبر، لحضور أسبوع الطاقة الروسي في موسكو".تولى الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"،هيثم الغيص، مهام منصبه في الأول من آب (أغسطس) من العام الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20230705/وزير-النفط-الإماراتي-علاقاتنا-بروسيا-قوية-رغم-ضغوط-الغرب-1078768990.html
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روسيا, العالم, اوبك
روسيا, العالم, اوبك

"أوبك": روسيا حليف مهم للحفاظ على استقرار أسواق النفط

17:39 GMT 05.07.2023
© AP Photo / Lisa Leutnerأوبك
أوبك - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2023
© AP Photo / Lisa Leutner
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كشف أمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، هيثم الغيص، أنه يعتزم زيارة روسيا، ومن المرجح أن يشارك في أسبوع الطاقة الروسي في موسكو في أكتوبر/ تشرين الأول.
وقال الغيص: "أخطط لزيارة روسيا، ربما في أكتوبر، لحضور أسبوع الطاقة الروسي في موسكو".

وأضاف: "روسيا دولة مهمة في اتفاق "أوبك+" (المتعلق بالخفض الطوعي لإنتاج النفط)، وعملت مع دول "أوبك" منذ عام 2017، وهي ترأس مع السعودية اللجنة الوزارية لمراقبة الإنتاج، وبالتالي روسيا حليف في هذا الاتفاق للمحافظة على استقرار أسواق النفط".

سهيل المزروعي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2023
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تولى الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"،هيثم الغيص، مهام منصبه في الأول من آب (أغسطس) من العام الماضي.
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