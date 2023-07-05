https://sputnikarabic.ae/20230705/وزير-النفط-الإماراتي-علاقاتنا-بروسيا-قوية-رغم-ضغوط-الغرب-1078768990.html
وزير النفط الإماراتي: علاقاتنا بروسيا قوية رغم ضغوط الغرب
وزير النفط الإماراتي: علاقاتنا بروسيا قوية رغم ضغوط الغرب
قال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل محمد المزروعي، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن العلاقات بين الإمارات وروسيا قوية وجيدة رغم ضغوط الغرب. 05.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-05T17:23+0000
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سبوتنيك. وأوضح المزروعي، قائلا: "نشكر روسيا التي تجمعنا بها علاقات جيدة للغاية، فتعاوننا مع روسيا مستمر وقوي، وأكبر دليل على ذلك هو التمثيل رفيع المستوى في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي لوفد من الإمارات العربية المتحدة".وكان رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والعديد من الوزراء الإماراتيين أكدوا "في اجتماع أوبك، إن هناك تطور للعلاقات رغم ضغوط العقوبات من الغرب"، وأضاف الوزير أن الإمارات تنفذ مشاريع استثمارية في روسيا.وفي وقت سابق، قال المزروعي، إن أي تراكم في المخزون النفطي العالمي قد يؤدي إلى عدم الاستقرار وارتفاع نسبة المضاربات في الأسواق العالمية.وأكد الوزير الإماراتي في هذا السياق، أن منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وحلفاءها من خارج المنظمة "أوبك+"، تسعى دائما إلى تحقيق التوازن في أساسيات السوق بين العرض والطلب لتجنب أي تراكم في المخزون النفطي العالمي، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".وتابع، موضحًا أن الفريق الفني في "أوبك" يراقب المتغيرات في أسواق النفط العالمية بشكل مستمر، ثم يرفع توصياته إلى اللجنة الوزارية، لاتخاذ ما هو مناسب من القرارات التي من شأنها أن تعزز استقرار الأسواق والنمو المستدام.تأتي تصريحات وزير الطاقة الإماراتي تزامنًا مع فعاليات مؤتمر "أوبك" الدولي الثامن، الذي يعقد في العاصمة النمساوية فيينا.
https://sputnikarabic.ae/20230616/بوتين-يلتقي-بالرئيس-الإماراتي-محمد-بن-زايد-آل-نهيان-1078168207.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار روسيا اليوم, الأخبار
روسيا, العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار روسيا اليوم, الأخبار
وزير النفط الإماراتي: علاقاتنا بروسيا قوية رغم ضغوط الغرب
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قال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل محمد المزروعي، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن العلاقات بين الإمارات وروسيا قوية وجيدة رغم ضغوط الغرب.
سبوتنيك. وأوضح المزروعي
، قائلا: "نشكر روسيا التي تجمعنا بها علاقات جيدة للغاية، فتعاوننا مع روسيا مستمر وقوي، وأكبر دليل على ذلك هو التمثيل رفيع المستوى في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي لوفد من الإمارات العربية المتحدة".
وكان رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والعديد من الوزراء الإماراتيين أكدوا "في اجتماع أوبك، إن هناك تطور للعلاقات رغم ضغوط العقوبات من الغرب"، وأضاف الوزير أن الإمارات تنفذ مشاريع استثمارية في روسيا.
وفي وقت سابق، قال المزروعي، إن أي تراكم في المخزون النفطي العالمي قد يؤدي إلى عدم الاستقرار وارتفاع نسبة المضاربات في الأسواق العالمية.
وأكد الوزير الإماراتي في هذا السياق، أن منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وحلفاءها من خارج المنظمة "أوبك+"، تسعى دائما إلى تحقيق التوازن في أساسيات السوق بين العرض والطلب لتجنب أي تراكم في المخزون النفطي العالمي، وفقا لوكالة
الأنباء الإماراتية "وام".
وتابع، موضحًا أن الفريق الفني في "أوبك" يراقب المتغيرات في أسواق النفط العالمية بشكل مستمر، ثم يرفع توصياته إلى اللجنة الوزارية، لاتخاذ ما هو مناسب من القرارات التي من شأنها أن تعزز استقرار الأسواق والنمو المستدام.
تأتي تصريحات وزير الطاقة الإماراتي تزامنًا مع فعاليات مؤتمر "أوبك" الدولي الثامن، الذي يعقد في العاصمة النمساوية فيينا.