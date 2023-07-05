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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230705/كتيبة-سبارتا-ومدفعية-الأورال-تكتشفان-منظومة-أوكرانية-مضادة-للطائرات-متخفية-وتدمرانها-فيديو-1078746321.html
كتيبة "سبارتا" ومدفعية "الأورال" تكتشفان منظومة أوكرانية مضادة للطائرات متخفية وتدمرانها... فيديو
كتيبة "سبارتا" ومدفعية "الأورال" تكتشفان منظومة أوكرانية مضادة للطائرات متخفية وتدمرانها... فيديو
اكتشف رجال مدفعية "الأورال" التابعة لمجموعة القوات الروسية الجنوبية، بالتعاون مع وحدة من كتيبة الاستطلاع المنفصلة "سبارتا"، منظومة أوكرانية مضادة للطائرات، وتم... 05.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-05T08:36+0000
2023-07-05T08:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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ودمرت المدفعية الروسية بـ7 ضربات منظومة دفاع جوي أوكرانية من طراز "ZU-23" متخفية بين حزام من الأشجار.وبيّن الجندي أن العمل المختص لضباط كتيبة "سبارتا" ساعد على تدمير الهدف بشكل تام.وقال الجندي: "كما هو الحال دائمًا، تم اكتشافهم (القوات الأوكرانية)، من قبل كشافة سبارتا، بفضلهم عملنا بشكل واضح".اقرأ أيضا: القوات الروسية تصد هجمات القوات الأوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسكاقرأ أيضا: القوات المسلحة الروسية تصد هجوما للقوات الأوكرانية بالقرب من سوليدار
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رصد عسكري
رصد عسكري

كتيبة "سبارتا" ومدفعية "الأورال" تكتشفان منظومة أوكرانية مضادة للطائرات متخفية وتدمرانها... فيديو

08:36 GMT 05.07.2023
© Sputnik . Dmitry Makeev / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية ذاتية الدفع "مستا-إس" في اتجاه محور خيرسون.
مدفعية ذاتية الدفع مستا-إس في اتجاه محور خيرسون. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2023
© Sputnik . Dmitry Makeev
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اكتشف رجال مدفعية "الأورال" التابعة لمجموعة القوات الروسية الجنوبية، بالتعاون مع وحدة من كتيبة الاستطلاع المنفصلة "سبارتا"، منظومة أوكرانية مضادة للطائرات، وتم تدميرها بسلاح المدفعية.
ودمرت المدفعية الروسية بـ7 ضربات منظومة دفاع جوي أوكرانية من طراز "ZU-23" متخفية بين حزام من الأشجار.

وقال جندي روسي لوكالة "سبوتنيك": "قبل أن نضربها، رصدتها طائرة دون طيار تابعة لنا، ثم انتقلت إلى خط الجبهة".

وأشار الجندي إلى أنه من أجل إصابة الهدف بالضبط، تم استخدام سبع قذائف من عيار 122 ملم، من مدفع هاوتزر "D-30".

وبيّن الجندي أن العمل المختص لضباط كتيبة "سبارتا" ساعد على تدمير الهدف بشكل تام.
وقال الجندي: "كما هو الحال دائمًا، تم اكتشافهم (القوات الأوكرانية)، من قبل كشافة سبارتا، بفضلهم عملنا بشكل واضح".
اقرأ أيضا: القوات الروسية تصد هجمات القوات الأوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك
اقرأ أيضا: القوات المسلحة الروسية تصد هجوما للقوات الأوكرانية بالقرب من سوليدار
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