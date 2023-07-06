https://sputnikarabic.ae/20230706/القوات-الجوية-الروسية-والسورية-تبدآن-المرحلة-الأولى-من-التدريبات-المشتركة-في-سوريا-1078776338.html
القوات الجوية الروسية والسورية تبدآن المرحلة الأولى من التدريبات المشتركة في سوريا
القوات الجوية الروسية والسورية تبدآن المرحلة الأولى من التدريبات المشتركة في سوريا
بدأت القوات الجوية الروسية بالتعاون مع سلاح الجو السوري، اليوم الخميس، المرحلة الأولى من التدريبات المشتركة للقوات الجوية ووحدات الحرب الإلكترونية بين البلدين،... 06.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-06T03:47+0000
2023-07-06T03:47+0000
2023-07-06T03:47+0000
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وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "تجري القوات الجوية الروسية بالتعاون مع سلاح الجو السوري العربي الجمهوري المرحلة الأولى من التدريبات المشتركة. يتم ممارسة سيطرة المجال الجوي في سوريا، ويتم فحص كفاءة نظام الدفاع الجوي التابع للقوات الروسية".بالإضافة إلى الطيارين، يشارك في التدريبات وحدات الحرب الإلكترونية لممارسة رد الهجمات الجوية المفترضة.يشار إلى أن التدريبات المشتركة في سوريا ستستمر حتى منتصف يوليو/تموز.
https://sputnikarabic.ae/20230704/تدريبات-عسكرية-روسية-سورية-مشتركة-تبدأ-5-يوليو-في-سوريا-وتستمر-6-أيام-1078738167.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
القوات الجوية الروسية والسورية تبدآن المرحلة الأولى من التدريبات المشتركة في سوريا
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بدأت القوات الجوية الروسية بالتعاون مع سلاح الجو السوري، اليوم الخميس، المرحلة الأولى من التدريبات المشتركة للقوات الجوية ووحدات الحرب الإلكترونية بين البلدين، حيث سيتم ممارسة السيطرة على المجال الجوي في الجمهورية العربية السورية وفحص فعالية وسائل الدفاع الجوي الروسية في البلاد.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان
: "تجري القوات الجوية الروسية بالتعاون مع سلاح الجو السوري العربي الجمهوري المرحلة الأولى من التدريبات المشتركة. يتم ممارسة سيطرة المجال الجوي في سوريا، ويتم فحص كفاءة نظام الدفاع الجوي التابع للقوات الروسية".
بالإضافة إلى الطيارين، يشارك في التدريبات وحدات الحرب الإلكترونية لممارسة رد الهجمات الجوية المفترضة.
يشار إلى أن التدريبات المشتركة في سوريا
ستستمر حتى منتصف يوليو/تموز.