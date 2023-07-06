https://sputnikarabic.ae/20230706/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-كييف-وعدة-مناطق-أوكرانية-1078814311.html
إعلان حالة التأهب الجوي في كييف وعدة مناطق أوكرانية
إعلان حالة التأهب الجوي في كييف وعدة مناطق أوكرانية
أعلنت السلطات الأوكرانية، صباح اليوم الجمعة، حالة التأهب الجوي في منطقة كييف وعدد من المناطق الأخرى في أوكرانيا. 06.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-06T22:43+0000
2023-07-06T22:43+0000
2023-07-06T23:05+0000
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ووفقًا لبيانات الخريطة الرقمية لوزارة التحول الرقمي في البلاد، تم إطلاق حالة التأهب الجوي في مناطق كييف وتشيركاسي وكيروفوهراد ونيكولايف وأوديسا.يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر/تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230705/-إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-جميع-أنحاء-أوكرانيا--1078774846.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
إعلان حالة التأهب الجوي في كييف وعدة مناطق أوكرانية
22:43 GMT 06.07.2023 (تم التحديث: 23:05 GMT 06.07.2023) تابعنا عبر
أعلنت السلطات الأوكرانية، صباح اليوم الجمعة، حالة التأهب الجوي في منطقة كييف وعدد من المناطق الأخرى في أوكرانيا.
ووفقًا لبيانات الخريطة الرقمية لوزارة التحول الرقمي في البلاد، تم إطلاق حالة التأهب الجوي في مناطق كييف وتشيركاسي وكيروفوهراد ونيكولايف وأوديسا.
يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية ب
دأت في 10 أكتوبر/تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.
وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.