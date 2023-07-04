https://sputnikarabic.ae/20230704/وزير-خارجية-تركيا-رفع-مستوى-العلاقات-الدبلوماسية-مع-مصر-خطوة-جديدة-في-تطبيع-العلاقات-1078723012.html
وزير خارجية تركيا: رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية مع مصر "خطوة جديدة" في تطبيع العلاقات
وزير خارجية تركيا: رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية مع مصر "خطوة جديدة" في تطبيع العلاقات
أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم الثلاثاء، أن تعيين أنقرة والقاهرة للسفراء بشكل متبادل، بمثابة علامة فارقة جديدة في تطبيع العلاقات بين البلدين. 04.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-04T13:09+0000
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وقال فيدان في مؤتمر صحفي في العاصمة التركية أنقرة، مع نظيره الأردني، أيمن الصفدي: "بالقرار المشترك الذي اتخذناه اليوم بصفتنا مصر وتركيا، عيّنا سفيرين بشكل متبادل"، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.وأضاف: "بالنقطة التي وصلنا إليها، فقد تجاوزنا الآن مع مصر مرحلة مهمة في التطبيع، ومن الآن فصاعدًا، ستستمر علاقاتنا في التقدم بسرعة في المجالات السياسية والاقتصادية وجميع المجالات الأخرى".وشدد فيدان على أنجاءت تصريحات وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، بعد أن رفعت تركيا ومصر علاقاتهما الدبلوماسية إلى مستوى السفراء، اليوم الثلاثاء، إذ عيّنت تركيا، صالح موتلو شن، سفيرا جديدا لها في القاهرة، فيما عينت مصر، عمرو الحمامي، سفيرا لها في أنقرة.وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وجّه دعوة إلى نظيره المصري عبد الفتاح السيسي لزيارة تركيا.يذكر أن الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي، والتركي رجب طيب أردوغان اتفقا، الشهر الماضي، على أهمية البدء الفوري في رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بين بلديهما وتبادل السفراء، وذلك بعد فوز أردوغان في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.وكانت العلاقات (المصرية - التركية) قد شهدت خلال السنوات الـ10 الماضية جمودًا سياسيًا مع استمرار العلاقات الاقتصادية.وتدنى مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين إلى أدنى المستويات، لكن قبل أقل من عامين بدأ الحديث عن التقارب مجددا.
https://sputnikarabic.ae/20230704/مسؤولان-يتحدثان-عن-تعزيز-منظومة-إقليمية-وخلط-الأوراق-بالمنطقة-بعد-عودة-العلاقات-بين-مصر-وتركيا-1078719832.html
https://sputnikarabic.ae/20230704/أول-تعليق-من-السفير-التركي-الجديد-لدى-القاهرة-بعد-تعيينه-في-منصبه-1078711145.html
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مصر, أخبار تركيا اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
مصر, أخبار تركيا اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
وزير خارجية تركيا: رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية مع مصر "خطوة جديدة" في تطبيع العلاقات
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أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم الثلاثاء، أن تعيين أنقرة والقاهرة للسفراء بشكل متبادل، بمثابة علامة فارقة جديدة في تطبيع العلاقات بين البلدين.
وقال فيدان في مؤتمر صحفي في العاصمة التركية أنقرة، مع نظيره الأردني، أيمن الصفدي: "بالقرار المشترك الذي اتخذناه اليوم بصفتنا مصر وتركيا، عيّنا سفيرين بشكل متبادل"، وفقا لوكالة
أنباء "الأناضول" التركية.
وأضاف: "بالنقطة التي وصلنا إليها، فقد تجاوزنا الآن مع مصر مرحلة مهمة في التطبيع، ومن الآن فصاعدًا، ستستمر علاقاتنا في التقدم بسرعة في المجالات السياسية والاقتصادية وجميع المجالات الأخرى".
الروابط التاريخية والجغرافية والثقافية والاستراتيجية والدينية بين البلدين لا تجعلهما بعيدتين عن بعضهما.
جاءت تصريحات وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، بعد أن رفعت تركيا ومصر علاقاتهما الدبلوماسية إلى مستوى السفراء، اليوم الثلاثاء، إذ عيّنت تركيا، صالح موتلو شن، سفيرا جديدا لها في القاهرة، فيما عينت مصر، عمرو الحمامي، سفيرا لها في أنقرة.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وجّه دعوة إلى نظيره المصري عبد الفتاح السيسي لزيارة تركيا
.
يذكر أن الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي، والتركي رجب طيب أردوغان اتفقا، الشهر الماضي، على أهمية البدء الفوري في رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بين بلديهما وتبادل السفراء، وذلك بعد فوز أردوغان في الانتخابات الرئاسية
الأخيرة.
وكانت العلاقات (المصرية - التركية) قد شهدت خلال السنوات الـ10 الماضية جمودًا سياسيًا مع استمرار العلاقات الاقتصادية.
وتدنى مستوى التمثيل الدبلوماسي
بين البلدين إلى أدنى المستويات، لكن قبل أقل من عامين بدأ الحديث عن التقارب مجددا.