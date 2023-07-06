https://sputnikarabic.ae/20230706/المركز-الروسي-للمصالحة-يسجل-عمليات-خرق-أمريكية-لبروتوكول-منع-الاشتباك-في-سوريا-1078813577.html

المركز الروسي للمصالحة يسجل عمليات خرق أمريكية لبروتوكول "منع الاشتباك" في سوريا

المركز الروسي للمصالحة يسجل عمليات خرق أمريكية لبروتوكول "منع الاشتباك" في سوريا

خرق ما يسمى بـ"التحالف" الدولي" بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا، بروتوكولات منع الاشتباك، تسع مرات خلال يوم واحد، في نطاق جوي مغلق إثر المناورات... 06.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-06T20:37+0000

2023-07-06T20:37+0000

2023-07-06T20:37+0000

روسيا

أخبار سوريا اليوم

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وقال العميد أوليغ غورينوف، نائب رئيس مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا خلال إحاطة صحفية: "سُجلت خلال اليوم تسعة انتهاكات، جميعها في منطقة مغلقة أمام الملاحة الجوية على خلفية المناورات الروسية السورية المشتركة شمالي سوريا".كما أوضح غورينوف أنه سُجل خلال اليوم الماضي، في منطقة خفض التصعيد في إدلب، قصف واحد لمواقع القوات الحكومية من قبل مجموعة جبهة النصرة (الإرهابية المحظورة في روسيا)، في محافظة إدلب.وصرح غورينوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أن التدريبات العسكرية الروسية السورية المشتركة تبدأ في 5 تموز/ يوليو في سوريا، وتستمر 6 أيام.وقال للصحفيين: "ستبدأ المناورات الروسية السورية المشتركة على الأراضي السورية اعتبارًا من 5 تموز / يوليو الجاري، وتستمر 6 أيام، ومن المخطط العمل على المسائل المتعلقة بالتحركات المشتركة للطيران ووسائل الدفاع الجوي وقوات الحرب الإلكترونية بغرض صد الهجمات الجوية".

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روسيا, أخبار سوريا اليوم