https://sputnikarabic.ae/20230705/كتيبة-سبارتا-ومدفعية-الأورال-تكتشفان-منظومة-أوكرانية-مضادة-للطائرات-متخفية-وتدمرانها-فيديو-1078746321.html
كتيبة "سبارتا" ومدفعية "الأورال" تكتشفان منظومة أوكرانية مضادة للطائرات متخفية وتدمرانها... فيديو
كتيبة "سبارتا" ومدفعية "الأورال" تكتشفان منظومة أوكرانية مضادة للطائرات متخفية وتدمرانها... فيديو
اكتشف رجال مدفعية "الأورال" التابعة لمجموعة القوات الروسية الجنوبية، بالتعاون مع وحدة من كتيبة الاستطلاع المنفصلة "سبارتا"، منظومة أوكرانية مضادة للطائرات، وتم... 05.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-05T08:36+0000
2023-07-05T08:36+0000
2023-07-05T08:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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ودمرت المدفعية الروسية بـ7 ضربات منظومة دفاع جوي أوكرانية من طراز "ZU-23" متخفية بين حزام من الأشجار.وبيّن الجندي أن العمل المختص لضباط كتيبة "سبارتا" ساعد على تدمير الهدف بشكل تام.وقال الجندي: "كما هو الحال دائمًا، تم اكتشافهم (القوات الأوكرانية)، من قبل كشافة سبارتا، بفضلهم عملنا بشكل واضح".اقرأ أيضا: القوات الروسية تصد هجمات القوات الأوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسكاقرأ أيضا: القوات المسلحة الروسية تصد هجوما للقوات الأوكرانية بالقرب من سوليدار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
كتيبة "سبارتا" ومدفعية "الأورال" تكتشفان منظومة أوكرانية مضادة للطائرات متخفية وتدمرانها... فيديو
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اكتشف رجال مدفعية "الأورال" التابعة لمجموعة القوات الروسية الجنوبية، بالتعاون مع وحدة من كتيبة الاستطلاع المنفصلة "سبارتا"، منظومة أوكرانية مضادة للطائرات، وتم تدميرها بسلاح المدفعية.
ودمرت المدفعية الروسية بـ7 ضربات منظومة دفاع جوي أوكرانية من طراز "ZU-23" متخفية بين حزام من الأشجار.
وقال جندي روسي لوكالة "سبوتنيك": "قبل أن نضربها، رصدتها طائرة دون طيار تابعة لنا، ثم انتقلت إلى خط الجبهة".
وأشار الجندي إلى أنه من أجل إصابة الهدف بالضبط، تم استخدام سبع قذائف من عيار 122 ملم، من مدفع هاوتزر "D-30".
وبيّن الجندي أن العمل المختص لضباط كتيبة "سبارتا" ساعد على تدمير الهدف بشكل تام.
وقال الجندي: "كما هو الحال دائمًا، تم اكتشافهم (القوات الأوكرانية)، من قبل كشافة سبارتا، بفضلهم عملنا بشكل واضح".