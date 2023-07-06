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إعلان حالة التأهب الجوي في كييف وعدة مناطق أوكرانية
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230706/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-كييف-وعدة-مناطق-أوكرانية-1078814311.html
إعلان حالة التأهب الجوي في كييف وعدة مناطق أوكرانية
إعلان حالة التأهب الجوي في كييف وعدة مناطق أوكرانية
أعلنت السلطات الأوكرانية، صباح اليوم الجمعة، حالة التأهب الجوي في منطقة كييف وعدد من المناطق الأخرى في أوكرانيا. 06.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-06T22:43+0000
2023-07-06T23:05+0000
روسيا
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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ووفقًا لبيانات الخريطة الرقمية لوزارة التحول الرقمي في البلاد، تم إطلاق حالة التأهب الجوي في مناطق كييف وتشيركاسي وكيروفوهراد ونيكولايف وأوديسا.يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر/تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230705/-إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-جميع-أنحاء-أوكرانيا--1078774846.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن

إعلان حالة التأهب الجوي في كييف وعدة مناطق أوكرانية

22:43 GMT 06.07.2023 (تم التحديث: 23:05 GMT 06.07.2023)
© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورقصف القوات المسلحة الأوكرانية لمباني على أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 2 مايو 2022
قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمباني على أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 2 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2023
© Sputnik . Valery Melnikov
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أعلنت السلطات الأوكرانية، صباح اليوم الجمعة، حالة التأهب الجوي في منطقة كييف وعدد من المناطق الأخرى في أوكرانيا.
ووفقًا لبيانات الخريطة الرقمية لوزارة التحول الرقمي في البلاد، تم إطلاق حالة التأهب الجوي في مناطق كييف وتشيركاسي وكيروفوهراد ونيكولايف وأوديسا.
قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمباني على أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 2 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلان حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا
أمس, 23:16 GMT
يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر/تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.
وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.
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