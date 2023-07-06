https://sputnikarabic.ae/20230706/الكنسية-الأوكرانية-الأرثوذوكسية-تتوجه-إلى-السلطات-بسبب-الوضع-في-دير-كييف--بيشيرسكايا-لافرا-1078794996.html
الكنسية الأوكرانية الأرثوذوكسية تتوجه إلى السلطات بسبب الوضع في دير "كييف- بيشيرسكايا لافرا"
الكنسية الأوكرانية الأرثوذوكسية تتوجه إلى السلطات بسبب الوضع في دير "كييف- بيشيرسكايا لافرا"
صرحت الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية بأنها تنوي التقدم بطلب إلى وكالات إنفاذ القانون في البلاد، بسبب انتهاك حقوق المواطنين والوضع في دير "كييف- بيشيرسكايا... 06.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-06T12:41+0000
2023-07-06T12:41+0000
2023-07-06T12:41+0000
أخبار أوكرانيا
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وأفاد محامي الدير، نيكيتا تشيكمان، اليوم الخميس، بأن "ممثلين عن دير كييف-بيشيرسكايا لافرا، برفقة الشرطة، دخلوا المبنى السبعين للدير دون أسس قانونية".وكان أحد المقرات، مقر إقامة المتروبوليت أونوفري، ومدير الدير مكسيم أوستابينكو، حيث ستقوم لجنة المحمية بإغلاق مباني الدير، باستثناء تلك اللازمة لـ"العيش المترابط للرهبان"، ومع ذلك لم يحدد وضع الكهوف حيث تقبع رفات القديسين.وهنأت وزارة الخارجية الروسية، في 1 نيسان/ أبريل الماضي (كذبة نيسان)، فلاديمير زيلينسكي على "إجازته المهنية"، قائلة إن أوكرانيا تحتفل الآن بعيد كذبة أبريل باعتقال حاكم دير "كييف - بيشيرسك لافرا" واضطهاد الأرثوذكس.وكتبت الخارجية الروسية عبر قناتها على "تلغرام": "تم الاحتفال قبل يوم من كذبة أبريل في أوكرانيا، بيوم الدعابة الأوديسية (أوديسكايا يومرنايا)".وأضافت: "الآن تم اعتقال حاكم (دير) كييف بيشيرسك لافرا، الميتروبوليت بافيل، واضطهد الأرثوذكس. زيلينسكي يقضي إجازته المهنية".
https://sputnikarabic.ae/20230330/دير-بيتشيرسكايا---لافرا-في-كييف-يقرع-أجراس-الاستغاثة-لمنع-طرد-الرهبان-فيديو-1075324772.html
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أخبار أوكرانيا
الكنسية الأوكرانية الأرثوذوكسية تتوجه إلى السلطات بسبب الوضع في دير "كييف- بيشيرسكايا لافرا"
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صرحت الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية بأنها تنوي التقدم بطلب إلى وكالات إنفاذ القانون في البلاد، بسبب انتهاك حقوق المواطنين والوضع في دير "كييف- بيشيرسكايا لافرا".
وأفاد محامي الدير، نيكيتا تشيكمان، اليوم الخميس، بأن "ممثلين عن دير كييف-بيشيرسكايا لافرا، برفقة الشرطة، دخلوا المبنى السبعين للدير دون أسس قانونية".
في وقت لاحق، قامت لجنة وزارة الثقافة، بمساعدة الشرطة، بإغلاق المباني الثلاثة في لافرا.
وكان أحد المقرات، مقر إقامة المتروبوليت أونوفري، ومدير الدير مكسيم أوستابينكو، حيث ستقوم لجنة المحمية بإغلاق مباني الدير، باستثناء تلك اللازمة لـ"العيش المترابط للرهبان"، ومع ذلك لم يحدد وضع الكهوف حيث تقبع رفات القديسين.
ووصفت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية استيلاء السلطات الأوكرانية على مباني لافرا واستخدام العنف ضد المؤمنين بـ"الفوضى الصارخة".
وهنأت وزارة الخارجية الروسية، في 1 نيسان/ أبريل الماضي (كذبة نيسان)، فلاديمير زيلينسكي على "إجازته المهنية"، قائلة إن أوكرانيا تحتفل الآن بعيد كذبة أبريل باعتقال حاكم دير "كييف - بيشيرسك لافرا" واضطهاد الأرثوذكس.
وكتبت الخارجية الروسية عبر قناتها على "تلغرام": "تم الاحتفال قبل يوم من كذبة أبريل في أوكرانيا، بيوم الدعابة الأوديسية (أوديسكايا يومرنايا)".
وأضافت
: "الآن تم اعتقال حاكم (دير) كييف بيشيرسك لافرا، الميتروبوليت بافيل، واضطهد الأرثوذكس. زيلينسكي يقضي إجازته المهنية".