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https://sputnikarabic.ae/20230705/إعلام-غربي-جميع-المعلومات-التي-تقدمها-أمريكا-لأوكرانيا-تحصل-عليها-المخابرات-الروسية-1078764430.html
إعلام غربي: جميع المعلومات التي تقدمها أمريكا لأوكرانيا تحصل عليها المخابرات الروسية
إعلام غربي: جميع المعلومات التي تقدمها أمريكا لأوكرانيا تحصل عليها المخابرات الروسية
أفادت وسائل إعلام أمريكية نقلاً عن خبراء أمريكيين أن جميع البيانات التي تشاركها أمريكا مع أوكرانيا تقع في أيدي المخابرات الروسية. 05.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-05T14:34+0000
2023-07-05T14:34+0000
روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وجاء في المقال: "المخابرات الروسية نشطة للغاية في أوكرانيا، ومن المفترض أن كل شيء تقريبًا تشاركه أمريكا مع أوكرانيا يقع أيضًا في أيدي المخابرات الروسية".تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230705/إعلام-غربي-يكشف-عن-المشرف-المباشر-على-المساعدات-العسكرية-السرية-لنظام-كييف-1078761597.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

إعلام غربي: جميع المعلومات التي تقدمها أمريكا لأوكرانيا تحصل عليها المخابرات الروسية

14:34 GMT 05.07.2023
© Sputnik . Ilya Petyalev / الانتقال إلى بنك الصورالمخابرات الروسية
المخابرات الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2023
© Sputnik . Ilya Petyalev
/
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أفادت وسائل إعلام أمريكية نقلاً عن خبراء أمريكيين أن جميع البيانات التي تشاركها أمريكا مع أوكرانيا تقع في أيدي المخابرات الروسية.
وجاء في المقال: "المخابرات الروسية نشطة للغاية في أوكرانيا، ومن المفترض أن كل شيء تقريبًا تشاركه أمريكا مع أوكرانيا يقع أيضًا في أيدي المخابرات الروسية".

وأشار المقال إلى أنه ليس فقط أوكرانيا، ولكن أيضًا دول أوروبا الشرقية الأخرى، لا سيما تلك المتاخمة لمنطقة الصراع مشمولة أيضًا بعمل أجهزة المخابرات الروسية.

شعار وكالة المخابرات المركزية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2023
إعلام غربي يكشف عن المشرف المباشر على المساعدات العسكرية السرية لنظام كييف
14:04 GMT
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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