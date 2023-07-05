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https://sputnikarabic.ae/20230705/لويس-إنريكي-مدربا-لباريس-سان-جيرمان-1078769886.html
لويس إنريكي مدربا لباريس سان جيرمان
لويس إنريكي مدربا لباريس سان جيرمان
أكد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الأربعاء، تعاقده مع المدرب الإسباني لويس إنريكي، لتدريب الفريق خلال الموسم المقبل. 05.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-05T18:16+0000
2023-07-05T18:16+0000
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وأعلن بطل الدوري الفرنسي على موقعه الرسمي، مساء اليوم الأربعاء، عن تعاقده مع إنريكي خلفا للمدرب المقال كريستوف غالتييه، بعد إلقاء القبض على الأخير ونجله بسبب التمييز والعنصرية.وأفاد الموقع الرسمي لباريس سان جيرمان بأن لويس إنريكي سيتولى مقاليد الأمور في الفريق الباريسي خلال الموسم المقبل، معلنا ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقد في وقت سابق من اليوم، حيث رحب النادي الفرنسي بلويس إنريكي، مدربا للفريق.وكانت الشرطة الفرنسية قد ألقت القبض، يوم الجمعة، على مدرب باريس سان جيرمان السابق كريستوف غالتييه ونجله، بتهم التمييز والعنصرية.وذكر الموقع الرسمي للتلفزيون الفرنسي أن الشرطة الفرنسية ألقت القبض على غالتييه ونجله، على خلفية إطلاقه لـ"تصريحات تمييزية على أساس العرق أو الانتماء الديني" تجاه لاعبيه، حينما كان مدربا لفريق نيس الفرنسي في موسم 2021/2022.وأكد التلفزيون الفرنسي أن المدعي العام لمدينة نيس، كزافيه بونوم، قد أمر بإلقاء القبض على غالتييه ونجله، وإنه بالفعل تم احتجازهما في وقت مبكر من صباح يوم الجمعة، وذلك على خلفية إدلائه بتصريحات عنصرية لبعض اللاعبين في فريق نيس الفرنسي.وأوضح أن المدعي العام لمدينة نيس قد أمر بفتح تحقيق موسع في شهر أبريل/نيسان الماضي، حيث يواجه المدرب السابق لباريس سان جيرمان، البالغ من العمر 56 عاما جدلا متزايدا منذ أبريل الماضي، بعد إطلاقه لتصريحات عنصرية تخص بعض اللاعبين من ذوي أصحاب البشرة السمراء، خلال فترة توليه تدريب فريق نيس الفرنسي.أمضى غالتييه، الفائز بلقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي مع ليل عام 2021، عامًا في نيس قبل أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان في نهاية الموسم الماضي.وقالت رابطة مشجعي باريس سان جيرمان، Collectif Ultras Paris، إنه "لن يكون مقبولاً" أن يظل في منصبه إذا ثبتت صحة المزاعم، وذلك في شهر أبريل الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20230414/بعد-فتح-تحقيق-ضده-مدرب-باريس-سان-جيرمان-ينفي-تهم-العنصرية-والعداء-للإسلام-1075929567.html
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الأخبار, رياضة, نادي باريس سان جيرمان, أخبار فرنسا
الأخبار, رياضة, نادي باريس سان جيرمان, أخبار فرنسا

لويس إنريكي مدربا لباريس سان جيرمان

18:16 GMT 05.07.2023
© AP Photo / Kamil Zihniogluأهداف مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا في الدوري الفرنسي
أهداف مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا في الدوري الفرنسي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2023
© AP Photo / Kamil Zihnioglu
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أكد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الأربعاء، تعاقده مع المدرب الإسباني لويس إنريكي، لتدريب الفريق خلال الموسم المقبل.
وأعلن بطل الدوري الفرنسي على موقعه الرسمي، مساء اليوم الأربعاء، عن تعاقده مع إنريكي خلفا للمدرب المقال كريستوف غالتييه، بعد إلقاء القبض على الأخير ونجله بسبب التمييز والعنصرية.
وأفاد الموقع الرسمي لباريس سان جيرمان بأن لويس إنريكي سيتولى مقاليد الأمور في الفريق الباريسي خلال الموسم المقبل، معلنا ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقد في وقت سابق من اليوم، حيث رحب النادي الفرنسي بلويس إنريكي، مدربا للفريق.
وكانت الشرطة الفرنسية قد ألقت القبض، يوم الجمعة، على مدرب باريس سان جيرمان السابق كريستوف غالتييه ونجله، بتهم التمييز والعنصرية.
وذكر الموقع الرسمي للتلفزيون الفرنسي أن الشرطة الفرنسية ألقت القبض على غالتييه ونجله، على خلفية إطلاقه لـ"تصريحات تمييزية على أساس العرق أو الانتماء الديني" تجاه لاعبيه، حينما كان مدربا لفريق نيس الفرنسي في موسم 2021/2022.
باريس سان جيرمان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2023
بعد فتح تحقيق ضده... مدرب باريس سان جيرمان ينفي تهم العنصرية والعداء للإسلام
14 أبريل, 20:15 GMT
وأكد التلفزيون الفرنسي أن المدعي العام لمدينة نيس، كزافيه بونوم، قد أمر بإلقاء القبض على غالتييه ونجله، وإنه بالفعل تم احتجازهما في وقت مبكر من صباح يوم الجمعة، وذلك على خلفية إدلائه بتصريحات عنصرية لبعض اللاعبين في فريق نيس الفرنسي.
وأوضح أن المدعي العام لمدينة نيس قد أمر بفتح تحقيق موسع في شهر أبريل/نيسان الماضي، حيث يواجه المدرب السابق لباريس سان جيرمان، البالغ من العمر 56 عاما جدلا متزايدا منذ أبريل الماضي، بعد إطلاقه لتصريحات عنصرية تخص بعض اللاعبين من ذوي أصحاب البشرة السمراء، خلال فترة توليه تدريب فريق نيس الفرنسي.
أمضى غالتييه، الفائز بلقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي مع ليل عام 2021، عامًا في نيس قبل أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان في نهاية الموسم الماضي.
وقالت رابطة مشجعي باريس سان جيرمان، Collectif Ultras Paris، إنه "لن يكون مقبولاً" أن يظل في منصبه إذا ثبتت صحة المزاعم، وذلك في شهر أبريل الماضي.
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