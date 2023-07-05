https://sputnikarabic.ae/20230705/دونيتسك-1078774585.html
دونيتسك
دونيتسك
أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا بأن القوات الأوكرانية شنت 18 هجومًا على أراضي... 05.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-05T22:26+0000
2023-07-05T22:26+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وجاء في بيان الممثلية في قناة تيليغرام: "خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت الممثلية عن 18 حادثة لإطلاق النار من قبل القوات الأوكرانية في اتجاه دونيتسك. قام العدو بـ12 قصفًا بصواريخ إلى اتجاه دونيتسك، وقصف بمدافع عيار 155 و152 ملم. وفي اتجاه غورلوفكا، تم تنفيذ قصفين بصواريخ ومدفع عيار 152 ملم. وفي اتجاه ياسينوفاتا، تم تنفيذ 3 عمليات قصف بصواريخ ومدفع عيار 155 ملم. وفي اتجاه فولنوفاخا، تم تنفيذ عملية قصف. وتم إطلاق 110 قذيفة من مختلف الأنواع".وتعرضت مناطق ست مدن في جمهورية دونيتسك الشعبية للنار، وهي: غورلوفكا، وياسينوفاتا، ودونيتسك، وماكييفكا، وييلينوفكا، وفولنوفاخا.يشار إلى أنه تم الإبلاغ خلال الساعات الـ24 الماضية عن إصابة ثمانية مدنيين في مناطق بتروفسك وكيروفسك في دونيتسك، كما تم تسجيل 49 هجومًا من جانب القوات الأوكرانية.وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230705/القوات-الروسية-تحبط-9-هجمات-أوكرانية-على-محور-دونيتسك-1078755827.html
أخبار جمهورية دونيتسك
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MIA „Rosiya Segodnya“
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك
دونيتسك
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أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا بأن القوات الأوكرانية شنت 18 هجومًا على أراضي جمهورية دونيتسك خلال الـ24 ساعة الماضية، بإطلاق 110 قذيفة.
وجاء في بيان الممثلية في قناة تيليغرام: "خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت الممثلية عن 18 حادثة لإطلاق النار من قبل القوات الأوكرانية في اتجاه دونيتسك. قام العدو بـ12 قصفًا بصواريخ إلى اتجاه دونيتسك، وقصف بمدافع عيار 155 و152 ملم. وفي اتجاه غورلوفكا، تم تنفيذ قصفين بصواريخ ومدفع عيار 152 ملم. وفي اتجاه ياسينوفاتا، تم تنفيذ 3 عمليات قصف بصواريخ ومدفع عيار 155 ملم. وفي اتجاه فولنوفاخا، تم تنفيذ عملية قصف. وتم إطلاق 110 قذيفة من مختلف الأنواع".
وتعرضت مناطق ست مدن في جمهورية دونيتسك الشعبية للنار، وهي: غورلوفكا، وياسينوفاتا، ودونيتسك، وماكييفكا، وييلينوفكا، وفولنوفاخا.
يشار إلى أنه تم الإبلاغ خلال الساعات الـ24 الماضية عن إصابة ثمانية مدنيين في مناطق بتروفسك وكيروفسك في دونيتسك، كما تم تسجيل 49 هجومًا من جانب القوات الأوكرانية.
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية
في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.