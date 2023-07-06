https://sputnikarabic.ae/20230706/السفير-الروسي-في-واشنطن-الإعلام-الغربي-يؤازر-خطط-نظام-كييف-الإجرامية-1078812062.html
السفير الروسي في واشنطن: الإعلام الغربي يؤازر خطط نظام كييف "الإجرامية"
السفير الروسي في واشنطن: الإعلام الغربي يؤازر خطط نظام كييف "الإجرامية"
صرح السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنطونوف، أن "وسائل الإعلام الأمريكية تلعب دورا في مساندة المخططات الإجرامية لسلطات أوكرانيا. 06.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-06T18:33+0000
2023-07-06T18:33+0000
2023-07-06T18:33+0000
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وقال أنطونوف، اليوم الخميس، في تعليق على المعلومات المتداولة، حول تهديد من جانب روسيا بتفجير محطة زابوروجيه للطاقة النووية: "المعلقون (المحللون) يجارون في الواقع الخطط الإجرامية للسلطات الأوكرانية، عشية قمة الناتو، باستخدام هجوم إرهابي، لتشويه سمعة روسيا باعتبارها دولة إرهاب نووي".وأكد رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، يوم أمس الأربعاء، أن الوكالة في عملية التفتيش الأخيرة لم تعثر على أي دليل على تفخيخ محطة زابوروجيه.وقال غروسي: "خلال عمليات التفتيش الأخيرة التي أجريناها في المحطة، لم نجد أي مؤشرات واضحة على وجود ألغام أو متفجرات أخرى مزروعة، لكننا ما زلنا يقظين".وفي وقت سابق، أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن موسكو قدمت وثيقة لمجلس الأمن تؤكد عدم تخطيطها لأي عمل تفجيري في محطة زابوروجيه للطاقة النووية. كما دعت الوثيقة الأمين العام للأمم المتحدة للضغط على كييف وحثها على التحلي بضبط النفس وعدم التصعيد ضد المحطة النووية.
https://sputnikarabic.ae/20230706/روسيا-تعلن-تعزيز-الإجراءات-الوقائية-في-محطة-زابوروجيه-النووية-1078810339.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
السفير الروسي في واشنطن: الإعلام الغربي يؤازر خطط نظام كييف "الإجرامية"
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صرح السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنطونوف، أن "وسائل الإعلام الأمريكية تلعب دورا في مساندة المخططات الإجرامية لسلطات أوكرانيا.
وقال أنطونوف، اليوم الخميس، في تعليق على المعلومات المتداولة، حول تهديد من جانب روسيا بتفجير محطة زابوروجيه للطاقة النووية: "المعلقون (المحللون) يجارون في الواقع الخطط الإجرامية للسلطات الأوكرانية، عشية قمة الناتو، باستخدام هجوم إرهابي، لتشويه سمعة روسيا باعتبارها دولة إرهاب نووي".
وأكد رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، يوم أمس الأربعاء، أن الوكالة في عملية التفتيش الأخيرة لم تعثر على أي دليل على تفخيخ محطة زابوروجيه.
وقال غروسي
: "خلال عمليات التفتيش الأخيرة التي أجريناها في المحطة، لم نجد أي مؤشرات واضحة على وجود ألغام أو متفجرات أخرى مزروعة، لكننا ما زلنا يقظين".
وفي وقت سابق، أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن موسكو قدمت وثيقة لمجلس الأمن تؤكد عدم تخطيطها لأي عمل تفجيري في محطة زابوروجيه للطاقة النووية. كما دعت الوثيقة الأمين العام للأمم المتحدة للضغط على كييف وحثها على التحلي بضبط النفس وعدم التصعيد ضد المحطة النووية.