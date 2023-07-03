https://sputnikarabic.ae/20230703/البيت-الأبيض-يفكر-في-حجب-أشعة-الشمس-لمواجهة-التغير-المناخي-1078684978.html
البيت الأبيض يفكر في حجب أشعة الشمس لمواجهة التغير المناخي
البيت الأبيض يفكر في حجب أشعة الشمس لمواجهة التغير المناخي
كشف تقرير جديد صادر عن البيت الأبيض، أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تتطلع نحو دراسة كيفية حجب ضوء الشمس، وذلك في سبيل إنقاد كوكب الأرض من أزمة تغير... 03.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-03T12:11+0000
2023-07-03T12:11+0000
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وأصدر مكتب البيت الأبيض لسياسة العلوم والتكنولوجيا، يوم الجمعة الماضي، تقريرا بتكليف من "الكونغرس"، يكشف أن الفريق المعني كان يبحث في طرق "الهندسة الجيولوجية"، لمنع أشعة الشمس من تسريع ظاهرة الاحتباس الحراري.وبحسب مراجعة جامعة أكسفورد للتقرير، فإن "الهندسة الجيولوجية" هي "تدخل متعمد واسع النطاق في النظم الطبيعية للأرض لمواجهة التغير المناخي".ووفقا للتقرير الذي يحمل عنوان "تقرير مفوّض من الكونغرس حول تعديل الإشعاع الشمسي"، فقد قال إن وتسعى إدارة بايدن من خلال "الهندسة الجيولوجية" إلى عكس أشعة الشمس، وتشكيل عازل بينها وبين الأرض، وذلك بأساليب تتلخص أولا في "حقن الهباء الجوي" في طبقة الستراتوسفير.الطريقة الثانية التي اقترحها تقرير البيت الأبيض، هي "سطوع السحابة البحرية"، والتي تعتمد على تكوين غيوم محيطية تعكس بعض ضوء الشمس إلى الفضاء الخارجي، قبل امتصاص حرارته في الغلاف الجوي، بحيث لا يصل إلى الأرض.لكن البيت الأبيض أكد أن أي بحث محتمل حول تعديل الإشعاع الشمسي يجب إجراؤه "بالتعاون الدولي المناسب"، وشدد على أنه "لا توجد خطط جارية" لتأسيس برنامج بحثي شامل يركز على تعديل الإشعاع الشمسي.
https://sputnikarabic.ae/20230625/أكبر-محطة-للطاقة-الشمسية-الكهرومائية-في-العالم-تبدأ-المرحلة-الأولى-من-تشغيلها-فيديو-1078470936.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
البيت الأبيض يفكر في حجب أشعة الشمس لمواجهة التغير المناخي
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كشف تقرير جديد صادر عن البيت الأبيض، أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تتطلع نحو دراسة كيفية حجب ضوء الشمس، وذلك في سبيل إنقاد كوكب الأرض من أزمة تغير المناخ.
وأصدر مكتب البيت الأبيض لسياسة العلوم والتكنولوجيا، يوم الجمعة الماضي، تقريرا
بتكليف من "الكونغرس"، يكشف أن الفريق المعني كان يبحث في طرق "الهندسة الجيولوجية"، لمنع أشعة الشمس من تسريع ظاهرة الاحتباس الحراري.
وبحسب مراجعة جامعة أكسفورد للتقرير، فإن "الهندسة الجيولوجية" هي "تدخل متعمد واسع النطاق في النظم الطبيعية للأرض لمواجهة التغير المناخي
".
ووفقا للتقرير الذي يحمل عنوان "تقرير مفوّض من الكونغرس حول تعديل الإشعاع الشمسي"، فقد قال إن
"هذه الأشياء المجهولة، والفهم المتطور باستمرار لأنظمة الأرض المعقدة، يوفران حالة مقنعة للبحث لفهم أفضل للفوائد والمخاطر المحتملة".
وتسعى إدارة بايدن من خلال "الهندسة الجيولوجية" إلى عكس أشعة الشمس، وتشكيل عازل بينها وبين الأرض، وذلك بأساليب تتلخص أولا في "حقن الهباء الجوي" في طبقة الستراتوسفير.
الطريقة الثانية التي اقترحها تقرير البيت الأبيض، هي "سطوع السحابة البحرية"، والتي تعتمد على تكوين غيوم محيطية تعكس بعض ضوء الشمس إلى الفضاء الخارجي
، قبل امتصاص حرارته في الغلاف الجوي، بحيث لا يصل إلى الأرض.
لكن البيت الأبيض أكد أن أي بحث محتمل حول تعديل الإشعاع الشمسي يجب إجراؤه "بالتعاون الدولي المناسب"، وشدد على أنه "لا توجد خطط جارية" لتأسيس برنامج بحثي شامل يركز على تعديل الإشعاع الشمسي.