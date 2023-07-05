https://sputnikarabic.ae/20230705/البحرين-تبادل-السفراء-بين-مصر-وتركيا-خطوة-إيجابية-1078767295.html
البحرين: تبادل السفراء بين مصر وتركيا خطوة إيجابية
البحرين: تبادل السفراء بين مصر وتركيا خطوة إيجابية
رحبت البحرين بقرار كل من مصر وتركيا رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بينهما وتبادل السفراء، مؤكدة أنها خطوة إيجابية تعزز التعاون الثنائي بين البلدين. 05.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-05T16:10+0000
2023-07-05T16:10+0000
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وقالت وزارة الخارجية البحرينية إن هذه الخطوة تخدم المصالح المشتركة للدولتين وتأتي في إطار الاحترام المتبادل بين القاهرة وأنقرة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، اليوم الأربعاء.وأعلنت كل من تركيا ومصر رفع علاقاتهما الدبلوماسية إلى مستوى السفراء، أمس الثلاثاء.وعينت تركيا صالح موتلو شن، سفيرا جديدا لها في القاهرة، بينما أعلنت مصر تعيين عمرو الحمامي، سفيرا لها في أنقرة.واتفق الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والمصري عبد الفتاح السيسي، الشهر الماضي، على أهمية البدء الفوري في رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وتبادل السفراء، وذلك بعد فوز أردوغان في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.وشهدت العلاقات (المصرية - التركية) خلال السنوات الـ10 الماضية، جمودا سياسيا مع استمرار العلاقات الاقتصادية، وتدني مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين إلى أدنى المستويات، لكن قبل أقل من عامين بدأ الحديث عن التقارب، الذي تم تتويجه بالقرار الأخير الخاص بتبادل السفراء.
https://sputnikarabic.ae/20230704/وزير-خارجية-تركيا-رفع-مستوى-العلاقات-الدبلوماسية-مع-مصر-خطوة-جديدة-في-تطبيع-العلاقات-1078723012.html
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, البحرين
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, البحرين
البحرين: تبادل السفراء بين مصر وتركيا خطوة إيجابية
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رحبت البحرين بقرار كل من مصر وتركيا رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بينهما وتبادل السفراء، مؤكدة أنها خطوة إيجابية تعزز التعاون الثنائي بين البلدين.
وقالت وزارة الخارجية البحرينية إن هذه الخطوة تخدم المصالح المشتركة للدولتين وتأتي في إطار الاحترام المتبادل بين القاهرة وأنقرة، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، اليوم الأربعاء.
وأعلنت كل من تركيا ومصر رفع علاقاتهما الدبلوماسية
إلى مستوى السفراء، أمس الثلاثاء.
وعينت تركيا صالح موتلو شن، سفيرا جديدا لها في القاهرة، بينما أعلنت مصر تعيين عمرو الحمامي، سفيرا لها في أنقرة.
واتفق الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والمصري عبد الفتاح السيسي، الشهر الماضي، على أهمية البدء الفوري في رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وتبادل السفراء
، وذلك بعد فوز أردوغان في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وشهدت العلاقات (المصرية - التركية) خلال السنوات الـ10 الماضية، جمودا سياسيا مع استمرار العلاقات الاقتصادية
، وتدني مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين إلى أدنى المستويات، لكن قبل أقل من عامين بدأ الحديث عن التقارب، الذي تم تتويجه بالقرار الأخير الخاص بتبادل السفراء.